Acasă » Exclusiv » Ella Vișan și Andrei Lemnaru, din nou împreună! După anularea nunții, destinul i-a adus iar unul lângă celălalt: “A fost un șoc”

Ella Vișan și Andrei Lemnaru, din nou împreună! După anularea nunții, destinul i-a adus iar unul lângă celălalt: “A fost un șoc”

De: Bianca Drăgan 24/10/2025 | 12:57
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Andrei Lemnaru, întâlnire de gradul zero cu fosta! Concurentul de la Insula Iubirii a dat nas în nas cu femeia care l-a înșelat în fața întregii țări! Aseară, destinul i-a adus din nou împreună, fix sub același acoperiș! CANCAN.RO a aflat ce sentimente a trezit în el revederea cu tânăra pe care trebuia să o ducă la altar!

Povestea Ellei și a lui Andrei Lemnaru a șocat o țară întreagă. Deși aveau nunta pusă și se iubeau de mai bine de trei ani, tânăra și-a înșelat viitorul soț, chiar la televizor. S-a iubit în toaletă de trei ori cu ispita Teo, apoi și-a luat adio de la bărbatul cu care ar fi trebuit să își petreacă restul vieții.

La CANCAN pe Insulă, tânărul de la Antena 1 a recunscut că infidelitatea Ellei l-a adus în pragul depresiei și a avut nevoie de consiliera psihologică.

După emisiune, odată cu întoarcerea mea în UK, am decăzut și am avut nevoie să apelez la un psiholog. Datorită lui și a familiei, am devenit omul care sunt acum. A fost un proces greu! A fost un șoc, un șoc care a fost și mai puternic când m-am reîntors în UK decât când am aterizat imediat în România. Atunci poate încă eram în febra Insulei.

Aceste stări urâte nu au revenit pe parcursul emisiunii. Au fost niște episoade pe care am preferat să nu le văd. Puteam să le văd în mașină, dar nu am mai vrut…”, a spus Andrei Lemnaru, la CANCAN pe Insulă.

După ce a fost înșelat, Andrei a dat nas în nas cu Ella!

Acum, concurentul s-a refăcut complet, a depășit clipele de coșmar prin care a trecut când și-a văzut viitoarea soție în brațele altui bărbat și se declară un om liniștit.

Tot mai mulți români sunt preocupați să-și REDUCĂ facturile la energie. Ce soluții au găsit
Tot mai mulți români sunt preocupați să-și REDUCĂ facturile la energie. Ce soluții...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

”Momentan nu mai vreau o a doua nuntă, dar da, mă văd iar în genunchi. Îmi doresc și copii, îmi plac copiii. (…)

Am spus în glumă că m-aș vedea ispită, dar asta ar însemna să rup alte cupluri, deși acesta este contextul, de a arăta oamenilor cine sunt partenerii lor. Eu am 1,88m, la televizor m-am văzut și eu mai mic. Am slăbit, sunt nou-nouț. Nu știu ce va fi, vom vedea ce ne rezervă viitorul. Dacă aude mama, mă dezmoștenește.

Planurile mele sunt să ajung cât mai sus din toate punctele de vedere, fizic, sentimental… Tot! Acum nu aș mai îmbunătăți nimic la mine. Am rămas același om în interior, doar fizicul l-am îmbunătățit. Multă lume mă vrea ispită, deci o să vedem”, a adăugat acesta.

Andrei și Ella de la Insula Iubirii, întâlnire de gradul zero!

După toate dramele din Thailanda, aseară, destinul i-a adus din nou împreună! Ella și Andrei, iar sub același acoperiș! Deși pare greu de crezut și de imaginat, iată că minunea s-a produs. Nu vă gândiți că au venit împreună! Nicidecum! Fiecare a stat cu grupul său, la lupta de MMA.

Așadar, cum s-a simțit Andrei Lemnaru când a dat nas în nas cu femeia pe care trebuia să o ducă la altar?

Nu ne-am salutat, pentru că ea stă într-o parte, eu în altă parte. Nu știu dacă ea m-a văzut, eu am văzut-o când s-a așezat. Este toată Insula Iubirii aici oricum. Sunt foarte bine! Odată ce treci peste această etapă a vieții, cum vrei să fiu?! Nu mă simt absolut deloc ciudat să fim sub același acoperiș. Da, chiar a ajutat terapia. Vă recomand! Am dat la bani… să nu mai zic!, a spus Andrei, după ce a dat nas în nas cu fosta sa logodnică.

Și pe plan profesional, participantul de la Insulă stă la fel de bine! După anularea nunții, tânărul are planuri mărețe și se visează antreprenor!

Am un plan să deschid un business, dar nu vreau să mai dau detalii. Nu vă dau indicii, pentru că este o idee pe care vreau să o am doar eu. Vor afla oamenii atunci, a încheiat concurentul de la Antena 1, pentru CANCAN.RO.

