Averea lui Donald Trump a crescut spectaculos de când a redevenit președintele SUA! Ce investiții are politicianul

Președintele SUA, Donald Trump, a făcut investiții majore de la preluarea mandatului său. Acesta a cumpărat obligațiunii în valoare de peste 100 de milioane de dolari din luna ianuarie.

Fostul magnat imobiliar republican a efectuat peste 600 de achiziții financiare din 21 ianuarie, în urma preluării mandatului său de președinte.

Documentul din 12 august al Biroului de Etică Guvernamentală din SUA nu dezvăluie sumele exacte pentru fiecare achiziție. Totuși, acestea includ obligațiuni corporative de la Citigroup, Morgan Stanley și Wells Fargo, precum și Meta, Qualcomm, The Home Depot T-Mobile USA, și UnitedHealth Group. Alte achiziții includ obligațiuni emise de orașe, state și districte.

Un înalt oficial al Casei Albe a declarat că Trump a continuat să depună declarații obligatorii despre portofoliul său de investiții, dar că nici el, nici familia sa nu au avut un rol major în gestionarea sau selectarea obligațiunilor, care sunt administrate de o instituție financiară terță. Oficialii federali de etică au certificat rapoartele care sunt în conformitate cu legile aplicabile, a dezvăluit oficialul.

Cum își gestionează Trump averea

Trump, om de afaceri devenit politician, a declarat că și-a plasat companiile într-un trust administrat de copiii săi.

„Averea netă a președintelui Trump a crescut substanțial, o mare parte din aceasta fiind concentrată pe deținerea de criptomonede și Trump Media. Având în vedere acest lucru, nu există în prezent nicio dovadă că achizițiile sale de obligațiuni sunt altceva decât o diversificare prudentă în cadrul activelor sale de miliarde de dolari. Se pare că achiziționa în principal obligațiuni corporative și municipale, precum și altele de înaltă calitate, deci este doar o modalitate de a elimina puțin riscul”, a declarat John Canavan, analist la Oxford Economics.

În 2024, Donald Trump a declarat venituri de peste 600 de milioane de dolari din criptomonede, proprietăți de golf, licențiere și alte investiții. De asemenea, a arătat că eforturile președintelui în domeniul criptomonedelor au contribuit la averea acestuia.

În general, președintele a declarat active în valoare de cel puțin 1,6 miliarde de dolari, conform unui calcul efectuat de agenția de presă Reuters.

Citește și: Donald Trump, surprins de un microfon lăsat deschis în timp ce vorbea în șoaptă cu Macron despre Putin. „Cred că vrea…”