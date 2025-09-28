Acasă » Știri » Oana Monea, criză de nervi după ce a fost întrebată de ce nu face un copil: „Poate partenerul nu…”

Oana Monea, criză de nervi după ce a fost întrebată de ce nu face un copil: „Poate partenerul nu…”

De: Irina Rasoveanu 28/09/2025 | 22:50
Oana Monea, criză de nervi după ce a fost întrebată de ce nu face un copil: „Poate partenerul nu…”
Oana Monea, criză de nervi/ Sursa foto: TikTok

Oana Monea s-a enervat la culme, după ce a fost întrebată de ce nu face un copil. Ispita de la Insula Iubirii a dat un răspuns surprinzător. Mai mult decât atât, le-a adresat cuvinte grele oamenilor indiscreți care au deschis acest subiect sensibil. Află, în articol, toate detaliile!

Oana Monea a atras mereu toate privirile atunci când a apărut la Insula Iubirii. Cu ochii albaștri și un chip angelic, tânăra s-a făcut remarcată și chiar a câștigat titlul de ispită supremă. Mai mult decât atât, blondina deține o afacere care merge foarte bine. De asemenea, pe plan personal pare să o ducă excelent, după ce și-a găsit un nou iubit. Totuși, unii oameni au fost curioși să afle de ce nu are copii.

Cum le-a răspuns Oana Monea celor care au întrebat-o despre copii

Oana Monea s-a făcut remarcată după participarea la Insula Iubirii, motiv pentru care a adunat o comunitate de zeci de mii de oameni în mediul online. Blondina intră foarte des live pentru TikTok pentru a vorbi cu urmăritorii săi.

Ei bine, de această dată, transmisiunea a luat o turnură neașteptată. Ispita show-ului de la Antena 1 s-a enervat la culme, după ce a fost întrebată de ce nu are copii. Aceasta i-a avertizat pe internauți să aibă grijă atunci când vine vorba de astfel de subiecte sensibile.

Mihai Voropchievici dezvăluie care este singura zodie născută pentru a conduce lumea, potrivit horoscopului mayaș
Mihai Voropchievici dezvăluie care este singura zodie născută pentru a conduce lumea, potrivit...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

„Eu sunt bine cu mine. Fiecare face ce vrea cu viața lui și nu trebuie să dăm explicații nimănui. Am 36 de ani și încă nu sunt mamă. Dar dacă nu simt lucrul ăsta… am avut relații, am fost logodită, că e simplu să spuneți voi: ‘Vai, tu ești ispită, nu știi ce-s alea relații’.

Vorbiți din punctul vostru de vedere, uitați-vă puțin la mine. Sunt foarte triști oamenii pe aici, nu știu care e treaba, de ce sunt atât de triști și ce probleme au. Nu știu de ce considerați voi că aveți viețile perfecte și ar trebui să le dați sfaturi altora. ‘De ce nu faci un copil’? Iarăși o idiotă întreabă aici.

Poate că nu pot, scumpa mea. Te-ai gândit la asta? Și tu gândește-te cum ar fi să-i spui unei femei care nu poate să facă un copil: ‘Du-te și fă un copil’. Voi nu vă dați seama ce traumă îi dați”, a precizat Oana Monea.

Oana Monea le-a adresat jigniri și cuvinte grele celor care au continuat să îi pună această întrebare. Mai mult decât atât, blondina le-a spus internauților să ia în calcul situația în care partenerul are probleme de infertilitate.

„Nu se spun lucrurile astea, chiar nu se spun. Poate că nu poate el, uite, iarăși o altă perspectivă foarte sănătoasă. Poate că nu poate partenerul. Tipic românesc și suntem în 2025, adică potoliți-vă cu mizeriile astea. Eu știu că foarte mulți oameni sunt de la țară, sunt foarte mulți oameni fără educație, mă, dar aveți internetul, mă, folosiți-l într-un mod benefic, folosiți-l să vă emancipați, nu sunt eu atotștiutoare.