 

CITEȘTE ȘI: ELLA VIȘAN S-A ÎNTÂLNIT CU ANDREI LEMNARU DUPĂ INSULA IUBIRII! CE I-A SPUS EL: „ASTA MĂ DOARE”

NU RATA: De ce Andrei Lemnaru nu s-a împăcat cu Ella Vișan după Insula Iubirii, când a fost în Anglia: „În schimb…”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

 

Tags:
Iți recomandăm
Mihaela Bilic, în misiune secretă la supermarket! Ghiciți ce caută nutriționista noaptea prin magazine, cu orele, și de ce fuge în pădure! ”Nu mai avem nicio șansă!” | EXCLUSIV
Exclusiv
Mihaela Bilic, în misiune secretă la supermarket! Ghiciți ce caută nutriționista noaptea prin magazine, cu orele, și de…
Imaginea care o bântuie pe Ioana State. A topit 20 de kilograme, dar unii vor spune că are o ”dublură”! “E diferență de la cer la pământ”
Exclusiv
Imaginea care o bântuie pe Ioana State. A topit 20 de kilograme, dar unii vor spune că are…
Circulație suspendată temporar pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. Ce rute alternative sunt disponibile
Mediafax
Circulație suspendată temporar pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. Ce rute alternative sunt disponibile
Tot mai mulți români sunt preocupați să-și REDUCĂ facturile la energie. Ce soluții au găsit
Gandul.ro
Tot mai mulți români sunt preocupați să-și REDUCĂ facturile la energie. Ce soluții...
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a rupt bluza”
Prosport.ro
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare....
La 45 de ani, prea provocatoare pentru arbitraj. I-au interzis fluierul pentru că fermeca fotbaliștii: „Mă abordau în vestiar/ Antrenorii strigau «te vom omorî»”
Adevarul
La 45 de ani, prea provocatoare pentru arbitraj. I-au interzis fluierul pentru că...
Răspunsul lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a minimalizat efectele noilor sancțiuni ale SUA
Digi24
Răspunsul lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a minimalizat efectele noilor sancțiuni...
Carrefour se pregătește să își vândă toate supermarketurile din România
Mediafax
Carrefour se pregătește să își vândă toate supermarketurile din România
Parteneri
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o...
Simona Halep a pierdut 18 milioane de dolari! Americanii anunță declinul financiar uriaș
Prosport.ro
Simona Halep a pierdut 18 milioane de dolari! Americanii anunță declinul financiar uriaș
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Blestemul trioului de aur din comunism de la TVR. Dan Tufaru, Anda Călugăreanu și Florian Pittiș, răpuși de aceeași boală cumplită
Click.ro
Blestemul trioului de aur din comunism de la TVR. Dan Tufaru, Anda Călugăreanu și Florian...
Crimă înfiorătoare: un bărbat de 41 de ani și-a împușcat iubita și pe cei doi băieți ai acesteia. FILMUL complet al tragediei
WOWBiz.ro
Crimă înfiorătoare: un bărbat de 41 de ani și-a împușcat iubita și pe cei doi...
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat
Antena 3
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în...
Scandal uriaș în armata: „Ne-am înrolat să apărăm țara, nu să fim agresate sexual de colegi”
Digi 24
Scandal uriaș în armata: „Ne-am înrolat să apărăm țara, nu să fim agresate sexual de...
Moment stânjenitor pe scena unui concurs de frumusețe al reprezentantei Panama
Digi24
Moment stânjenitor pe scena unui concurs de frumusețe al reprezentantei Panama
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Cine e responsabil?
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din...
Tania de la „Casa iubirii” a fost surprinsă în compania unui bărbat misterios! Totul s-a întâmplat ÎN AFARA emisiunii! N-o să-ți vină să crezi cine este chipeșul tânăr
kanald.ro
Tania de la „Casa iubirii” a fost surprinsă în compania unui bărbat misterios! Totul s-a...
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții Biankăi și lui Toni. Ce l-ar fi determinat să își ucidă iubita: „Probabil s-a răzgândit”
StirileKanalD
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții...
Când va anunța Iancu Sterp sexul copilului? Tânărul a făcut anunțul: “Cred că v-am ținut un pic cam mult pe jar.”
kfetele.ro
Când va anunța Iancu Sterp sexul copilului? Tânărul a făcut anunțul: “Cred că v-am ținut...
Tragedie pe șosea: Cel puțin 25 de morți după ce un autocar a luat foc în urma unui accident
WOWBiz.ro
Tragedie pe șosea: Cel puțin 25 de morți după ce un autocar a luat foc...
Momentul impactului când camionul se răstoarnă peste o maşină în Iaşi. Moartea a venit într-o secundă
