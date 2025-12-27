Acasă » Știri » Prognoza meteo azi, 27 decembrie 2025. Frigul a pus stăpânire pe România! Zonele în care va ninge ca în basme

Prognoza meteo azi, 27 decembrie 2025. Frigul a pus stăpânire pe România! Zonele în care va ninge ca în basme

De: Paul Hangerli 27/12/2025 | 06:30
Prognoza meteo azi, 27 decembrie 2025. Frigul a pus stăpânire pe România! Zonele în care va ninge ca în basme
Ninsorile se vor lăsa cel mai probabil așteptate și anul acesta în Capitală / Sursă foto: CANCAN.RO

Prognoza meteo azi, 27 decembrie 2025. Ziua de sâmbătă va aduce în România o vreme tipic de iarnă, cu temperaturi scăzute și un regim termic apropiat de mediile climatologice ale perioadei. Cerul va fi în general noros, iar precipitațiile vor fi slabe și izolate, predominând ninsorile la munte și, pe alocuri, lapovița sau ploaia slabă în zonele joase.

Temperaturile maxime vor varia, în general, între valori ușor negative în centrul și nordul țării și valori ușor pozitive în sud și vest, în timp ce minimele nocturne vor coborî frecvent sub pragul de îngheț. Vremea se va menține stabilă, fără fenomene meteorologice periculoase, dar cu senzație accentuată de frig, mai ales dimineața și seara.

Prognoza meteo azi, 27 decembrie 2025

Pe data de 27 decembrie, vremea în România va fi caracteristică sezonului de iarnă, cu temperaturi scăzute, cer preponderent noros și precipitații slabe, izolate. Valorile termice se vor situa în jurul mediilor climatologice ale perioadei, fără fenomene meteo severe la nivel național.

Circulația aerului va favoriza menținerea unui regim rece, mai ales în zonele intracarpatice și montane, în timp ce sudul și vestul țării vor avea valori ușor mai ridicate.

Prognoza meteo în România

Transilvania

Vremea va fi rece, cu temperaturi maxime cuprinse între -1 și 2°C și minime nocturne de -6 până la -2°C. Cerul va fi mai mult noros, iar local sunt posibile ninsori slabe sau fulguieli, în special dimineața și seara. În zonele joase pot apărea condiții de ceață asociată cu depuneri de chiciură.

Moldova

Regimul termic va fi unul rece, cu maxime de 0–2°C și minime de până la -5°C. Cerul va fi variabil, cu perioade de înnorări temporare. Precipitațiile vor fi slabe și izolate, sub formă de ninsoare sau lapoviță.

Muntenia

Vremea se menține rece, dar relativ stabilă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 și 4°C, iar minimele între -3 și -1°C. Cerul va fi predominant noros, cu șanse reduse de precipitații. Vântul va sufla slab până la moderat.

Oltenia

Valorile termice vor fi apropiate de cele din Muntenia, cu maxime de 3–5°C și minime ușor negative. Cerul va fi mai mult noros, iar probabilitatea de precipitații va fi redusă. Dimineața pot apărea condiții de ceață.

Banat și Crișana

Vremea va fi relativ mai blândă față de restul țării. Temperaturile diurne vor ajunge la 4–6°C, iar noaptea vor coborî ușor sub 0°C. Cer variabil, cu înnorări temporare și fără precipitații semnificative.

Dobrogea și litoral

Pe litoral, vremea va fi rece și umedă. Maximele se vor situa în jurul valorii de 4–5°C, iar minimele în jur de 0°C. Cerul va fi mai mult noros, cu posibilitate de ploaie slabă sau burniță, izolat.

Zona montană

La munte, vremea va fi deosebit de rece. Temperaturile vor rămâne negative pe tot parcursul zilei, cu maxime între -6 și -2°C. Sunt posibile ninsori slabe, iar vântul va sufla moderat, accentuând senzația de frig. Pe creste, vizibilitatea poate fi redusă temporar.

