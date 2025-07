Fetele rele s-au întors! Ispitele care vor să detoneze cuplurile de la Insula Iubirii, declarații fără perdea pentru CANCAN.RO: ”Sunt ceea ce emisiunea are nevoie!”

Insula Iubirii vine și de această dată cu un sezon în care cuplurile vor fi puse față în față cu adevărul despre relația lor: pot să reziste tentației sau o să cedeze provocărilor din Thailanda? Acum, după ce data de lansare a emisiunii a fost dezvăluită, iar ispitele masculine au fost prezentate, a venit rândul fetelor! CANCAN.RO a intrat în culisele show-ului de la Antena 1 pentru a afla detalii despre cele care vor pune relațiile la încercare.

În așteptarea emisiunii, fanii pot să cunoască ispitele care au pus cuplurile să treacă prin cea mai grea încercare a relației lor.

Andreea Crăciun, Amelia și Teodora Racoș se alătură băieților dezvăluiți în urmă cu o săptămână, Sorin, Dan, Andrei, Mattia, George, Liviu, Narcis, Cătălin și Octavian. Fetele ne-au spus ce le-a recomandat pentru rolul de ispită, dar și ce pasiuni au.

Andreea Crăciun are 25 de ani și lucrează ca instructor de fitness. Despre venirea ei la Insula Iubirii, ea a spus: “Pe lângă faptul că mă ajută aspectul fizic, consider că sunt ceea ce emisiunea are nevoie ca atitudine, vibe.”

Tânăra este pasionată de sport, dar și de cumpărături: “Cea mai mare pasiune a mea este sportul, iubesc să am o viață activă, mă relaxează călătoriile si shoppingul. Doar sunt femeie! (râde)”.

Cum se relaxează ispitele de la Insula Iubirii

Și Amelia, 26 de ani, cântăreață, ne-a mărturisit ce o recomandă pentru rolul de ispită: “Calitatea potrivită este de a fi eu”.

Cât despre pasiunile sale, ea a punctat: “Am mai multe pasiuni: muzica, călătoriile, timp de calitate cu prietenii.”

Nici Teodora Racoș, 36 de ani, specialist în estetică medicală facială, nu se lasă mai prejos.

“Consider că sex-appeal-ul, atitudinea deschisă și felul natural în care comunic și flirtez mă fac potrivită pentru acest rol.”

Frumoasa șatenă este pasionată de meseria ei, iar timpul liber îl dedică prietenilor și cumpărăturilor.

“Îmi place mult să conduc – e una dintre activitățile care mă relaxează. Sunt pasionată de meseria mea în domeniul frumuseții, iar în timpul liber mă bucur de shopping și de momentele petrecute cu prietenii.”

Insula Iubirii va putea fi urmărită, începând cu 21 iulie, pe Antena 1 și Antena PLAY.

