Donald Trump, mesaj bizar de sărbători. „Să se bucure de ceea ce ar putea fi ultimul lor Crăciun"

27/12/2025
Donald Trump, mesaj bizar de sărbători. „Să se bucure de ceea ce ar putea fi ultimul lor Crăciun”
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, continuă să fie în ofensivă pe măsură ce sunt publicate tot mai multe informații în cazul Jeffrey Epstein.

În noaptea de Crăciun, Trump a transmis, pe platforma sa Truth Social, un mesaj prin care a susținut, printre altele, că informațiile referitoare la presupusa relație dintre el și Epstein sunt „false”, scrie revista PEOPLE.

„Crăciun fericit tuturor, inclusiv numeroșilor ticăloși care l-au iubit pe Jeffrey Epstein, i-au dat teancuri de bani, au mers pe insula lui, au participat la petrecerile lui și l-au crezut cel mai grozav tip de pe pământ, doar pentru a-l «abandona ca pe un câine» când lucrurile au devenit prea fierbinți, au susținut în mod fals că nu au nicio legătură cu el, că nu-l cunosc, au spus că este o persoană dezgustătoare și apoi au dat vina, desigur, pe președintele Donald J. Trump, care a fost de fapt singurul care l-a abandonat pe Epstein, și cu mult înainte să devină la modă să facă acest lucru”, a scris președintele joi, 25 decembrie.

Trump a continuat, criticând democrații, New York Times și aducând în discuție interferența Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016, numindu-le „false”. El a scris:

„Acum aceiași învinși se reîntorc, doar că de data aceasta atât de mulți dintre prietenii lor, majoritatea nevinovați, vor fi grav răniți și reputația lor va fi pătată. Dar, din păcate, așa stau lucrurile în lumea politicii democrate corupte!!! Bucurați-vă de ceea ce ar putea fi ultimul vostru Crăciun Fericit!”, a mai scris Trump.

Donald Trump, numit în documentele despre Jeffrey Epstein

Departamentul american de Justiție (DoJ) a publicat o nouă serie de documente legate de dosarul Jeffrey Epstein, iar printre aceste documente se numără și unele care fac referire la președintele Donald Trump.

Deși este obligat să publice aceste documente, prin lege, Departamentul a avut grijă să noteze pe rețelele de socializare că unele dintre documentele care fac referire la președinte conțin „afirmații false și senzaționaliste”.

Publicarea acestor documente suplimentare vine după ce Departamentul a fost criticat de mai multe voci, în special democrate, că ar fi încercat să minimizeze implicarea președintelui american în acest caz, eludând legea.

În acest context, liderul democraților din Senat, Chuck Schumer, a declarat luni că va solicita Senatului să inițieze o serie de acțiuni împotriva DoJ pentru că ar fi publicat doar o mică parte din documentele pe care procurorul general adjunct Todd Blanche le-a promis,

