De ce i-a dat papucii Andrușca lui Andrei Lemnaru. Ce a aflat despre el, la două săptămâni după Insula Iubirii

De: Mirela Loșniță 07/09/2025 | 09:50
Sursă foto: Captură Antena 1

Andrușca a dat cărțile pe față. Ispita de la Insula Iubirii a vorbit deschis despre relația cu Andrei Lemnaru și a dezvăluit motivele care au dus la despărțirea lor. Cei doi păreau unul dintre cele mai solide cupluri formate în reality-show-ul care ne-a ținut pe toți cu sufletul la gură, dar din păcate, relația lor a durat mai puțin de două săptămâni. Află în articol de ce s-au separat, de fapt, cei doi!

La începutul emisiunii Andrușca s-a apropiat de Marius Avram, dar acest lucru nu a ținut mult, că frumoasa blondină și-a îndreptat atenția în totalitate către Andrei Lemnaru. Andrei a trecut prin clipe grele atunci când a văzut că Ella, femeia cu care a pășit în emisiune, s-a apropiat de ispita Teo, așa că și-a dat și el frâu liber sentimentelor și s-a apropiat de frumoasa Andrușca. Mai mult decât atât, au plecat împreună din Thailanda.

De ce s-a despărțit Andrușca de Andrei Lemnaru

După revenirea în țară, Andrei și Andrușca au încercat să ducă mai departe relația lor construită în Thailanda, însă în mai puțin de două săptămâni, totul s-a terminat. Concurentul și-a schimbat atitudinea complet vis-a-vis de noua iubită, iar Andrușca nu a putut accepta răceala și indiferența din partea partenerului său.

Ispita a tot încercat să discute cu Andrei și să înțeleagă exact cum stau lucrurile. Văzând comportamentul bărbatului, Andrușca și-a dat seama că nu este loc pentru ea în viața lui și a decis să îl părăsească. Femeia a aflat, însă, un adevăr dureros despre Andrei Lemnaru. Bărbatul suferă de o cruntă depresie, lucru recunoscut chiar de el.

Deși a încercat să îl sprijine, să comunice cu el și să îl ajute, nu s-a mai putut face nimic pentru relația lor, așa că a ales singura soluție care i-a fost la îndemână: să îl părăsească. Andrușca a ales o despărțire matură, calmă, fără regrete, dorind să își vadă mai departe de viață, în cel mai frumos mod.

Ispita a mărturisit în mediul online ce a însemnat pentru ea Insula Iubirii:

„Insula Iubirii a fost pentru mine una dintre cele mai intense experiențe din viața mea. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine și care mi-au trimis reacții peste reacții, atât de multe, majoritatea pline de energie bună și pozitivitate. Chiar dacă eu și Andrei nu am rămas împreună, am rămas cu amintiri prețioase, cu lecții de viață și cu recunoștință în suflet. Pentru mine, asta e adevărata valoare a insulei: să te descoperi pe tine, să trăiești la intensitate maximă și să lași în urmă o poveste sinceră”, a scris ispita Andrușca, pe TikTok.

