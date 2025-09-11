Ambasadorul Marii Britanii în SUA a fost demis imediat după ce au ieșit la lumină emailuri trimise lui Jeffrey Epstein!

Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, l-a demis pe Lordul Peter Mandelson din funcția de ambasador în SUA din cauza legăturilor sale cu Jeffrey Epstein.

Ministerul de Externe britanic a declarat că atunci când Mandelson a fost numit, nu se știa de amploarea prieteniei ambasadorului din SUA cu Epstein, scrie THE GUARDIAN.

Ministrul de Externe Stephen Doughty le-a spus parlamentarilor că, atunci când a fost numit ambasador, Lordul Mandelson nu a dezvăluit amploarea și profunzimea prieteniei sale cu Epstein, un infractor condamnat.

Ministrul de Externe a mai spus că prim-ministrul nu a știut despre e-mailurile de la Mandelson către Epstein. Emailurile sugerau că condamnarea lui Epstein din 2008 pentru abordarea unui minor în scopuri de prostituție era greșită și ar fi trebuit contestată.

Ce au declarat oficialitățile din Marea Britanie

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe a declarat:

„În lumina informațiilor suplimentare din e-mailurile scrise de Peter Mandelson, prim-ministrul i-a cerut ministrului de Externe să-l retragă din funcția de ambasador. „E-mailurile arată că profunzimea și amploarea relației lui Peter Mandelson cu Jeffrey Epstein este semnificativ diferită de ce se știa la momentul numirii sale. În special, sugestia făcută de Peter Mandelson că prima condamnare a lui Jeffrey Epstein era greșită și ar trebui contestată este o informație nouă. „În lumina acestui lucru și fiind conștienți de victimele crimelor lui Epstein, el a fost retras din funcția de ambasador, imediat”.

Un moment dificil pentru premierul britanic

Înainte ca plecarea lui Mandelson să fie anunțată, Wes Streeting, secretarul Sănătății, a declarat la un eveniment că este „complet dezgustat” de mesajele pe care Mandelson le-a trimis lui Epstein și că viitorul acestuia este „o decizie a prim-ministrului”.

Surse guvernamentale au declarat că Starmer a luat decizia în timpul unei întâlniri cu Yvette Cooper, secretar de Externe, joi dimineață, după ce Starmer analizase peste noapte noile materiale, în care Mandelson îi lua apărarea lui Epstein.

Se pare că Mandelson însuși nu a avut acces la e-mailurile respective, scrise în 2008, deoarece proveneau de pe un cont șters de mult timp.

Plecarea lui Mandelson vine într-un moment dificil pentru premierul Keir Starmer, care pregătește o vizită de stat a președintelui american, Donald Trump, care se confruntă la rândul lui cu întrebări despre prietenia sa cu Epstein.

Episodul va ridica semne de întrebare cu privire la decizia lui Starmer de a-l numi pe Mandelson, având în vedere că se știa că ambasadorul și-a păstrat legăturile cu Epstein după condamnarea acestuia din 2008.

(Citește și: Numele lui Ilie Năstase, implicat în „dosarele Epstein”. Tenismenul face primele declaraţii despre cazul care a îngrozit Hollywood-ul: „Au luat toate persoanele din jurul lui Trump”)