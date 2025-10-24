Ella Vișan și Andrei Lemnaru, din nou împreună! După anularea nunții, destinul i-a adus iar unul lângă celălalt: “A fost un șoc”

Andrei Lemnaru, întâlnire de gradul zero cu fosta! Concurentul de la Insula Iubirii a dat nas în nas cu femeia care l-a înșelat în fața întregii țări! Aseară, destinul i-a adus din nou împreună, fix sub același acoperiș! CANCAN.RO a aflat ce sentimente a trezit în el revederea cu tânăra pe care trebuia să o ducă la altar!

Povestea Ellei și a lui Andrei Lemnaru a șocat o țară întreagă. Deși aveau nunta pusă și se iubeau de mai bine de trei ani, tânăra și-a înșelat viitorul soț, chiar la televizor. S-a iubit în toaletă de trei ori cu ispita Teo, apoi și-a luat adio de la bărbatul cu care ar fi trebuit să își petreacă restul vieții.

La CANCAN pe Insulă, tânărul de la Antena 1 a recunscut că infidelitatea Ellei l-a adus în pragul depresiei și a avut nevoie de consiliera psihologică.

După emisiune, odată cu întoarcerea mea în UK, am decăzut și am avut nevoie să apelez la un psiholog. Datorită lui și a familiei, am devenit omul care sunt acum. A fost un proces greu! A fost un șoc, un șoc care a fost și mai puternic când m-am reîntors în UK decât când am aterizat imediat în România. Atunci poate încă eram în febra Insulei. Aceste stări urâte nu au revenit pe parcursul emisiunii. Au fost niște episoade pe care am preferat să nu le văd. Puteam să le văd în mașină, dar nu am mai vrut…”, a spus Andrei Lemnaru, la CANCAN pe Insulă.

Acum, concurentul s-a refăcut complet, a depășit clipele de coșmar prin care a trecut când și-a văzut viitoarea soție în brațele altui bărbat și se declară un om liniștit.

”Momentan nu mai vreau o a doua nuntă, dar da, mă văd iar în genunchi. Îmi doresc și copii, îmi plac copiii. (…) Am spus în glumă că m-aș vedea ispită, dar asta ar însemna să rup alte cupluri, deși acesta este contextul, de a arăta oamenilor cine sunt partenerii lor. Eu am 1,88m, la televizor m-am văzut și eu mai mic. Am slăbit, sunt nou-nouț. Nu știu ce va fi, vom vedea ce ne rezervă viitorul. Dacă aude mama, mă dezmoștenește. Planurile mele sunt să ajung cât mai sus din toate punctele de vedere, fizic, sentimental… Tot! Acum nu aș mai îmbunătăți nimic la mine. Am rămas același om în interior, doar fizicul l-am îmbunătățit. Multă lume mă vrea ispită, deci o să vedem”, a adăugat acesta.

Andrei și Ella de la Insula Iubirii, întâlnire de gradul zero!

După toate dramele din Thailanda, aseară, destinul i-a adus din nou împreună! Ella și Andrei, iar sub același acoperiș! Deși pare greu de crezut și de imaginat, iată că minunea s-a produs. Nu vă gândiți că au venit împreună! Nicidecum! Fiecare a stat cu grupul său, la lupta de MMA.

Așadar, cum s-a simțit Andrei Lemnaru când a dat nas în nas cu femeia pe care trebuia să o ducă la altar?

Nu ne-am salutat, pentru că ea stă într-o parte, eu în altă parte. Nu știu dacă ea m-a văzut, eu am văzut-o când s-a așezat. Este toată Insula Iubirii aici oricum. Sunt foarte bine! Odată ce treci peste această etapă a vieții, cum vrei să fiu?! Nu mă simt absolut deloc ciudat să fim sub același acoperiș. Da, chiar a ajutat terapia. Vă recomand! Am dat la bani… să nu mai zic!, a spus Andrei, după ce a dat nas în nas cu fosta sa logodnică.

Și pe plan profesional, participantul de la Insulă stă la fel de bine! După anularea nunții, tânărul are planuri mărețe și se visează antreprenor!

Am un plan să deschid un business, dar nu vreau să mai dau detalii. Nu vă dau indicii, pentru că este o idee pe care vreau să o am doar eu. Vor afla oamenii atunci, a încheiat concurentul de la Antena 1, pentru CANCAN.RO.

