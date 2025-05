Unde s-a refugiat Kate Middleton timp de 1 an, în lupta cu cancerul: „Ne ajuta să ne vindecăm”

Prințesa de Wales, Kate, a traversat un an marcat de provocări personale, în care natura a jucat un rol esențial în procesul său de recuperare. După ce a fost diagnosticată cu cancer în urma unei intervenții chirurgicale majore în ianuarie 2024, aceasta a urmat un tratament intens de chimioterapie, încheiat în septembrie. Palatul regal a anunțat că boala sa este în remisie din ianuarie 2025.

În ultimele luni, Kate și William au continuat să își asume un rol activ în promovarea sănătății mintale și a bunăstării emoționale, folosind platformele lor publice pentru a încuraja conștientizarea și sprijinul reciproc. Iată ce mesaj a transmis Kate!

Cu ocazia Săptămânii Conștientizării Sănătății Mintale, Kate și Prințul William au publicat un videoclip pe contul lor oficial de X, surprinzând peisaje idilice și momente de reflecție în natură, inclusiv imagini dintr-o recentă călătorie aniversară în Scoția, unde cuplul regal a sărbătorit 14 ani de căsnicie în aprilie.

SPRING.

This year’s Mental Health Awareness Week, we are celebrating humanity’s longstanding connection to nature, and its capacity to inspire us and help us to heal and grow in mind, body and spirit.

As we confront the challenges of an increasingly complex and digital world,… pic.twitter.com/lmxzxJUsiO

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 12, 2025