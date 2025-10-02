Ella Vișan, logodnică, semi-iubită şi amantă… în același an! Ovidiu, bărbatul pe care fosta concurentă de la Insula Iubirii a încercat să-l ascundă cu orice preţ chiar există!

Ella face ce face și iar ajunge în atenția tuturor! Și pe bună dreptate, pentru că știți vorba aia, minciuna are picioare scurte, dar, în cazul fostei concurente de la Insula Iubirii, și alte fațete (nu ne referim la cele dentare, de data asta). Degeaba a încercat fosta logodnică a lui Andrei să țină ascunse niște detalii, CANCAN.RO a aflat adevărul! Bine, ce-i drept, la cât de încurcată e situația, nici nu e de condamnat! Surpriză! Ovidiu chiar există! Doar că este puțin…căsătorit! Toate detaliile incredibile, le vom dezvălui imediat!

Ella Vișan a reușit să bifeze o nouă bornă a statuturilor amoroase! Într-un singur an a fost și logodnică, și semi-iubită, dar și…amantă! Cum o fi reușit, numai ea știe. Nu asta ar fi problema, ci faptul că fosta logodnică a lui Andrei gravitează în jurul adevărului cu maaare talent. Le întoarce, le sucește, însă noi am aflat detaliile care nu ar fi trebuit să vadă lumina zilei (cel puțin, din punctul ei de vedere). Așa cum vă spuneam și mai sus, de fapt, Ovidiu nu este doar rodul imaginației Ellei, el chiar există, la fel și relația pe care au avut-o, doar că pentru el, a fost una extra-conjugală.

Sursele noastre ne-au dezvăluit că Ovidiu, cunoscut drept Țonea, are 44 de ani și este din Râmnicu Vâlcea, dar în ultimii ani a stat mai mult în Londra. Este finul unuia dintre patronii Ellei, iar cel mai important…este căsătorit de 20 de ani și are un fiu în vârstă de 16 ani. De altfel, acesta este și motivul pentru care Ella și-a mințit apropiații și a spus că relația este una imaginară, doar pentru marketing. Nu de alta, dar cine se laudă în stânga și-n dreapta că sparge case?

Ella Vișan, amantlâc de zile mari cu Ovidiu

Să o luăm în ordine cronologică. Vă spuneam că Ovidiu este finul unuia dintre patronii Ellei, pe numele lui Vanea. Bărbatul deține, alături de alte persoane, mai multe afaceri în cartierul Wembley din Londra, printre care și shaormeria unde a lucrat fosta concurentă de la Insula Iubirii în trecut, dar și salonul de bronzare unde activează ea acum.

Conform surselor CANCAN.RO, ea și Țonea și-au început relația în luna aprilie, după ce Ella s-a întors din Thailanda, iar el a aflat că ea și Andrei și-au spus adio. Ce-i drept, blondina umblă cu minciuna, dar mai spune și frânturi de adevăr, așa cum a făcut atunci când a fost invitată la podcast. Într-adevăr, a existat o ieșire în patru, ea și Ovidiu, împreuna cu prietena ei, Nicoleta, care este iubita unuia dintre partenerii de afaceri ai nașului patron.

Adevărat este și faptul că au mers la un poligon de tragere, după care au luat masa împreună. Toate bune și frumoase, relația mergea bine, bine ascunsă de ochii soției lui Ovidiu, asta până într-un punct. Primele tensiuni au început să apară între cei doi din cauza evenimentelor petrecute la Insulă, totul culminând cu faptul că Ovidiu a mers în România, unde a stat o lună de zile, pentru a petrece timp cu familia.

Concedii, vacanțe în Grecia, deh! Activități firești de bărbat însurat! Dar Ella, fire îngăduitoare, a trecut peste, iar relația lor a durat până de curând, atunci când soția lui Țonea a aflat. Fosta lui Andrei și a lui Teo a dat mai multe detalii picante în podcast, iar toate acestea nu au rămas fără repercusiuni. Soția trădată a primit un mesaj în care era atenționată că partenerul ei are o relație amoroasă cu Ella de aproximativ jumătate de an și duce o viață dublă.

Mesajul era însoțit și de câteva capturi cu conversațiile celor doi, dar și o fotografie cu tatuajul Ellei. Cum, ce tatuaj? Vă amintiți de T-ul pe care și l-a imprimat pe piele? Eh, ulterior l-a modificat, pentru că…nu e pentru cine se potrivește, e pentru cine se nimerește! L-a făcut inițial pentru a-și demonstra iubirea pentru bombonelul Teo, dar apoi l-a transformat în „Țonea”.

Așa cum era de așteptat, a existat și o conversație telefonică între „spărgătoarea de case” și „păgubită”, dar să nu vă imaginați că Ella a fost sinceră și a recunoscut că a comis-o! A negat totul până în pânzele albe și a încercat ea să o dreagă, spunând că, de fapt, nu și-a tatuat numele Țonea, ci era o localitate din Cluj, acolo unde se află un poligon de tragere. Minciuni peste minciuni, pe care soția trădată nu le-a crezut și a făcut demersurile necesare. L-a amenințat cu divorțul pe Ovidiu, iar el a fugit de urgență în România, lăsând-o pe Ella cu…buza umflată.