Stați acolo cu oile voastre, dar încercați să gândiți și să vedeți și faptul că există și o altă lume cu alt fel de oameni și că sunt oameni care își doresc și altceva, că își doresc și copii, tot respectul pentru cei care își doresc copii, tot respectul pentru cei care au un animal de companie și atât, tot respectul pentru cei care se căsătoresc la 20 de ani, tot respectul pentru cei care nu se căsătoresc niciodată. Adică, asta trebuie să fie mentalitatea corectă”, a mai spus ispita.

Citește și: Oana Monea nu se lasă după scandalul cu Maria Avram: “Am pus pe masă toate dovezile” Ce spune despre relaţia cu iubitul poliţist

Tags:
Iți recomandăm
Noi detalii în cazul Carolinei, studenta găsită fără suflare în pădure. Ce s-a întâmplat în ziua morții sale
Știri
Noi detalii în cazul Carolinei, studenta găsită fără suflare în pădure. Ce s-a întâmplat în ziua morții sale
Panică pe Aeroportul Otopeni! A fost fost depistată o dronă, traficul aerian a fost oprit
Știri
Panică pe Aeroportul Otopeni! A fost fost depistată o dronă, traficul aerian a fost oprit
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Mediafax
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Mihai Voropchievici dezvăluie care este singura zodie născută pentru a conduce lumea, potrivit horoscopului mayaș
Gandul.ro
Mihai Voropchievici dezvăluie care este singura zodie născută pentru a conduce lumea, potrivit...
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
O femeie a exhumat trupul soțului ei pentru că a fost îngropat lângă bărbatul care i-a distrus viața
Adevarul
O femeie a exhumat trupul soțului ei pentru că a fost îngropat lângă...
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de obicei. Anunțul meteorologilor
Digi24
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai...
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Mediafax
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Parteneri
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a...
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de ani, care are 5 divorțuri
Prosport.ro
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de ani, care...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
Click.ro
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă...
WOWBiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă...
Summitul militar neașteptat al lui Pete Hegseth stârnește îngrijorare și speculații. Teoria Gen. Ben Hodges, legată de Germania 1935
Digi 24
Summitul militar neașteptat al lui Pete Hegseth stârnește îngrijorare și speculații. Teoria Gen. Ben Hodges,...
Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce trebuie să fim atenți
Digi24
Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce trebuie să fim...
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie în Codul Rutier 2025
Promotor.ro
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie...
Mesajul disperat dat de mama nepotului lui Nicolae Botgros care se află în comă, în aceste momente: „Rugăciunea, speranța și dorința...”
kanald.ro
Mesajul disperat dat de mama nepotului lui Nicolae Botgros care se află în comă, în...
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an...
Un coleg de-al Andreei Cuciuc a dezvăluit cum s-au desfășurat ultimele clipe de viață ale tinerei! Firul evenimentului este de-a dreptul cutremurător
kfetele.ro
Un coleg de-al Andreei Cuciuc a dezvăluit cum s-au desfășurat ultimele clipe de viață ale...
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
WOWBiz.ro
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei,...
Schema prin care agenții imobiliari umflă prețurile locuințelor. Iancu Guda: Oamenii se sperie
observatornews.ro
Schema prin care agenții imobiliari umflă prețurile locuințelor. Iancu Guda: Oamenii se sperie
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
go4it.ro
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
ELIXIRUL nemuririi, descoperit de primul împărat al Chinei?
Descopera.ro
