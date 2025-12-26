Crăciunul politicienilor în 1999: cabane, sarmale și liniștea dinaintea schimbării de mileniu

Crăciunul anului 1999 venea peste România cu miros de cozonac, zăpadă așteptată și emoția trecerii într-un nou mileniu. În timp ce românii obișnuiți își petreceau sărbătorile în familie, cu sarmale, cârnați, vin fiert și colinde, politicienii vremii alegeau să se retragă departe de agitația Capitalei, în cabane de munte, stațiuni elegante sau în liniștea propriilor case.

Sărbători în liniște: Crăciunul ca refugiu pentru oamenii puterii

După un an politic tensionat, cu decizii grele și presiuni publice constante, liderii României alegeau să întâmpine Crăciunul departe de ochii lumii. Liniștea era cuvântul de ordine. Majoritatea fugeau din București spre zonele montane, unde sărbătorile își păstrau farmecul tradițional.

Președintele de atunci, Emil Constantinescu, a decis să petreacă Sărbătorile departe de agitația politică, într-o cabană retrasă. A refuzat apelurile și vizitele, declarând că singurul cadou pe care și-l dorește este liniștea. După un an greu, Crăciunul a însemnat pentru șeful statului pauză, reflecție și odihnă.

În același spirit, membrii Guvernului Isărescu au ales soluții diferite, dar la fel de discrete. Unii au preferat stațiunile montane, alții confortul propriei case. Ministrul de Interne, Constantin Dudu Ionescu, a ales Predealul, în timp ce ministrul Apărării, Victor Babiuc, s-a retras la Sinaia. La Brașov și Poiana Brașov au ajuns mai mulți demnitari, atrași de aerul curat și de promisiunea unui Crăciun fără obligații oficiale.

Cabane, prieteni și mese îmbelșugate

Printre cei care au ales muntele se număra și Radu Vasile, fost prim-ministru, care și-a petrecut sărbătorile la Poiana Brașov alături de un grup restrâns de prieteni. Ziua era dedicată schiului și plimbărilor, iar seara se încheia în jurul șemineului, cu bucate tradiționale și pahare de vin. Atmosfera a fost una relaxată, departe de protocol și discursuri.

În același timp, Doru Ioan Tărăcilă, lider marcant al PDSR, alegea varianta clasică: Crăciunul acasă, în familie. Totuși, liniștea nu a fost deplină, pentru că senatorul a avut casa plină – nu mai puțin de șase familii de fini i-au trecut pragul. Cadourile, colindele și mesele îmbelșugate au transformat locuința într-un adevărat centru de sărbătoare.

Cadouri cu subînțeles și umor politic

Crăciunul nu a trecut fără episoade amuzante. Deputata Paula Ivănescu primea de la Moș Crăciun un cadou cu mesaj: o bicicletă medicinală. Motivul? După cum avea să recunoască, Moșul a considerat că sărbătorile au lăsat urme și că puțină mișcare nu strică. Cadoul era primit cu umor, iar vizitele finilor au completau atmosfera festivă.

Pentru deputatul Cristian Rădulescu, Crăciunul a însemna timp petrecut cu familia și un cadou clasic: un pulover. Mai important însă era sentimentul de împlinire profesională, după un an în care reușise să ducă la bun sfârșit proiecte importante.

Frumosul politicii și farmecul discret al sărbătorilor

Nici Călin Popescu-Tăriceanu nu lipsea din peisajul sărbătorilor de iarnă. Liberalul alegea tot muntele pentru finalul de an, într-o formulă discretă, dar elegantă. Deși viața personală era intens comentată, Crăciunul îl găsea într-o perioadă de reflecție, departe de tumultul politic.

În ansamblu, Crăciunul anului 1999 a fost pentru politicienii români o pauză necesară, un moment de respiro înainte de intrarea într-un nou mileniu. Cu sarmale, vin, colinde și aer de munte, sărbătoarea a fost trăită mai degrabă ca un refugiu decât ca un eveniment public.

Un Crăciun cu mai puține declarații și mai multă liniște. Un Crăciun în care, pentru câteva zile, politica a lăsat loc familiei, tradiției și gândului că anul 2000 avea să schimbe totul.