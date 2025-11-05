Acasă » Știri » Așa nu ai mai văzut-o niciodată pe ispita Oana Monea! Cum s-a afișat alături de iubitul-polițist, în vacanță? Totul e clar

De: Mirela Loșniță 05/11/2025 | 21:15
FOTO: Instagram
Oana Monea, ispita supremă de la Insula Iubirii, este mai îndrăgostită ca niciodată. Aceasta a petrecut momente romantice, alături de iubitul ei, într-o vacanță de vis. Blondina a postat mai multe fotografii în mediul online, unde apare mai fericită ca niciodată alături de bărbatul care i-a pus inima pe jar.

Oana Monea a devenit cunoscută în spațiul public odată cu participarea la Insula Iubirii. Aceasta a jucat rolul de ispita supremă, iar acum trăiește una dintre cele mai frumoase povești de dragoste alături de bărbatul pe care îl iubește. Cei doi au plecat într-o escapadă romantică, unde luxul și opulența sunt la fiecare pas.

Oana Monea este mai îndrăgostită ca niciodată

 Fosta ispita de la „Insula Iubirii” petrece momente de neuitat alături de iubitul ei, într-o vacanță exclusivistă. Blondina a postat mai multe imagini în mediul online, alături de partenerul ei. Cei doi s-au filmat în piscina unui resort de lux, iar blondina pare mai fericită ca niciodată.

Sursă foto: Instagram

Iubitul-polițist o ține în brațe, acesta fiind cu spatele la cameră, în timp ce Oana Monea radiază de fericire. Din ceea ce postează în mediul online, fosta ispită pare să trăiască o poveste de dragoste perfectă, iar de data aceasta ea a fost cea ispitită.

În urmă cu ceva timp, Oana Monea a mărturisit că relația cu actualul partener a început într-un mod neașteptat, după ce s-au reîntâlnit la ziua unui prieten comun. Aceștia se cunosc din anul 2023, dar nu au păstrat legătura. Oana povestea că au început să vorbească despre nuntă și copil chiar din primele zile de relație.

„El e din Buzău, dar stă în Constanța. (…) M-a cucerit prin maturitatea lui. Locuim împreună. Vorbim din primele zile despre nuntă și copil. Nu ne-am făcut un plan, dar ne dorim. Dacă lucrurile vor merge bine între noi, cu siguranță acolo se va ajunge”, a spus Oana Monea.

×