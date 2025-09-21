Andrei de la Insula Iubirii dă de pământ cu Andreea Crăciun! ”De ce te-ai răzbunat pe mine, că nu te-am ales pe tine?” Ce s-a întâmplat între el și ispita mămică

Andrei Lemnaru vine la CANCAN pe Insulă și vorbește despre tot ceea ce s-a întâmplat în Thailanda, dar și după emisiunea de la Antena 1. Concurentul povestește cum și de câte ori s-a întâlnit afară cu Ella, de ce s-a despărțit de Andrușca acasă și o pune la respect pe Andreea Crăciun. Cum l-a ajutat terapia după șocul suferit, dar și ce a spus mama lui când a aflat ce a putut face viitoarea noră în Thailanda, aflați doar în interviul nostru.

La CANCAN pe Insulă, Andrei Lemnaru vorbește despre șocul suferit în Thailanda, despre importanța terapiei și despre actualele relații cu Ella și Andrușca. În timp ce logodnica sa l-a înșelat cu Teo de trei ori, în toaletă, el a avut mici interacțiuni cu mai multe ispite, dintre care și mămica Andreea Crăciun. Chiar și așa, la final, a întreținut relații intime cu Andrușca.

Ba mai mult, a ales să plece cu ea de pe Insulă și au continuat o relație și afară. Nu pentru mult timp, însă! Întors acasă, concurentul a decis că nu este încă pregătit să înceapă o noua relație, așa că a pus punct tatonărilor cu Andrușca.

Cea care a făcut câteva declarații puțin mai acide la adresa bărbatului a fost, însă, Andreea Crăciun. După ce a văzut că Andrei a ales-o pe Andrușca și a continuat o relație cu ea afară și acasă, șatena a ieșit la atac și a vrut să se răzbune pe el. Concurentul a mers și a luat-o de la Iași, apoi ea l-ar fi lăsat cu ochii în soare, după cum a sugerat recent.

„Andrei a fost foarte cuminte, la început. Interacțiunea mea cu el…Îmi era greu să o abordez. Era un bărbat care își iubea mult partenera. Nu simțeam că ar face ceva, până în momentul în care Ella a călcat strâmb. Atunci el a început să fie vulnerabil, dar nu mai era cu mine, era cu Andrușca. Nu am fost geloasă că l-aș fi pierdut pe Andrei. Am fost geloasă că am pierdut ceva nopți acolo stând și ascultându-i poveștile, dar nicidecum geloasă că l-aș fi pierdut ca bărbat. (…)

Desigur că am mai vorbit și bineînțeles, el ar fi vrut ceva serios. Atât timp cât nu mai eram la televizor, am vrut să îi arăt ce a pierdut. După vreo două luni de la terminarea filmărilor, a apărut Andrei, bum, pe Instagram. Mă așteptam, sincer, să apară. Mă așteptam ca în timp să își dea seama de anumite lucruri.

Relația dintre Andrei și Andrușca a fost una scurtă. Nu a mai fost ea și probabil a zis să încerce la Andreea că mai e loc. Nu, lăsați! I-am jucat jocul la început. A venit și m-a luat de la Iași și m-a adus la București, dar nimic mai mult. Andrei nu este bărbatul care poate fi lângă mine. A fost un joc de-al meu, pentru că cine râde la urmă, râde mai bine!”, a declarat Andreea Crăciun, acum câteva zile, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Andrei o pune la respect pe Andreea Crăciun, după declarațiile acide

Acum, la CANCAN pe Insulă, Andrei îi închide gura Andreei Crăciun și lămurește situația, pentru prima dată!

”Cu Andrușca am simțit amândoi. S-a și văzut. Nu pot să îl numesc schimb de ispite, dar Andreea mi-a dat cu virgulă în anumite cu momente. Am terminat cu ea în momentul în care eu, venit de la bonfire, am preferat să merg în camera mea, nu la fete. Andreea a venit atunci să ma în brațe și am întrebat-o de ce simte să facă asta acum și nu a simțit până acum! În acel moment, creierul meu a perceput că ea era o simplă ispită, că își face rolul și cam atât. (…) Da, afară am vorbit cu ea, dar prefer să nu comentez. Să rămână la ceea ce a declarat ea. Sunt un domn, da. Fiecare e liber să spună ce dorește. Dacă vrea să spună, să spună”, a explicat participantul.

Chiar dacă și-a dorit să se abțină pe cât de mult posibil, Andrei Lemnaru a pus-o, totuși, puțin la punct pe ispita care l-a ironizat și a spus că s-a răzbunat pe el.

”M-a deranjat că a spus de răzbunare! De ce te-ai răzbunat pe mine, că nu te-am ales pe tine și am ales-o pe Andrușca? Suntem copii să ne răzbunăm? Oricât de rănită ai fi, tu mi-ai zis că ești o femeie matură. Mie nu mi-ai demonstrat asta. Ea mă făcea imatur, dar, la final, a spus că sunt matur. Te contrazici singură în ceea ce spui!”, a declarat fostul Ellei.