Prognoza meteo în marile orașe

București

Vreme rece, cu cer predominant noros. Temperatura maximă va fi de aproximativ 3–4°C, iar minima va coborî până la -2 sau -3°C. Probabilitatea de precipitații este redusă, iar vântul va sufla slab.

Cluj-Napoca

Cer mai mult noros, temperaturi maxime de 1–2°C și minime de -4°C. Posibile fulguieli slabe, fără depuneri semnificative.

Timișoara

Vreme relativ blândă pentru această perioadă. Maxima zilei va ajunge la 5–6°C, cu minime ușor negative. Cer variabil, fără precipitații importante.

Iași

Temperaturi scăzute, cu maxime de 1–2°C și minime de până la -5°C. Cer noros, cu posibilitate redusă de ninsoare slabă.

Constanța

Vreme rece și umedă. Maximele vor fi în jur de 4–5°C, cu minime apropiate de 0°C. Cer predominant noros și posibilitate de burniță.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mesaje și urări de Sfântul Ștefan. Cui trebuie să spui azi „La mulți ani!” Idei de SMS-uri pentru rude și prieteni
Știri
Mesaje și urări de Sfântul Ștefan. Cui trebuie să spui azi „La mulți ani!” Idei de SMS-uri pentru…
Imaginile durerii: zeci de coroane de flori au fost aduse la priveghiul artistului Ion Drăgan! Este doliu masiv în comuna Bălești, după Crăciun
Știri
Imaginile durerii: zeci de coroane de flori au fost aduse la priveghiul artistului Ion Drăgan! Este doliu masiv…
Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât de mari au fost acestea. Care sunt campionii generozității
Mediafax
Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul...
Astrolog: 2026 va fi „mult mai greu
Adevarul
Astrolog: 2026 va fi „mult mai greu" decât 2025 pentru România. „Puneți niște...
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce ascundea aceasta
Digi24
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor....
Visul unei femei, distrus de judecători: Nu poate avea copilul soțului decedat
Mediafax
Visul unei femei, distrus de judecători: Nu poate avea copilul soțului decedat
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport.ro
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
Prizonieri în Ucraina, doi nord-coreeni fac o mărturisire surprinzătoare
Digi 24
Prizonieri în Ucraina, doi nord-coreeni fac o mărturisire surprinzătoare
Rusia ar putea amplasa noi rachete hipersonice la o fostă bază aeriană din Belarus: „Extinde raza de acțiune în Europa”
Digi24
Rusia ar putea amplasa noi rachete hipersonice la o fostă bază aeriană din Belarus: „Extinde...
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
go4it.ro
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mesaje și urări de Sfântul Ștefan. Cui trebuie să spui azi „La mulți ani!” Idei de SMS-uri ...
Mesaje și urări de Sfântul Ștefan. Cui trebuie să spui azi „La mulți ani!” Idei de SMS-uri pentru rude și prieteni
Imaginile durerii: zeci de coroane de flori au fost aduse la priveghiul artistului Ion Drăgan! Este ...
Imaginile durerii: zeci de coroane de flori au fost aduse la priveghiul artistului Ion Drăgan! Este doliu masiv în comuna Bălești, după Crăciun
Test IQ exclusiv pentru genii | Identificați singurul papagal fără pereche!
Test IQ exclusiv pentru genii | Identificați singurul papagal fără pereche!
Program TV 27 decembrie 2025. Ce vedem pe micile ecrane după Crăciun
Program TV 27 decembrie 2025. Ce vedem pe micile ecrane după Crăciun
„Gardianul secretelor” din Apărarea Rusiei a murit subit de Crăciun! A fost cea mai discretă figură ...
„Gardianul secretelor” din Apărarea Rusiei a murit subit de Crăciun! A fost cea mai discretă figură din anturajul lui Vladimir Putin
Ce mâncau regii Europei de Crăciun? De la festinuri medievale la meniuri regale cu tradiție
Ce mâncau regii Europei de Crăciun? De la festinuri medievale la meniuri regale cu tradiție
Vezi toate știrile
×