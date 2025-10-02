Acasă » Exclusiv » Ella Vișan, logodnică, semi-iubită şi amantă… în același an! Ovidiu, bărbatul pe care fosta concurentă de la Insula Iubirii a încercat să-l ascundă cu orice preţ chiar există!

Ella Vișan, logodnică, semi-iubită şi amantă… în același an! Ovidiu, bărbatul pe care fosta concurentă de la Insula Iubirii a încercat să-l ascundă cu orice preţ chiar există!

De: Andrei Iovan 02/10/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Ella face ce face și iar ajunge în atenția tuturor! Și pe bună dreptate, pentru că știți vorba aia, minciuna are picioare scurte, dar, în cazul fostei concurente de la Insula Iubirii, și alte fațete (nu ne referim la cele dentare, de data asta). Degeaba a încercat fosta logodnică a lui Andrei să țină ascunse niște detalii, CANCAN.RO a aflat adevărul! Bine, ce-i drept, la cât de încurcată e situația, nici nu e de condamnat! Surpriză! Ovidiu chiar există! Doar că este puțin…căsătorit! Toate detaliile incredibile, le vom dezvălui imediat! 

Ella Vișan a reușit să bifeze o nouă bornă a statuturilor amoroase! Într-un singur an a fost și logodnică, și semi-iubită, dar și…amantă! Cum o fi reușit, numai ea știe. Nu asta ar fi problema, ci faptul că fosta logodnică a lui Andrei gravitează în jurul adevărului cu maaare talent. Le întoarce, le sucește, însă noi am aflat detaliile care nu ar fi trebuit să vadă lumina zilei (cel puțin, din punctul ei de vedere). Așa cum vă spuneam și mai sus, de fapt, Ovidiu nu este doar rodul imaginației Ellei, el chiar există, la fel și relația pe care au avut-o, doar că pentru el, a fost una extra-conjugală.

Ella Vișan a avut o relație cu Ovidiu, în timp ce el era căsătorit. sursă - social media
Ella Vișan a avut o relație cu Ovidiu, în timp ce el era căsătorit. sursă – social media

Sursele noastre ne-au dezvăluit că Ovidiu, cunoscut drept Țonea, are 44 de ani și este din Râmnicu Vâlcea, dar în ultimii ani a stat mai mult în Londra. Este finul unuia dintre patronii Ellei, iar cel mai important…este căsătorit de 20 de ani și are un fiu în vârstă de 16 ani. De altfel, acesta este și motivul pentru care Ella și-a mințit apropiații și a spus că relația este una imaginară, doar pentru marketing. Nu de alta, dar cine se laudă în stânga și-n dreapta că sparge case?

CAPITALA, sub asediul ploilor și al rafalelor de vânt. Temperaturi cu 10 grade mai mici decât media normală
CAPITALA, sub asediul ploilor și al rafalelor de vânt. Temperaturi cu 10 grade...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Ella Vișan, amantlâc de zile mari cu Ovidiu

Să o luăm în ordine cronologică. Vă spuneam că Ovidiu este finul unuia dintre patronii Ellei, pe numele lui Vanea. Bărbatul deține, alături de alte persoane, mai multe afaceri în cartierul Wembley din Londra, printre care și shaormeria unde a lucrat fosta concurentă de la Insula Iubirii în trecut, dar și salonul de bronzare unde activează ea acum.

Conform surselor CANCAN.RO, ea și Țonea și-au început relația în luna aprilie, după ce Ella s-a întors din Thailanda, iar el a aflat că ea și Andrei și-au spus adio. Ce-i drept, blondina umblă cu minciuna, dar mai spune și frânturi de adevăr, așa cum a făcut atunci când a fost invitată la podcast. Într-adevăr, a existat o ieșire în patru, ea și Ovidiu, împreuna cu prietena ei, Nicoleta, care este iubita unuia dintre partenerii de afaceri ai nașului patron.

