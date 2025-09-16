Andrei Lemnaru, prins între două ispite! Andreea Crăciun spune totul despre relaţia cu fostul concurent de la Insula Iubirii şi întâlnirea pe care a avut-o cu Ella Vişan

Prima ispită care l-a cucerit pe Andrei Lemnaru iese la atac! Andreea Crăciun scoate artileria grea și vorbește fără perdea despre fostul logodnic al Ellei Vișan. Șatena a fost contactată de către Andrei la scurt timp după terminarea filmărilor. Nu o să vă vină să credeți unde s-a ajuns! CANCAN.RO vă oferă în premieră toate detaliile care au fost bine ascunse…până acum!

Până să existe Andrușca în peisaj, Andrei Lemnaru s-a apropiat în timpul filmărilor de Andreea Crăciun. S-a confesat nopți întregi, iar mai apoi și-a îndreptat atenția către ispita alături de care a și plecat acasă, dar în cele din urmă, s-au despărțit. BOMBA acum urmează: Andrei a contactat-o pe prima ispită cu care a interacționat și…a vrut relație serioasă! Și stați, nu am terminat. A doua BOMBĂ: Întâlnire de gradul ZERO între Ella Vișan și Andreea Crăciun!

Întâlnire de gradul zero între Ella Vișan și Andreea Crăciun

Recent, Ella Vișan și prima ispită care l-a cucerit pe Andrei Lemnaru, au dat nas în nas! Andreea Crăciun ne-a dat toate detaliile despre întâlnirea de gradul zero, în exclusivitate pentru CANCAN.RO

„Zilele trecute m-am întâlnit cu Ella. Dacă tot mă aștepta la Bonfire-ul final, s-a întâmplat Bonfire-ul, dar într-un mod mai prietenos, la un eveniment. Mi-a spus că i-a părut rău că nu am fost eu la Bonfire. Pe atunci se gândea că dacă se vede cu mine, ce îmi va spune. Avea emoții. Se aștepta să fie Iustina 2. O vedea pe Andrușca, dar se uita în spate să vadă dacă apar și eu. „, a povestit Andreea Crăciun pentru CANCAN.RO

Andrei Lemnaru a jucat la două capete: Andrușca VS Andreea

Andreea Crăciun a oferit un interviu de-a dreptul incredibil pentru CANCAN.RO. Ispita de la Insula Iubirii a dezvăluit adevăratele intenții ale lui Andrei Lemnaru.

„Andrei a fost foarte cuminte, la început. Interacțiunea mea cu el…Îmi era greu să o abordez. Era un bărbat care își iubea mult partenera. Nu simțeam că ar face ceva, până în momentul în care Ella a călcat strâmb. Atunci el a început să fie vulnerabil, dar nu mai era cu mine, era cu Andrușca. Nu am fost geloasă că l-aș fi pierdut pe Andrei. Am fost geloasă că am pierdut ceva nopți acolo stând și ascultându-i poveștile, dar nicidecum geloasă că l-aș fi pierdut ca bărbat.”, a declarat Andreea Crăciun, în exclusivitate pentru CANCAN.RO

După ce a văzut că relația cu Andrușca este cam tensionată, bărbatul a alergat către Andreea, prima ispită cu care a interacționat. A făcut și un gest destul de…romantic. Benzina s-a scumpit, dar pentru Andrei nu contează. A bătut drumul Iași-București, doar pentru a o cuceri pe Andreea Crăciun.

„Nu am simțit că m-a folosit. Dar cred că de la mine a luat niște lecții și sper să îi fie de folos pe viitor. Desigur că am mai vorbit și bineînțeles, el ar fi vrut ceva serios. Atât timp cât nu mai eram la televizor, am vrut să îi arăt ce a pierdut. După vreo două luni de la terminarea filmărilor, a apărut Andrei, bum, pe Instagram. Mă așteptam, sincer, să apară. Mă așteptam ca în timp să își dea seama de anumite lucruri. Relația dintre Andrei și Andrușca a fost una scurtă. Nu a mai fost ea și probabil a zis să încerce la Andreea că mai e loc. Nu, lăsați! I-am jucat jocul la început. A venit și m-a luat de la Iași și m-a adus la București, dar nimic mai mult. Andrei nu este bărbatul care poate fi lângă mine. A fost un joc de-al meu, pentru că cine râde la urmă, râde mai bine!”, a dezvăluit ispita Insula Iubirii pentru CANCAN.RO

