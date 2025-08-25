Numele lui Ilie Năstase, implicat în „dosarele Epstein”. Tenismenul face primele declaraţii despre cazul care a îngrozit Hollywood-ul: „Au luat toate persoanele din jurul lui Trump”

„Dosarele Epstein” au fost desecretizate treptat în ultimul timp și reprezintă un adevărat cutremur la nivel mondial, mai ales pentru administrația Trump. Documentele strânse de anchetatorii americani scot la iveală nume sonore care ar fi avut la un moment dat legături cu miliardarul Jeffery Epstein, acuzat de trafic de minori și abuzuri sexuale. Însuși Donald Trump a fost informat în luna mai de către procurorul său general că numele acestuia apare în dosare legate de investigații. Alături de numele președintelui Americii, în dosarele Epstein se află și numele fostului mare campion român, Ilie Năstase. CANCAN.RO a luat legătura cu primul lider ATP și a obținut declarații în exclusivitate!

Donald Trump a fost prieten cu miliardarul Epstein în urmă cu mulți ani. Dacă, inițial, președintele a spus în timpul campaniei electorale pentru alegerile din 2024 că ar fi deschis să ofere mai multe informații, iată că la începutul lunii iulie, Trump și-a schimbat poziția, afirmând faptul că acest caz a fost închis.

Numele Ilie Năstase apare în „dosarele Epstein”

În urma desecretizării dosarelor Epstein, anchetatorii americani au scos la iveală nume grele care ar fi avut legături cu Jeffery Epstein. Bărbatul s-a sinucis în închisoare în anul 2019 după ce a fost condamnat pentru abuz sexual și trafic internațional de copii. Printre cele aproximativ 180 de identităţi adunate de anchetatori, dintr-o mie de pagini de documente judiciare făcute publice de către justiţia federală din Manhattan, se numără fostul preşedinte democrat Bill Clinton, dar şi Donald Trump, într-adevăr, nu există mențiuni despre vreun comportament ilegal din partea lor. Surpriza pentru România a venit atunci când a apărut și numele fostului mare capion de tenis, Ilie Năstase.

„Nu știu de unde până unde. Chiar nu l-am cunoscut. Poate or fi luat toate persoanele din jurul lui Trump. Mai ales că am stat prin America. Eu n-am fost la nunta lui Trump, el a venit la nunta mea”, a declarat Ilie Năstase, în exclusivitate pentru CANCAN.RO

