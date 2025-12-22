Celebrul influencer și-a luat viața, la 48 de ani. Familia a făcut anunțul trist

Lamarr Wilson, un influencer îndrăgit din domeniul tehnologiei, s-a sinucis, au transmis rudele îndurerate ale acestuia.

Wilson, cunoscut de milioane de fani drept „Tech Lifestyle Entertainer”, s-a sinucis prin asfixiere, relatează medicului legist din comitatul Los Angeles. El a murit vineri, 21 noiembrie, iar familia sa a confirmat trista veste pe Facebook pe 13 decembrie, scrie TMZ.

Wilson, cunoscut de milioane de fani ca „Tech Lifestyle Entertainer”, a câștigat popularitate prin unboxing-uri și recenzii de telefoane, computere și sisteme de gaming, având peste 3 milioane de urmăritori pe platformele sale de YouTube, Instagram și TikTok. De asemenea, a găzduit și produs două serii pentru Mashable, „YouTube Weekly” și „Socially Awkward”, și a fost contributor la podcastul „Daily Tech News Show” timp de un deceniu, conform profilului său de LinkedIn.

Influencerul și-a luat viața la doar 48 de ani

Wilson, care a câștigat și un premiu People’s Voice Webby Award, a distribuit ultimele sale postări pe rețelele de socializare pe 12 noiembrie, în care apare alergând prin casă pentru a le arăta fanilor toate încărcătoarele sale Belkin. Cu aproximativ două săptămâni înainte de asta, el a anunțat, tot pe rețelele sociale, că a fost selectat ca jurat al Premiilor CES pentru Innovație din 2026, spunând… „A fost o experiență grozavă, am învățat multe și mă bucur să adaug această distincție portofoliului meu.”

Wilson a împlinit 48 de ani în octombrie și părea încântat de direcția în care se îndrepta viața sa, lăudându-se chiar și că a slăbit 22 de kilograme.

„Mă simt bine, sunt cu adevărat împăcat, iar o cheie pentru asta este să-i țin departe din viața mea pe oamenii hotărâți să o perturbe cu haosul lor interior. Nu suntem aici pe acest Pământ suficient de mult timp pentru a tolera asta. Nu lăsați să vi se întâmple asta!”, scria el.

CITEȘTE ȘI:

Cine e miliardara care l-a „mituit” pe Donald Trump! Președintele SUA spune că i-a oferit 250 milioane de dolari, ca să nu se lase

Brad Pitt obține o victorie de senzație împotriva fostei soții. Ce e obligată Angelina Jolie să facă acum

Cine e miliardara care l-a „mituit” pe Donald Trump! Președintele SUA spune că i-a oferit 250 milioane de dolari, ca să nu se lase