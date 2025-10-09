Boala gravă de care suferă Oana Monea de la Insula Iubirii. Diagnosticul care i-a schimbat viața

Oana Monea a făcut recent câteva dezvăluiri dureroase. Se pare că blondina suferă de multă vreme de o boală grea, care nu îi face viața prea ușoară. Afecțiunea este un gravă și duce chiar și la semipareză, iar blondina a experimentat din plin toate simptomele. Este pentru prima dată când vorbește despre boala ce o chinuie.

Oana Monea a devenit cunoscută publicului largă după participarea la Insula Iubirii. Blondina a jucat perfect rolul de ispită, iar mulți concurenți i-au căzut în plasă. Ei bine, dacă pentru mulți, viața Oanei Monea pare perfectă, blondina a dezvăluit că nu este. De ani de zile este măcinată de o afecțiune gravă.

„Este o semipareză”

Recent, Oana Monea a dezvăluit că de ani buni se confruntă cu o problemă gravă de sănătate. În urmă cu 11 ani a primit un diagnostic greu din partea medicilor: scleroză în plăci. Aceasta e o boală autoimună a sistemului nervos central, care afectează creierul și măduva spinării. Boala afectează teaca de melină și poate produce probleme de vedere, echilibru, forță și coordonare.

De-a lungul timpului, Oana Monea a trecut prin clipe de coșmar din cauza acestei boli. Pentru o perioadă simptomele s-au mai domolit, însă iarna trecută au revenit mai puternic ca oricând.

„Este o semipareză. Așa am denumit-o, dar ea la bază are o altă denumire. Scleroză în plăci, așa a fost diagnosticul, adică, cumva, teaca de mielină de deasupra nervilor era afectată”, a declarat Oana Monea, în cadrul emisiunii „Viața fără filtru”.

Oana Monea a resimțit din plin unul dintre cele mai puternice simptome, semipareza. Scleroza în plăci afectează nervii din creier și măduva spinării, care controlează mișcarea mușchilor. Semnalele de la creier la mușchi nu se mai transmit corect, iar rezultatul este semipareza.

Din păcate, nu există încă un tratament care să vindece această boală. Însă, există medicamente care reduc frecvența crizelor, încetinesc evoluția bolii și ameliorează simptomele. Dar, tratamentul potrivit este greu de găsit, iar Oana Monea a mers la mai mulți specialiști până l-a găsit pe cel corespunzător pentru ea.

„Am zis că nu am cum să iau acele medicamente. Am discutat cu un alt medic, m-a ajutat cu ceva injecții, pastile, dar cu totul și cu totul altceva decât ceea ce mi s-a propus prima dată și a funcționat”, a mai spus Oana Monea.