Adevărat este și faptul că au mers la un poligon de tragere, după care au luat masa împreună. Toate bune și frumoase, relația mergea bine, bine ascunsă de ochii soției lui Ovidiu, asta până într-un punct. Primele tensiuni au început să apară între cei doi din cauza evenimentelor petrecute la Insulă, totul culminând cu faptul că Ovidiu a mers în România, unde a stat o lună de zile, pentru a petrece timp cu familia.

Concedii, vacanțe în Grecia, deh! Activități firești de bărbat însurat! Dar Ella, fire îngăduitoare, a trecut peste, iar relația lor a durat până de curând, atunci când soția lui Țonea a aflat. Fosta lui Andrei și a lui Teo a dat mai multe detalii picante în podcast, iar toate acestea nu au rămas fără repercusiuni. Soția trădată a primit un mesaj în care era atenționată că partenerul ei are o relație amoroasă cu Ella de aproximativ jumătate de an și duce o viață dublă.

Mesajul era însoțit și de câteva capturi cu conversațiile celor doi, dar și o fotografie cu tatuajul Ellei. Cum, ce tatuaj? Vă amintiți de T-ul pe care și l-a imprimat pe piele? Eh, ulterior l-a modificat, pentru că…nu e pentru cine se potrivește, e pentru cine se nimerește! L-a făcut inițial pentru a-și demonstra iubirea pentru bombonelul Teo, dar apoi l-a transformat în „Țonea”.

Așa cum era de așteptat, a existat și o conversație telefonică între „spărgătoarea de case” și „păgubită”, dar să nu vă imaginați că Ella a fost sinceră și a recunoscut că a comis-o! A negat totul până în pânzele albe și a încercat ea să o dreagă, spunând că, de fapt, nu și-a tatuat numele Țonea, ci era o localitate din Cluj, acolo unde se află un poligon de tragere. Minciuni peste minciuni, pe care soția trădată nu le-a crezut și a făcut demersurile necesare. L-a amenințat cu divorțul pe Ovidiu, iar el a fugit de urgență în România, lăsând-o pe Ella cu…buza umflată.

CITEȘTE ȘI: Ella Vişan are iubit… imaginar! Pretinde că este fericită în noua relație, dar ADEVĂRUL este altul

