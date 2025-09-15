De ce Andrei Lemnaru nu s-a împăcat cu Ella Vișan după Insula Iubirii, când a fost în Anglia: „În schimb...”

Andrei Lemnaru și Ella Vișan au pășit încrezători în Thailanda, însă relația lor s-a terminat la finalul emisiunii. Cei doi au anulat și nunta pe care o aveau programată în urmă cu două zile. Recent, concurentul de la Insula Iubirii a povestit de ce nu a mai existat cale de împăcare între el și fosta logodnică.

Ella Vișan a venit la Insula Iubirii alături de fostul ei partener, Andrei Lemnaru. Cei doi aveau planuri de nuntă, însă blondina s-a îndrăgostit în Thailanda de Teo Costache. Concurenta și ispita au trăit clipe intense în cadrul show-ului de la Antena 1, având parte chiar și de momente intime. La ultimul bonfire, și-au exprimat dorința de a pleca acasă împreună, însă au decis să o ia pe drumuri diferite. Totuși, Ella și Andrei nu s-au mai împăcat.

De ce nu s-au împăcat Andrei Lemnaru și Ella Vișan

Recent, Andrei Lemnaru a oferit un interviu în care a vorbit despre ce s-a întâmplat după terminarea filmărilor emisiunii de la Antena 1. Concurentul a mărturisit că nu a avut nicio discuție cu Teo Costache, însă a încercat să lămurească situația cu Ella Vișan. Totuși, cei doi nu au putut avea această conversație. Așadar, nu s-a mai pus problema de o împăcare.

„După ce m-am întors de la filmări, nu am avut o conversație cu Teo. Nu aveam de ce! Dacă voiam să cer anumite detalii, puteam să i le cer Ellei. Eu cu ea am avut o relație, cu ea urma să îmi construiesc o familie. Teo nu avea cu ce să mă ajute! Nu avea de ce să îmi explice ce trebuia să fac în relația cu Ella. În schimb, am încercat să discut cu Ella atunci când m-am întors în Anglia, dar nu a putut exista această conversație între noi doi”, a declarat Andrei Lemnaru pentru Libertatea.

Concurentul de la Insula Iubirii a mărturisit că experiența în Thailanda l-a schimbat complet, iar după terminarea filmărilor a fost nevoit să ia viața de la zero. Mai mult decât atât, Andrei a avut nevoie de psiholog.

„Experiența m-a schimbat total. Am luat-o de la zero, am pornit de jos… Știu că foarte multă lume a discutat despre reacțiile mele, însă consider că acestea au fost normale. De ce cred asta? Nu trebuie să reacționezi urât când vezi astfel de lucruri… Oricum nu poți schimba ce se întâmplă! Da, a fost un șoc. După terminarea filmărilor nu am fost chiar atât de bine din punct de vedere psihic. M-am întors în Anglia, eram singur acolo… Atunci a fost punctul culminant! Am fost nevoit să apelez la un psiholog pentru a depăși perioada dificilă”, a mai spus concurentul de la Insula Iubirii.

Citește și: Ispitele de la Insula Iubirii, mesaj IRONIC în ziua în care Ella Vișan și Andrei Lemnaru ar fi trebuit să ajungă în fața altarului: ”S-a furat mireasa!”