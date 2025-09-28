Oana Monea, criză de nervi după ce a fost întrebată de ce nu face un copil: „Poate partenerul nu…”

Oana Monea s-a enervat la culme, după ce a fost întrebată de ce nu face un copil. Ispita de la Insula Iubirii a dat un răspuns surprinzător. Mai mult decât atât, le-a adresat cuvinte grele oamenilor indiscreți care au deschis acest subiect sensibil. Află, în articol, toate detaliile!

Oana Monea a atras mereu toate privirile atunci când a apărut la Insula Iubirii. Cu ochii albaștri și un chip angelic, tânăra s-a făcut remarcată și chiar a câștigat titlul de ispită supremă. Mai mult decât atât, blondina deține o afacere care merge foarte bine. De asemenea, pe plan personal pare să o ducă excelent, după ce și-a găsit un nou iubit. Totuși, unii oameni au fost curioși să afle de ce nu are copii.

Cum le-a răspuns Oana Monea celor care au întrebat-o despre copii

Oana Monea s-a făcut remarcată după participarea la Insula Iubirii, motiv pentru care a adunat o comunitate de zeci de mii de oameni în mediul online. Blondina intră foarte des live pentru TikTok pentru a vorbi cu urmăritorii săi.

Ei bine, de această dată, transmisiunea a luat o turnură neașteptată. Ispita show-ului de la Antena 1 s-a enervat la culme, după ce a fost întrebată de ce nu are copii. Aceasta i-a avertizat pe internauți să aibă grijă atunci când vine vorba de astfel de subiecte sensibile.

„Eu sunt bine cu mine. Fiecare face ce vrea cu viața lui și nu trebuie să dăm explicații nimănui. Am 36 de ani și încă nu sunt mamă. Dar dacă nu simt lucrul ăsta… am avut relații, am fost logodită, că e simplu să spuneți voi: ‘Vai, tu ești ispită, nu știi ce-s alea relații’. Vorbiți din punctul vostru de vedere, uitați-vă puțin la mine. Sunt foarte triști oamenii pe aici, nu știu care e treaba, de ce sunt atât de triști și ce probleme au. Nu știu de ce considerați voi că aveți viețile perfecte și ar trebui să le dați sfaturi altora. ‘De ce nu faci un copil’? Iarăși o idiotă întreabă aici. Poate că nu pot, scumpa mea. Te-ai gândit la asta? Și tu gândește-te cum ar fi să-i spui unei femei care nu poate să facă un copil: ‘Du-te și fă un copil’. Voi nu vă dați seama ce traumă îi dați”, a precizat Oana Monea.

Oana Monea le-a adresat jigniri și cuvinte grele celor care au continuat să îi pună această întrebare. Mai mult decât atât, blondina le-a spus internauților să ia în calcul situația în care partenerul are probleme de infertilitate.

„Nu se spun lucrurile astea, chiar nu se spun. Poate că nu poate el, uite, iarăși o altă perspectivă foarte sănătoasă. Poate că nu poate partenerul. Tipic românesc și suntem în 2025, adică potoliți-vă cu mizeriile astea. Eu știu că foarte mulți oameni sunt de la țară, sunt foarte mulți oameni fără educație, mă, dar aveți internetul, mă, folosiți-l într-un mod benefic, folosiți-l să vă emancipați, nu sunt eu atotștiutoare. Stați acolo cu oile voastre, dar încercați să gândiți și să vedeți și faptul că există și o altă lume cu alt fel de oameni și că sunt oameni care își doresc și altceva, că își doresc și copii, tot respectul pentru cei care își doresc copii, tot respectul pentru cei care au un animal de companie și atât, tot respectul pentru cei care se căsătoresc la 20 de ani, tot respectul pentru cei care nu se căsătoresc niciodată. Adică, asta trebuie să fie mentalitatea corectă”, a mai spus ispita.

