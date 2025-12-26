„Jaful secolului” nu l-a scos din joc. Ce s-a ales de românul care a furat tablouri de 18 milioane de euro

Alexandru Bitu, alături de Adrian Procop, Radu Dogaru și Eugen Darie, a fost implicat în celebrul „jaful secolului”, în 2012, atunci când au sustras tablouri de milioane de euro dintr-un muzeu olandez. După ce a executat doar doi ani de închisoare, Bitu s-a stabilit în Londra, unde și-a construit un stil de viață extravagant, cu afaceri profitabile. Și aici începe adevărata poveste interesantă: dacă înainte de jaf viața lui era marcată de cluburi, manele și distracții efemere, după ce a ieșit din închisoare pare să fi descoperit cum se trăiește ca un adevărat „faraon” modern.

În 2012, patru români au scris un capitol memorabil în istoria jafurilor de artă: Adrian Procop, Radu Dogaru, Eugen Darie și Alexandru Mihai Bitu pătrund într-un muzeu din Olanda și dispar cu șapte tablouri semnate de Picasso, Matisse și Monet, în valoare de 18 milioane de euro. În doar două minute, au făcut prăpăd, lăsând autoritățile fără nicio dovadă clară despre soarta operelor. Unele zvonuri susțin că unele tablouri au fost arse chiar în soba mamei lui Dogaru.

Pedepsele au fost surprinzător de blânde: Bitu a primit doar doi ani de închisoare, Dogaru șase, iar ceilalți complici și-au văzut și ei destinul schimbat într-un mod mai mult sau mai puțin spectaculos.

Dar adevărata transformare a venit după ce Bitu a părăsit închisoarea. Dacă înainte de jaf viața lui era marcată de nopți în cluburi pe ritmuri de manele și distracții efemere, astăzi Alexandru trăiește o viață de nabab în Londra.

Parcul auto al lui Bitu arată ca un showroom de mașini de lux: Rolls Royce, Ferrari 448 Spider, Audi R8 și Mercedes G-Class. Valoarea cumulată a acestora depășește cu mult un milion de lire sterline. Ironia sorții? Românul acuzat că a furat opere de artă își etalează acum „tablourile” pe patru roți.

Bitu combină afaceri profitabile

Bitu nu se limitează doar la bolizi scumpi. Este și un adevărat connaisseur al luxului: se fotografiază cu preparatele exclusiviste de la Salt Bae, asortând ținutele de designer cu mașinile de milioane.

Pe lângă pasiunea pentru mașini și fashion, Bitu și-a transformat hobby-ul într-o afacere profitabilă.

Prin „Bitu Autos” vinde mașini de lux precum Mercedes, Audi și BMW în Londra. Pe lângă asta și-a deschis și un service auto care îi aduce venituri considerabile. Astfel, putem spune că a devenit un antreprenor de succes.

Familia l-a urmat în Anglia, iar viața lor este acum o combinație între opulență, achiziții și experiențe exclusiviste.

