Filmarea bombă care zdruncină iar monarhia britanică! Un adevăr murdar a ieșit la iveală despre prinț: „M-a mințit, avea relații cu minore!”

Fostul consilier al Prințului Andrew, John Bryan, a făcut declarații incendiare despre legăturile acestuia cu Jeffrey Epstein, sugerând că Ducele de York ar fi avut relații cu fete minore. Într-un videoclip secret, Bryan afirmă că Andrew ar fi mințit despre comportamentele sale. De asemenea, Bryan susține că scopul real al lui Epstein nu ar fi fost să-l șantajeze pe Andrew, ci pe Regina Elisabeta!

Noi informații au apărut în presă despre legăturile dintre Prințul Andrew – Duce de York și fratele mai mic al Regelui Charles al III-lea al Marii Britanii – și Jeffrey Epstein, miliardarul acuzat de pedofilie și trafic de persoane.

Sursa informațiilor este chiar fostul consilier pentru situații de criză al Prințului, John Bryan.

Prințul Andrew ar fi avut relații cu fete minore, susține fostul manager pentru situații de criză al Prințului Andrew al Marii Britanii.

Bryan a fost înregistrat – fără să știe că este filmat – afirmând că Prințul, în vârstă de 65 de ani, a întreținut relații cu fete minore, în timp ce era parte a anturajului lui Jeffrey Epstein, conform RADAR ONLINE.

Imaginile explozive au fost surprinse de controversatul activist conservator James O’Keefe din Statele Unite, fondator al organizației media Project Veritas.

În clipul înregistrat în secret, Bryan îi spune unei reporterițe sub acoperire:

„Am fost foarte supărat pentru că m-a mințit. Apoi am făcut o mare dezvăluire în Daily Mail spunând că îl cred pe Andrew… și apoi am aflat că mințea. Am fost atât de furios.”