ELIXIRUL nemuririi, descoperit de primul împărat al Chinei?
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru...
La 26 de ani, una dintre cele mai frumoase fotbaliste din lume radiază de fericire, deși s-a despărțit de iubitul milionar
Fanatik.ro
La 26 de ani, una dintre cele mai frumoase fotbaliste din lume radiază de fericire,...
Ce fel de șofer este David Popovici. Verdictul dat de specialistul Titi Aur după ce renumitul campion s-a urcat la volanul unui bolid de 300.000 de euro
Fanatik.ro
Ce fel de șofer este David Popovici. Verdictul dat de specialistul Titi Aur după ce...
Călin Georgescu, mesaj către America: Vorbesc ca președinte ales al României, a cărui victorie a fost furată
Capital.ro
Călin Georgescu, mesaj către America: Vorbesc ca președinte ales al României, a cărui victorie a...
Rezultatele alegerilor din Republica Moldova. CINE A CÂȘTIGAT
Romania TV
Rezultatele alegerilor din Republica Moldova. CINE A CÂȘTIGAT
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Go4Games
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Adevărul despre Călin Georgescu. Dudu Ionescu, fost consilier prezidențial în mandatul lui Iohannis, dezvăluie totul
Capital.ro
Adevărul despre Călin Georgescu. Dudu Ionescu, fost consilier prezidențial în mandatul lui Iohannis, dezvăluie totul
Secretele culinare ale Regelui Charles. Ce mănâncă monarhul
evz.ro
Secretele culinare ale Regelui Charles. Ce mănâncă monarhul
Care este cea mai bună zacuscă din comerț, potrivit Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România
Gandul.ro
Care este cea mai bună zacuscă din comerț, potrivit Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România
A trăit doar pentru mine! Cine este femeia care a sacrificat totul pentru Ion Ţiriac
as.ro
A trăit doar pentru mine! Cine este femeia care a sacrificat totul pentru Ion Ţiriac
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
A1
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a...
După tot ce au trăit, nimeni nu credea că mai pot primi o veste atât de dură. Le-a fost ascuns prea mult timp:
radioimpuls.ro
După tot ce au trăit, nimeni nu credea că mai pot primi o veste atât...
Câte soții a avut Dan Alexa. Antrenorul de la Poli Timișoara a divorțat de Andrada după ce s-a întors de la Asia Express
Fanatik.ro
Câte soții a avut Dan Alexa. Antrenorul de la Poli Timișoara a divorțat de Andrada...
Ce pensie are Dinel Staicu, fostul patron al Universității Craiova. Încasează mai multe venituri lunar și nu se plânge deloc
Fanatik.ro
Ce pensie are Dinel Staicu, fostul patron al Universității Craiova. Încasează mai multe venituri lunar...
Știrile zilei, 23 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 23 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Noi detalii în cazul Carolinei, studenta găsită fără suflare în pădure. Ce s-a întâmplat în ...
Noi detalii în cazul Carolinei, studenta găsită fără suflare în pădure. Ce s-a întâmplat în ziua morții sale
Panică pe Aeroportul Otopeni! A fost fost depistată o dronă, traficul aerian a fost oprit
Panică pe Aeroportul Otopeni! A fost fost depistată o dronă, traficul aerian a fost oprit
Ella Vișan, prinsă cu minciuna din nou! Ce a putut spune despre Teo Costache
Ella Vișan, prinsă cu minciuna din nou! Ce a putut spune despre Teo Costache
Carolina a fost găsită fără suflare în pădure. Avea 20 de ani și era studentă la Medicină
Carolina a fost găsită fără suflare în pădure. Avea 20 de ani și era studentă la Medicină
Marius Avram l-a pus la respect pe Andrei Lemnaru după ce l-a ”tradus”: „Am simțit că nu își ...
Marius Avram l-a pus la respect pe Andrei Lemnaru după ce l-a ”tradus”: „Am simțit că nu își poate ține gura” Cum a fentat-o pe Maria și a fugit acasă la Oana Monea
Cadoul bizar pe care micuța Sofia l-a primit de ziua ei de la Bianca Drăgușanu: ”Exact ce și-a ...
Cadoul bizar pe care micuța Sofia l-a primit de ziua ei de la Bianca Drăgușanu: ”Exact ce și-a dorit”
Vezi toate știrile
×