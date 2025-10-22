O nouă lovitură pentru Prințul Andrew, după ce a renunțat la titlul regal: a fost publicată cartea Virginiei Giuffre. Fiecare interacțiune dintre cei doi, amplu detaliată!

O carte memorialistică publicată postum de Virginia Giuffre, una dintre principalele acuzatoare ale lui Jeffrey Epstein, îl pune, din nou, pe Prințul Andrew într-o postură compromițătoare. În volumul intitulat Nobody’s Girl („Fata nimănui”), femeie vorbește despre ororile pe care le-a trăit și detailează despre fiecare interacțiune pe care a avut-o cu Prințul Andrew.

La șase luni după ce Virginia Giuffre și-a luat viața a fost publicată cartea scrisă de această. În volumul său, femeie vorbește despre calvarul pe care l-a trăit. Epstein este descris drept un „maestru manipulator”, iar autoarea relatează trei ocazii în care susține că Prințul Andrew a avut relații sexuale cu ea, inclusiv în casa Ghislainei Maxwell din Londra.

Cartea Virginiei Giuffre îl desființează pe Prințul Andrew

Virginia Giuffre l-a acuzat în repetate rânduri pe Prințul Andrew de fapte odioase, chiar dacă acesta a încercat mereu să nege, în ciuda dovezilor evidente. Acum, noile dezvăluirile reprezintă o nouă lovitură de imagine pentru Prințul Andrew, care a ajuns la o înțelegere financiară cu Virginia Giuffre în 2022.

În cartea sa, Virginia Giuffre povestește că a ajuns pe mâna lui Jeffrey Epstein pe vremea când nici măcar nu împlinise încă 17 ani. Ulterior, a devenit una dintre numeroasele fete și tinere vulnerabile exploatate sexual de Epstein și de cercul său de prieteni influenți, printre care s-ar fi numărat și prințul Andrew.

„Apoi, într-una din acele zile extrem de fierbinți, cu câteva săptămâni înainte să împlinesc 17 ani, mă aflam pe plaja Mar-a-Lago, în drum spre serviciu, când o mașină a încetinit în spatele meu. Înăuntru, o femeie pe nume Ghislaine Maxwell și șoferul ei, Juan Alessi, căreia ea insista să-i spunem „John””, se arată în carte.

Virginia Giuffre povestește și momentul în care l-a întâlnit pe Prințul Andrew. Se întâmpla în anul 2021, la Londra. Ea povestește că ziua a început cu Ghislaine Maxwell spunându-i: „Va fi o zi specială. Ca în Cenușăreasa, urmează să cunoști un prinț chipeș!”.

„Când Andrew a sosit, i s-a cerut să ghicească vârsta fetei. „Ducele de York, care avea atunci 41 de ani, a ghicit corect: 17. «Fetele mele sunt doar puțin mai tinere decât tine», mi-a spus, explicându-și precizia. Ca de obicei, Maxwell a glumit: «Cred că va trebui să o schimbăm curând»”, scrie Virginia Giuffre.

Acea seara s-a terminat cu Prințul Andrew abuzându-o, spune Virginia. Iar pentru toată ziua petrecută alături de el a primit 15.000 de dolari.

„Pe drumul spre casă, Maxwell mi-a spus: «Când ajungem acasă, trebuie să faci pentru el ceea ce faci pentru Jeffrey.»” Era destul de amabil, dar totuși arogant, de parcă ar fi crezut că a face sex cu mine era un drept al său din naștere”, spune Virginia Giuffre.

Cartea mai descrie alte două ocazii în care femeia susține că a avut relații sexuale cu Prințul Andrew, în reședința lui Epstein din New York și pe insula privată a acestuia din Insulele Virgine Americane. În carete, în total, sunt făcute 88 de referințe la adresa Prințului.

