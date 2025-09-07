Oana Monea are iubit! Cum arată „bombardierul” și ce meserie are: „Te iubesc, ești cel mai bun din lume”

Oana Monea a fost ispita supremă în sezonul 9 Insula Iubirii. Ca și în sezoanele trecute, blondina și-a făcut treaba ca la carte și a ispitit din plin. De această dată, cel care i-a căzut în mreje a fost Marius Avram, alături de care a și plecat din Thailanda. Deși spuneau că au încercat o relație, legătura dintre cei doi s-a rupt rapid după terminarea filmărilor, iar acum ispita se află în brațele altui bărbat. Cine este cel care o iubește și o răsfață acum pe Oana Monea? L-am descoperit pe iubitul secret.

Oana Monea este o veterană la Insula Iubirii, iar în sezonul 9 s-a întors în poziția de ispită supremă. Și de această dată, ea și-a respectat titulatura și l-a ispitit pe Marius Avram. A pus ochii pe el și la finală au plecat împreună. După terminarea filmărilor, aceștia au încercat o relație, însă în scurt timp mirajul s-a spulberat, iar Marius Avram s-a întors la soția sa, dar nici Oana nu a stat degeaba.

El este iubitul Oanei Monea

Așa cum spuneam, după scurta relație cu Marius Avram, Oana Monea nu a stat degeaba. Cum este o femeie curtată, blondina și-a găsit repede un nou iubit. Confirmarea că ispita se află într-o nouă relația a venit în timpul unui live pe care aceasta îl făcea.

Mai exact, atent la nevoile iubitei, bărbatul și-a făcut prezența în live și i-a adus acesteia niște șosete. Acesta nu a apărut în fața camerei, însă Oana Monea a precizat că este iubitul ei și i-a mulțumit pentru gestul său cu sărutări și declarații de dragoste.

„Ce faci iubitu? Hai, măi iubitu, mulțumesc. Ești cel mai bun iubit din lumea asta. Mi-a adus șosete măi! Ador! Stai să te pup, să nu pleci. Mulțumesc!”, a spus Oana Monea, pe live.

Ei bine, acest gest de dragoste nu a trecut neobservat, iar internauții au fost curioși să afle cine este bărbatul care o răsfață pe Oana Monea. Toată suflarea din mediul online s-a pus pe investigat și nu a mai durat mult până când identitatea iubitului a fost aflată.

Se pare că acela care îi este alături Oanei Monea în prezent este un tânăr polițist din Constanța. Acesta are 26 de ani și este într-o formă de zile mari. Un împătimit al sălii, tânărul este plin de mușchi și tatuaje și pare că o răsfață din plin pe ispita supremă. Cei doi deja au bifat mai multe vacanțe împreună, după cum arată postările din mediul online, iar Oana Monea pare să fie foarte încântată de noua relație. (Vezi mai multe imagini cu noul iubit în galeria FOTO).

Rămâne de văzut dacă blondina și-a găsit într-adevăr alesul și relația o să fie una de lungă durată. Cert este că pentru moment, cei doi se simt cât se poate de bine unul în compania celuilalt. Iar noul iubit este cât se poate de atent și grijuliu cu partenera sa.

