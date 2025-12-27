Prognoza meteo azi, 27 decembrie 2025. Frigul a pus stăpânire pe România! Zonele în care va ninge ca în basme

Prognoza meteo azi, 27 decembrie 2025. Ziua de sâmbătă va aduce în România o vreme tipic de iarnă, cu temperaturi scăzute și un regim termic apropiat de mediile climatologice ale perioadei. Cerul va fi în general noros, iar precipitațiile vor fi slabe și izolate, predominând ninsorile la munte și, pe alocuri, lapovița sau ploaia slabă în zonele joase.

Temperaturile maxime vor varia, în general, între valori ușor negative în centrul și nordul țării și valori ușor pozitive în sud și vest, în timp ce minimele nocturne vor coborî frecvent sub pragul de îngheț. Vremea se va menține stabilă, fără fenomene meteorologice periculoase, dar cu senzație accentuată de frig, mai ales dimineața și seara.

Prognoza meteo azi, 27 decembrie 2025

Pe data de 27 decembrie, vremea în România va fi caracteristică sezonului de iarnă, cu temperaturi scăzute, cer preponderent noros și precipitații slabe, izolate. Valorile termice se vor situa în jurul mediilor climatologice ale perioadei, fără fenomene meteo severe la nivel național.

Circulația aerului va favoriza menținerea unui regim rece, mai ales în zonele intracarpatice și montane, în timp ce sudul și vestul țării vor avea valori ușor mai ridicate.

Prognoza meteo în România

Transilvania

Vremea va fi rece, cu temperaturi maxime cuprinse între -1 și 2°C și minime nocturne de -6 până la -2°C. Cerul va fi mai mult noros, iar local sunt posibile ninsori slabe sau fulguieli, în special dimineața și seara. În zonele joase pot apărea condiții de ceață asociată cu depuneri de chiciură.

Moldova

Regimul termic va fi unul rece, cu maxime de 0–2°C și minime de până la -5°C. Cerul va fi variabil, cu perioade de înnorări temporare. Precipitațiile vor fi slabe și izolate, sub formă de ninsoare sau lapoviță.

Muntenia

Vremea se menține rece, dar relativ stabilă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 și 4°C, iar minimele între -3 și -1°C. Cerul va fi predominant noros, cu șanse reduse de precipitații. Vântul va sufla slab până la moderat.

Oltenia

Valorile termice vor fi apropiate de cele din Muntenia, cu maxime de 3–5°C și minime ușor negative. Cerul va fi mai mult noros, iar probabilitatea de precipitații va fi redusă. Dimineața pot apărea condiții de ceață.

Banat și Crișana

Vremea va fi relativ mai blândă față de restul țării. Temperaturile diurne vor ajunge la 4–6°C, iar noaptea vor coborî ușor sub 0°C. Cer variabil, cu înnorări temporare și fără precipitații semnificative.

Dobrogea și litoral

Pe litoral, vremea va fi rece și umedă. Maximele se vor situa în jurul valorii de 4–5°C, iar minimele în jur de 0°C. Cerul va fi mai mult noros, cu posibilitate de ploaie slabă sau burniță, izolat.

Zona montană

La munte, vremea va fi deosebit de rece. Temperaturile vor rămâne negative pe tot parcursul zilei, cu maxime între -6 și -2°C. Sunt posibile ninsori slabe, iar vântul va sufla moderat, accentuând senzația de frig. Pe creste, vizibilitatea poate fi redusă temporar.

Prognoza meteo în marile orașe

București

Vreme rece, cu cer predominant noros. Temperatura maximă va fi de aproximativ 3–4°C, iar minima va coborî până la -2 sau -3°C. Probabilitatea de precipitații este redusă, iar vântul va sufla slab.

Cluj-Napoca

Cer mai mult noros, temperaturi maxime de 1–2°C și minime de -4°C. Posibile fulguieli slabe, fără depuneri semnificative.

Timișoara

Vreme relativ blândă pentru această perioadă. Maxima zilei va ajunge la 5–6°C, cu minime ușor negative. Cer variabil, fără precipitații importante.

Iași

Temperaturi scăzute, cu maxime de 1–2°C și minime de până la -5°C. Cer noros, cu posibilitate redusă de ninsoare slabă.

Constanța

Vreme rece și umedă. Maximele vor fi în jur de 4–5°C, cu minime apropiate de 0°C. Cer predominant noros și posibilitate de burniță.