NU RATA: EX-ul Ellei şi ispita Teo, întâlnire de gradul zero, în România: l-a făcut ”din mare, mic” sau l-a iertat după ce i-a sedus logodnica-n baie? ”Totul se plătește”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Îţi mai aduci aminte de Bogdan Olaru, beizadeaua care spunea că ”un Moet de 100 de euro e nimic”? Nu are loc de muncă, dar… Jonglează frumos între pelerinaje la Athos și fente de lux din contractele cu statul
Exclusiv
Îţi mai aduci aminte de Bogdan Olaru, beizadeaua care spunea că ”un Moet de 100 de euro e…
Să vezi şi să nu crezi! Au îngropat securea războiului, iar acum… Andreea Bălan și George Burcea, tablou de familie, la 5 ani de la divorț!
Exclusiv
Să vezi şi să nu crezi! Au îngropat securea războiului, iar acum… Andreea Bălan și George Burcea, tablou…
Atenție, români! România emite o nouă atenționare de călătorie pentru Italia
Mediafax
Atenție, români! România emite o nouă atenționare de călătorie pentru Italia
CAPITALA, sub asediul ploilor și al rafalelor de vânt. Temperaturi cu 10 grade mai mici decât media normală
Gandul.ro
CAPITALA, sub asediul ploilor și al rafalelor de vânt. Temperaturi cu 10 grade...
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă...
Cadourile de protocol primite de Maia Sandu: cel mai valoros este de la Macron. Ce i-a dăruit România
Adevarul
Cadourile de protocol primite de Maia Sandu: cel mai valoros este de la...
România, dată exemplu de Vladimir Putin pentru manipularea alegerilor și a „voinței poporului”: „Recurge la orice șiretlicuri”
Digi24
România, dată exemplu de Vladimir Putin pentru manipularea alegerilor și a „voinței poporului”:...
Şedinţă de urgenţă la Ministerul Mediului din cauza avertizărilor meteo şi hidro de cod roşu şi portocaliu
Mediafax
Şedinţă de urgenţă la Ministerul Mediului din cauza avertizărilor meteo şi hidro de...
Parteneri
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
Click.ro
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv:...
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
WOWBiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și...
Surse: ANAF i-a luat casa lu Iohannis de la Sibiu. Inspectorii au forțat ușa, după ce fostul președinte nu a vrut să le dea cheia
Antena 3
Surse: ANAF i-a luat casa lu Iohannis de la Sibiu. Inspectorii au forțat ușa, după...
Afișe cu un nigerian arestat și acuzat de viol, lipite în Capitală, cu mesajul „Apără-ţi oraşul!”. Poliția vrea să știe cine e în spate
Digi 24
Afișe cu un nigerian arestat și acuzat de viol, lipite în Capitală, cu mesajul „Apără-ţi...
Kim Jong Un a declarat „război” femeilor cu implanturi mamare: riscă să ajungă în lagăre de muncă
Digi24
Kim Jong Un a declarat „război” femeilor cu implanturi mamare: riscă să ajungă în lagăre...
Cine e amendat dacă pietonul nu traversează pe trecere și e lovit de mașină? Regula din noul Codul Rutier 2025
Promotor.ro
Cine e amendat dacă pietonul nu traversează pe trecere și e lovit de mașină? Regula...
BREAKING NEWS Incident grav pe un aeroport din New York! Două avioane s-au ciocnit la sol
kanald.ro
BREAKING NEWS Incident grav pe un aeroport din New York! Două avioane s-au ciocnit la...
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
StirileKanalD
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma...
Corneliu Botgros, noi dezvăluiri cu privire la fosta căsnicie cu mama copilului său, Adriana Ochișanu! Artistul a dat tot din casă, fără ascunzișuri
kfetele.ro
Corneliu Botgros, noi dezvăluiri cu privire la fosta căsnicie cu mama copilului său, Adriana Ochișanu!...
WOWBiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Românii care îşi vând hainele pe internet, vizaţi de ANAF. Cine va primi notificări
observatornews.ro
Românii care îşi vând hainele pe internet, vizaţi de ANAF. Cine va primi notificări
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Huawei Watch GT 6 Pro – ceasul care îți citește stilul de viață
go4it.ro
Huawei Watch GT 6 Pro – ceasul care îți citește stilul de viață
O planetă fără Soare CONTRAZICE tot ce știau astronomii
Descopera.ro
O planetă fără Soare CONTRAZICE tot ce știau astronomii
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
Aza Gabriela, declarație pentru iubitul ei, Horațiu Moldovan. Fotbalistul de la Real Oviedo are de ce să fie mândru
Fanatik.ro
