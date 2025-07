Noi indicii despre legăturile dintre Donald Trump și Jeffrey Epstein, oferite de fotografii și clipuri găsite recent în arhive

Imagini video și fotografii din arhivele televiziunii CNN, recent descoperite, dezvăluie detalii noi despre relația președintelui SUA Donald Trump cu Jeffrey Epstein.

Fotografii din 1993 confirmă, pentru prima dată, că Epstein a fost prezent la nunta lui Trump din 1993 cu cea de-a doua soție a sa, Marla Maples. Până acum, nu se știa despre participarea lui Epstein la ceremonia de la Hotelul Plaza.

Legăturile dintre Donald Trump și Jeffrey Epstein

În plus, imagini de la un eveniment de modă Victoria’s Secret din 1999 din New York îi arată pe Trump și Epstein râzând și discutând împreună înainte de prezentarea de modă.

CNN a descoperit imaginile în timpul unei analize a înregistrărilor video de arhivă cu Trump la diferite evenimente din anii 1990 și 2000. Trump și Epstein au apărut împreună în cel puțin un videoclip găsit în imaginile de arhivă analizate.

Noile imagini și fotografii, care sunt dinaintea problemelor legale ale lui Epstein, vin pe fondul unui interes reînnoit asupra relației lui Trump cu Epstein.

Primele acuzații că Epstein a abuzat fete minore au apărut în 2005, ceea ce a dus la arestarea sa un an mai târziu. El a fost arestat din nou în 2019 pentru acuzații federale de trafic de persoane și, mai târziu, a murit în închisoare, alimentând numeroase teorii ale conspirației. Medicul legist a declarat că moartea sa a fost o sinucidere prin spânzurare.

Care a fost reacția lui Trump și a Casei Albe la noile fotografii

Recenta decizie a Departamentului de Justiție de a nu publica dosarele Epstein, ceva promis de mult timp, a stârnit indignare în rândul unor suporteri ai mișcării MAGA a lui Trump, unde oamenii au ajuns să se aștepte la dezvăluiri bombă despre presupușii co-conspiratori ai lui Epstein.

Într-o scurtă convorbire telefonică cu reporterii CNN marți, când a fost întrebat despre fotografiile de la nuntă, președintele Trump a răspuns: „Cred că glumești”, înainte de a numi în mod repetat postul TV ca „știri false” și de a închide.

Într-o declarație pentru CNN, directorul de comunicare al Casei Albe a spus:

„Acestea nu sunt altceva decât capturi de cadre scoase din context din videoclipuri și imagini de la evenimente inofensive la care au participat mulți oameni pentru a sugera ceva negativ. Adevărul este că președintele l-a dat afară pe Epstein din clubul său pentru că era un ciudat. Aceasta nu este altceva decât o continuare a știrilor false născocite de democrați și de mass-media liberală”.

Când a început legătura dintre Trump și Epstein

Relația lui Trump cu Epstein datează din anii 1980 și a inclus apariții regulate la evenimente în Palm Beach și New York.

Cei doi s-au certat la mijlocul anilor 2000, potrivit Washington Post, ca urmare a unei dispute privind o afacere imobiliară de mare anvergură în Palm Beach.

Înainte de asta, mai multe fotografii și videoclipuri au arătat în mod repetat că cei doi erau prieteni. În 2019, NBC a publicat imagini de la o petrecere care îl arăta pe Trump socializând cu Epstein în 1992.

Ce a povestit fotograful care i-a surprins pe Trump și Epstein împreună

Un an mai târziu, în octombrie 1993, fotograful Dafydd Jones a făcut poze la deschiderea cafenelei Harley Davidson din New York, surprinzându-i pe Trump și Epstein împreună.

„Era un tip acolo care mi-a lăsat o impresie puternică – felul în care arăta – și mi-a dat cartea lui de vizită. Spunea: Jeffrey Epstein, consilier financiar”, și-a amintit Jones.

Jones a făcut fotografii cu Trump cu brațul în jurul celor doi copii ai săi, alături de Epstein, care stă sprijinit de o balustradă.

Două luni mai târziu, în decembrie 1993, Jones a fost desemnat de o organizație media să fotografieze nunta lui Trump. Printre fotografiile pe care le-a făcut a fost una cu Epstein intrând la eveniment.

„Trebuie să-l fi recunoscut când a intrat”, a spus Jones, adăugând că a făcut doar fotografii selectate cu participanții pe care i-a considerat interesanți. „Acum îmi doresc să mai fi făcut mai multe poze cu Epstein și Trump”.

O altă fotografie îl surprinde pe Epstein la nunta lui Trump. Îl arată pe Epstein zâmbind în fundal –vizibil între ceilalți invitați, printre care gazda de radio Howard Stern și Robin Leach de la „Lifestyles of the Rich and Famous”, care făceau o fotografie de grup.

Legăturile lui Epstein cu industria modei

Prezentarea de modă din 1999 nu a fost primul eveniment Victoria’s Secret la care Trump și Epstein au participat împreună.

Două fotografii îi arată pe Trump și Epstein apărând la o petrecere Angels din 1997 în New York. Prezența lui Epstein la prezentarea de modă din 1999 reflectă, de asemenea, legăturile sale de lungă durată cu Leslie Wexner, miliardarul fondator al companiei-mamă a Victoria’s Secret.

Epstein a gestionat finanțele lui Wexner din 1987 până în jurul anului 2007. Cei doi au rupt ulterior legăturile, iar Wexner a spus că nu știa de presupusele infracțiuni ale lui Epstein.

Ce a povestit Trump despre „misteriosul Jeffrey”

În 2002, Trump a fost citat într-un articol despre Epstein din New York Magazine – „Jeffrey Epstein: Misteriosul finanțist internațional” – descriindu-l ca fiind „un tip grozav”, spunând că îl cunoaște pe Epstein de 15 ani.

“Se spune chiar că îi plac femeile frumoase la fel de mult ca și mine, iar multe dintre ele sunt mai tinere”, a spus Trump.

Trump ar fi zburat la bordul avioanelor lui Epstein între Palm Beach și New York, de cel puțin șapte ori, potrivit jurnalelor de zbor.

În cartea sa din 2004, „Trump: Cum să te îmbogățești”, Trump a scris despre cum a primit un apel de la un bărbat pe care l-a numit „misteriosul Jeffrey”.

„Oricât de misterios ar fi Jeffrey, este unul dintre puținii oameni pe care îi cunosc care se descurcă doar cu un prenume. Personalul meu nu cere niciodată un nume de familie în cazul lui, ceea ce într-un fel îl pune acolo cu Elvis. Nu că Elvis ne sună foarte mult în zilele noastre, dar nu se știe niciodată”, a scris Trump.

Imaginile publicate în Palm Beach Post în 2000 îi arată inclusiv pe Trump, pe asociata lui Epstein, Ghislaine Maxwell – care ispășește în prezent o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru trafic de persoane – și pe prințul Andrew al Marii Britanii participând la o strângere de fonduri caritabilă la Mar-a-Lago.

