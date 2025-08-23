Fosta iubită a lui Jeffrey Epstein, dezvăluiri de ULTIMĂ ORĂ: ”Donald Trump nu a fost implicat în traficul cu minore”

De ceva vreme, Administrația Trump se confruntă cu presiuni uriașe pentru a face publice informații legate de Jeffrey Epstein, milionarul condamnat pentru trafic sexual, cu care președintele SUA fusese, la un moment dat, apropiat. Suspiciunile că Trump ar fi fost implicat în ororile comise de Epstein au planat constant, însă acum Ghislaine Maxwell, partenera de afaceri și prietenă a miliardarului, a făcut declarații care au stârnit rumoare.

Ghislaine Maxwell, condamnată pentru rolul ei în schema de trafic sexual a lui Epstein, a vorbit din închisoare în cadrul unui interviu cu procurorul adjunct Todd Blanche – fost avocat personal al lui Donald Trump. Ea a vorbit nu doar despre relația dintre Trump și Epstein, dar și despre așa-zisa „listă de clienți” care a alimentat ani de zile teoriile conspirației.

Fosta iubită a lui Jeffrey Epstein, dezvăluiri de ultimă oră

În transcrierea interviului, Ghislaine Maxwell a spus clar că nu a fost martoră la niciun comportament „nepotrivit” din partea actualului președinte american.

„De fapt, nu l-am văzut niciodată pe președinte într-un context care să implice masaje (n.r. – făcând aluzie la serviciile de masaj pe care le-au menționat unele victime ale lui Epstein). Președintele nu a avut niciodată un comportament nepotrivit față de cineva. În momentele în care am fost cu el, a fost un gentleman din toate punctele de vedere”, a declarat Ghislaine Maxwell, potrivit BBC.

Ea a subliniat că, din ce a observat, Trump și Epstein au fost prieteni doar „în contexte sociale”, dar nu apropiați. Totodată, a negat că și-ar aminti de o scrisoare de felicitare pe care Trump i-ar fi trimis-o lui Epstein la aniversarea de 50 de ani, document despre care presa americană a relatat recent.

Mai mult, Maxwell a aruncat în aer una dintre cele mai aprinse teorii conspiraționiste, negând existența unei „liste secrete de clienți”.

„Nu există nicio listă,” a spus ea categoric, când a fost întrebată despre personalități precum Bill Gates, Elon Musk, Kevin Spacey, Naomi Campbell sau Prințul Andrew.

Declarațiile lui Ghislaine Maxwell ridică suspiciuni

Declarațiile sale ridică însă mari semne de întrebare, în contextul în care, la scurt timp după interviu, Ghislaine Maxwell a fost mutată dintr-o închisoare din Florida într-un penitenciar de minimă securitate din Texas. Mutarea a stârnit suspiciuni că ar fi primit anumite beneficii în schimbul declarațiilor favorabile lui Donald Trump.

Ghislaine Maxwell execută în prezent o pedeapsă de 20 de ani pentru implicarea sa în rețeaua de trafic sexual a lui Jeffrey Epstein și a făcut deja apel la Curtea Supremă a SUA pentru a-i fi anulată condamnarea. În plus, avocații săi au admis că „ar saluta” o eventuală grațiere prezidențială.

Însă, Casa Albă a transmis însă că „nu există nicio discuție privind vreo formă de clemență” în cazul Maxwell. În același timp, Donald Trump insistă că relația cu Epstein s-a încheiat încă din 2004 și acuză adversarii politici că folosesc scandalul pentru a-i știrbi imaginea.

