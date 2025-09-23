Oana Monea s-a săturat să fie criticată și s-a demachiat în direct. Cum arată fără filtre ispita de la Insula iubirii 2025

Oana Monea, una dintre cele mai discutate ispite de la Insula Iubirii 2025, le-a oferit un răspuns tuturor celor care au criticat-o pentru aspectul ei. Blondina s-a postat fără machiaj și fără filtre și a avut un mesaj pentru internauți. Iată ce a spus!

Devenită celebră pentru idila avută cu Marius pe parcursul emisiunii, dar și puțin după, Oana Monea a atras atenția și cu aparițiile sale. Oamenii au avut multe comentarii negative legate de aspectul ei, dar și de intervențiile pe care ea le-ar fi avut.

Oana Monea, fără filtre

După cum vă spuneam, blondina a reușit să intre în atenția publicului care a taxat-o grav pentru faptul că alegea să doarmă machiată în timpul emisiunii și nu apărea niciodată naturală. Sătulă de acuzațiile și criticile primite, ispita s-a decis să se arate naturală. Într-un filmuleț postat pe TikTok, Oana Monea s-a demachiat și a lăsat jumătate de față machiată. Ispita a dorit să pună accentul pe diferența dintre partea de față machiată și cea naturală și a avut și un mesaj pentru internauți:

„Aud mereu același lucru: «Ai riduri. De ce nu le injectezi?», «Nu ai riduri. Înseamnă că ai botox!», «Ai pomeții plini, sigur sunt injectați. Porți make-up, filtre. Prea plină de injecții». Niciodată nu e bine, dar nu pentru mine. Pentru tine. Mereu ridic o sprânceană și imediat cineva spune: «Lucrezi în domeniu. Faci sprâncene. De ce ai sprâncenele așa?”

Cine este iubitul ispitei

După ce a reușit să îl facă pe Marius Avram să pice testul fidelității de pe insulă, Oana Monea a plecat alături de concurent din Thailanda, dar povestea lor nu a mai durat mult. El s-a întors la soție, Maria Avram, iar ea și-a găsit liniștea în brațele unui musculos tatuat din Constanța. Ispita a vorbit pentru CANCAN.RO despre povestea de dragoste pe care o trăiește și a dat câteva detalii despre partener. Oana a mărturisit că îl cunoaște din anul 2023, dar și-a dat seama că este sufletul ei pereche puțin mai târziu, atunci când s-au revăzut la ziua unui prieten.

„Ne cunoșteam din 2023 și, de undeva de pe 23 septembrie, ne-am revăzut întâmplător la ziua unui prieten și atunci mi-am dat seama că este ceea ce trebuie pentru mine. Alex îl cheamă și este polițist.”, a spus blondina pentru CANCAN.RO.