Aza Gabriela, declarație pentru iubitul ei, Horațiu Moldovan. Fotbalistul de la Real Oviedo are de...
La 31 de ani, o dublă campioană de Grand Slam a făcut marele anunț care a luat prin surprindere lumea tenisului
Fanatik.ro
La 31 de ani, o dublă campioană de Grand Slam a făcut marele anunț care...
Secretul lui Călin Georgescu. Un reputat economist știe cum i-a cucerit pe toți: Cu această sperietoare, românii îi ciugulesc din palmă
Capital.ro
Secretul lui Călin Georgescu. Un reputat economist știe cum i-a cucerit pe toți: Cu această...
Gafa făcută de Andreea Esca la un eveniment! Se afla lângă Prima Doamnă și avea microfonul deschis. A auzit toată lumea!
Romania TV
Gafa făcută de Andreea Esca la un eveniment! Se afla lângă Prima Doamnă și avea...
Mii de jocuri pentru PC, disponibile la prețuri foarte reduse
Go4Games
Mii de jocuri pentru PC, disponibile la prețuri foarte reduse
Surpriză imensă pentru Călin Georgescu. Vladimir Putin îi ia personal apărarea: Ce s-a întâmplat în România, nu va funcționa!
Capital.ro
Surpriză imensă pentru Călin Georgescu. Vladimir Putin îi ia personal apărarea: Ce s-a întâmplat în...
Tradiția nocturnă care transformă un cartier într-un cor straniu
evz.ro
Tradiția nocturnă care transformă un cartier într-un cor straniu
O tânără femeie s-a stins din viață din cauza unei DIETE extreme. Medicii, șocați când au aflat cât cântărea la momentul decesului
Gandul.ro
O tânără femeie s-a stins din viață din cauza unei DIETE extreme. Medicii, șocați când...
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile
as.ro
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: Dacă nu aveam...
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit! De ce nu a purtat vedeta rochie albă în ziua cea mare
A1
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit! De ce nu a purtat vedeta rochie albă...
Încă un eșec în dragoste pentru Florin Ristei? Relația artistului cu Yasmin Awad ar fi ajuns la final. Detaliile care au alimentat zvonurile cu privire la despărțirea celor doi: „Când crezi că te-ai îndrăgostit, dar a dispărut flacăra”
radioimpuls.ro
Încă un eșec în dragoste pentru Florin Ristei? Relația artistului cu Yasmin Awad ar fi...
Ghinion! Klaus Iohannis, executat silit! ANAF i-a confiscat casa din Sibiu. Fostul președinte al României s-a trezit cu inspectorii peste el după ce a refuzat să predea cheile
Fanatik.ro
Ghinion! Klaus Iohannis, executat silit! ANAF i-a confiscat casa din Sibiu. Fostul președinte al României...
Vanessa, susținere majoră pentru fotbalistul Denis Drăguș. Ce face blondina
Fanatik.ro
Vanessa, susținere majoră pentru fotbalistul Denis Drăguș. Ce face blondina
Știrile zilei, 29 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 29 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Îţi mai aduci aminte de Bogdan Olaru, beizadeaua care spunea că ”un Moet de 100 de euro e nimic”? ...
Îţi mai aduci aminte de Bogdan Olaru, beizadeaua care spunea că ”un Moet de 100 de euro e nimic”? Nu are loc de muncă, dar… Jonglează frumos între pelerinaje la Athos și fente de lux din contractele cu statul
Să vezi şi să nu crezi! Au îngropat securea războiului, iar acum… Andreea Bălan și George Burcea, ...
Să vezi şi să nu crezi! Au îngropat securea războiului, iar acum… Andreea Bălan și George Burcea, tablou de familie, la 5 ani de la divorț!
Motivul pentru care Dan Voiculescu a fost vizitat o singură dată de familie în cele 1077 de zile de ...
Motivul pentru care Dan Voiculescu a fost vizitat o singură dată de familie în cele 1077 de zile de detenție: ”Aveam acest biotop al meu în care m-am închis”
Câte clase are Joseph Adam, de fapt. Sătulă de răutăcioși, Anda Adam a făcut publică dovada studiilor ...
Câte clase are Joseph Adam, de fapt. Sătulă de răutăcioși, Anda Adam a făcut publică dovada studiilor soțului ei
Când a aflat că soția lui are cancer, Dan Voiculescu s-a îmbolnăvit de supărare. Dezvăluiri cutremurătoare: ...
Când a aflat că soția lui are cancer, Dan Voiculescu s-a îmbolnăvit de supărare. Dezvăluiri cutremurătoare: ”Eram amândoi bolnavi de cancer, în spital, la Viena”
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 3 octombrie, de la ora 20.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 3 octombrie, de la ora 20.00
Vezi toate știrile
×