observatornews.ro
Momentul impactului când camionul se răstoarnă peste o maşină în Iaşi. Moartea a venit într-o...
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
SMARTPHONE-UL ce te face să uiți de DSLR! Ce poate face camera este WOW
go4it.ro
SMARTPHONE-UL ce te face să uiți de DSLR! Ce poate face camera este WOW
Scandal la vârful NASA! Elon Musk spune tot!
Descopera.ro
Scandal la vârful NASA! Elon Musk spune tot!
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Ioan Pavel, umilit de stat înainte să moară în accidentul aviatic. Povestea milioanelor blocate de un funcționar neglijent
Fanatik.ro
Ioan Pavel, umilit de stat înainte să moară în accidentul aviatic. Povestea milioanelor blocate de...
Crainicul ultras de la Dinamo! Bătut de jandarmi, după ce a invadat terenul: „M-au frăgezit! Au dat în mine cu scutul”
Fanatik.ro
Crainicul ultras de la Dinamo! Bătut de jandarmi, după ce a invadat terenul: „M-au frăgezit!...
Călin Georgescu i-a cucerit pe români. Joacă sau nu teatru fostul candidat? Theodor Paleologu: Îl preferam pe Vadim
Capital.ro
Călin Georgescu i-a cucerit pe români. Joacă sau nu teatru fostul candidat? Theodor Paleologu: Îl...
Uluitor! Cine este românul cu pensie specială de 70.000 de lei pe lună!
Romania TV
Uluitor! Cine este românul cu pensie specială de 70.000 de lei pe lună!
Filmul Mortal Kombat II va fi lansat mai devreme
Go4Games
Filmul Mortal Kombat II va fi lansat mai devreme
Nu se mai dă ceasul? UE vrea să renunțe la schimbarea orei: A venit timpul să oprim
Capital.ro
Nu se mai dă ceasul? UE vrea să renunțe la schimbarea orei: A venit timpul...
Ce risc și-a asumat Prințul William. Safirul regal, purtat trei săptămâni în rucsac
evz.ro
Ce risc și-a asumat Prințul William. Safirul regal, purtat trei săptămâni în rucsac
Cum arată și cu ce se ocupă fetița din reclama la salam săsesc. Luzia are 26 de ani
Gandul.ro
Cum arată și cu ce se ocupă fetița din reclama la salam săsesc. Luzia are...
Lovitura dată de celebrul milionar care şi-a pierdut toată averea şi a ajuns la închisoare: “Sunt recunoscător”
as.ro
Lovitura dată de celebrul milionar care şi-a pierdut toată averea şi a ajuns la închisoare:...
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3 (București). Ce a pățit făptașul
A1
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3...
Fratele Biankăi, fata moartă în Harghita, DETALII CUTREMURĂTOARE despre ziua când sora lui a plecat de acasă. Ce s-a întâmplat, de fapt, înainte de tragedie. Nici părinții nu au sesizat asta
radioimpuls.ro
Fratele Biankăi, fata moartă în Harghita, DETALII CUTREMURĂTOARE despre ziua când sora lui a plecat...
Andrei Vochin dezvăluie motivul pentru care scandalul de la Craiova a venit la momentul potrivit pentru Mirel Rădoi: „Baiaram chiar merită o primă”
Fanatik.ro
Andrei Vochin dezvăluie motivul pentru care scandalul de la Craiova a venit la momentul potrivit...
Gigi Becali intervine în scandalul finului Mirel Rădoi cu Ștefan Baiaram! Ce spune patronul FCSB de situația de la Craiova
Fanatik.ro
Gigi Becali intervine în scandalul finului Mirel Rădoi cu Ștefan Baiaram! Ce spune patronul FCSB...
Știrile zilei, 21 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 21 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Diagnosticul delicat primit de Daniela Gyorfi, după ce a ajuns la urgență: ”Riscam să…”
Diagnosticul delicat primit de Daniela Gyorfi, după ce a ajuns la urgență: ”Riscam să…”
Emily Burghelea trece prin clipe grele, după ce a născut a treia oară: „Nu știu cum să controlez”
Emily Burghelea trece prin clipe grele, după ce a născut a treia oară: „Nu știu cum să controlez”
Bianca Drăgușanu a luat foc, după ce o tânără i-a făcut inventarul operațiilor estetice: ”Tot ...
Bianca Drăgușanu a luat foc, după ce o tânără i-a făcut inventarul operațiilor estetice: ”Tot nasoale sunteți”
Bancul de weekend | Când copiii petrec prea mult timp cu bătrânii
Bancul de weekend | Când copiii petrec prea mult timp cu bătrânii
Cine e milionarul celebru cu care s-a afișat Simona Halep? Au apărut la mai multe evenimente
Cine e milionarul celebru cu care s-a afișat Simona Halep? Au apărut la mai multe evenimente
Test de perspicacitate | Doar 1 dintre 500 de oameni poate identifica 3 pisici printre pinguinii din ...
Test de perspicacitate | Doar 1 dintre 500 de oameni poate identifica 3 pisici printre pinguinii din imagine
Vezi toate știrile
×