Alin Simoiu rupe tăcerea în scandalul momentului cu Cornel Luchian! Dezvăluiri uluitoare: ”M-a sunat Romeo Vasiloni să-mi spună”

Momentul pe care toți fanii l-au așteptat! Alin Simoiu rupe tăcerea! Ce a spus despre scandalul pe care l-a avut cu soțul Iustinei, Cornel Luchian? De la ce ar fi pornit totul, de fapt? Cum a încercat să calmeze situația? Reacția fostului concurent nu a fost pe măsura așteptărilor! Unde s-au întâlnit cei doi?

Neînțelegerile ar fi pornit din momentul în care Alin Simoiu a declarat public că nu ar vrea să aibă lângă el o femeie ca Iustina. Ispita susține că nu a vrut să o jignească, ci se referea strict la lucrurile pe care soția lui Cornel Luchian le-a făcut în perioada în care a participat la Insula Iubirii.

De acolo până la scandal a fost doar un pas. Nu a stat prea mult pe gânduri după ce a auzit totul, așa că a sărit la atac! Cornel Luchian l-ar fi denigrat public pe TikTok, fapt ce nu i-a picat deloc bine, mai ales pentru că a încercat să o ajute pe concurentă în emisiune. Alin Simoiu a aflat că era căutat chiar de la Romeo Vasiloni, care l-a sunat pentru a-l anunța că soțul Iustinei i-a cerut numărul de telefon cu insistență.

„La un local, atunci când Insula Iubirii era pe final, eu am împărțit aceeași masă cu Iustina, Cornel, dar și cu alți participanți și alte ispite. Totul bine și frumos, așa cum am mai și povestit pe acest subiect. Am glumit, am socializat, ba chiar m-a rugat Cornel să-i fac și lui un compleu, i-am răspuns pozitiv și m-am bucurat de seara pe care am petrecut-o împreună, cu toții, dar și cu susținătorii emisiunii. De acolo am plecat împreună spre Centrul Vechi. 2 zile mai târziu, atunci când Cornel a văzut că eu am povestit că nu mi-aș dori o femeie ca Iustina lângă mine și nu aș accepta ce a acceptat el, m-a sunat Romeo Vasiloni să-mi spună că numărul meu de telefon este cerut cu insistență de Cornel”, a mărturisit Alin Simoiu, potrivit Click.ro.