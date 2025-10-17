Oana Monea s-a simțit umilită în concediu! Ce i-a putut face o prietenă: „A fost cea mai horror vacanță a mea”

Oana Monea este foc și pară după o vacanță nereușită. Cea care i-a stricat toată distracția este chiar prietena ei. Cele două au plecat într-o mică escapadă împreună, însă, în loc să se bucure de destinația exotică, acestea s-au contrat pe tot parcursul vacanței, iar acum nu își mai vorbesc. Ce a scos-o din minți pe Oana Monea?

Oana Monea este deschisă cu fanii ei din mediul online, iar recent le-a povestit acestora cum s-a năruit ultima ei vacanță. Blondina i-a făcut cadou prietenei sale mica escapadă, însă nici nu a apucat să ajungă în aeroport că a regretat totul.

„Am fost în vacanță cu o prietenă (…) Cu o străină din acest moment, pentru că noi nu mai vorbim de atunci, din vacanță. A fost cea mai horror vacanță a mea și îmi pare extrem de rău că am luat-o cu mine”, a povestit Oana Monea, în mediul online.

„Haine fake în avion. Ce naiba faci?!”

Se pare că Oana Monea, atunci când pleacă în vacanță, are câteva reguli foarte clare pentru însoțitorii ei. Prima regulă este ca aceștia să nu facă poze la orice, să nu o facă de râs și să nu exagereze cu satisfacerea poftelor culinare.

Ei bine, se pare că prietena ispitei i-a călcat în picioare toate regulile, iar asta a enervat-o teribil pe Oana Monea. Primul lucru care a scos-o din minți pe ispită a fost faptul că prietena ei a purtat haine fake în avion, iar de aici lista s-a tot mărit.

„Haine fake în avion (…) Când am văzut am zis: Ce naiba faci?! (…) Eu am niște rugăminți. 1. să nu faci poze la orice, să nu mă faci de c***t. Să nu te îmbraci ca o pițipoancă. Și să nu mănânci până ți se face rău. Ce credeți că s-a întâmplat?”, a spus Oana Monea, pe Instagram.

Mai mult, Oana Monea a spus că prietena a făcut-o de râs tot zborul, și a continuat în aceeași manieră și după ce au ajuns la destinație. Blondina a fost enervată că aceasta a fotografiat absolut tot ce a întâlnit în cale și nu a știut deloc să se comporte.

„Am ajuns în vacanță. Poze. Poze la ciori, poze la oi, poze la capre. Da’ avem și noi în România capre (…) De ce pe o stâncă pozezi o oaie? (…) Am ajuns la cazare, am dat de Internet. Și-a sunat tot neamul cu videocall, vorbea de dimineața până seara (…) Inclusiv i-a cerut mamei ei să vorbească cu animalul de companie (…) I-am zis: Bă, nu suntem la Costinești”, a mai povestit Oana Monea.

