Acasă » Știri » Primele imagini de pe insula privată a lui Jeffrey Epstein, acolo unde aveau loc celebrele petreceri controversate

Primele imagini de pe insula privată a lui Jeffrey Epstein, acolo unde aveau loc celebrele petreceri controversate

De: Alina Drăgan 03/12/2025 | 23:36
Primele imagini cu reședința lui Jeffrey Epstein /Foto: Camera Reprezentanților SUA
Scandalul dosarele Jeffrey Epstein continuă! Iar Democrații din Camera Reprezentanților au venit cu o nouă lovitură. Au fost publicate numeroase fotografii și videoclipuri de pe celebra insula privată a lui Jeffrey Epstein. Aici oameni de afaceri și vedete americane participau la petrecerile controversate pe care Jeffrey Epstein le organiza.

De ceva vreme, Administrația Trump se confruntă cu presiuni uriașe pentru a face publice informații legate de Jeffrey Epstein, milionarul condamnat pentru trafic sexual, cu care președintele SUA fusese, la un moment dat, apropiat. În timpul campaniei electorale, Trump a declarat că va publica așa-numitele „dosare Epstein”, documentele referitoare la anchetele penale asupra fostului său prieten, care a murit în închisoare în 2019. Însă, după preluarea mandatului a uitat de promisiune, dar tot mai multe informații ies la iveală.

Primele imagini cu reședința lui Jeffrey Epstein

Recent, Democrații din Camera Reprezentanților au publică fotografii și videoclipuri de pe insula privată a lui Jeffrey Epstein. Aici aveau loc celebrele petreceri, iar insula a fost vizitată de-a lungul timpului de numeroase fețe politice și vedete.

Congresmenii declară într-un comunicat că au primit aceste documente în urma unei cereri adresate în 18 noiembrie serviciilor judiciare ale Insulelor Virgine americane, teritoriu al SUA în Caraibe, unde Jeffrey Epstein deţinea două insule. Una dintre ele – Little St.James – era utilizată ca una dintre principalele sale reşedinţe şi era locul, potrivit acuzării, unde el ar fi agresat sexual mai multe femei şi fete minore.

Fotografiile și înregistrările video arată în special camere ale vilei, dar şi imagini din exteriorul reşedinţei luxoase.

„Aceste noi imagini oferă un tablou tulburător al lumii lui Jeffrey Epstein şi al insulei sale. Publicăm aceste fotografii şi înregistrări video pentru a garanta transparenţa publică în ancheta noastră şi pentru a ajuta la alcătuirea tabloului complet al crimelor oribile ale lui Epstein ”, declară într-un comunicat alesul democrat Robert Garcia, membru al Comisiei de supraveghere din Camera Reprezentanţilor

De asemenea, acesta i-a cerut președintelui Trump să facă publice cât mai curând toate documentele” despre Jeffrey Epstein.

Dezvăluirea acestor imagini vine într-un moment în care administrația Trump se află sub presiune pentru a publica toate documentele despre Jeffrey Epstein, în urma adoptării de către Congres la jumătatea lunii noiembrie a unei legi în acest sens.

Foto: Camera Reprezentanților SUA

×