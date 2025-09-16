Acasă » Exclusiv » Oana Monea nu se lasă după scandalul cu Maria Avram: “Am pus pe masă toate dovezile” Ce spune despre relaţia cu iubitul poliţist

Oana Monea nu se lasă după scandalul cu Maria Avram: “Am pus pe masă toate dovezile” Ce spune despre relaţia cu iubitul poliţist

De: Rebeka Pascu 16/09/2025 | 23:40
Oana Monea a fost ispita supremă în sezonul 9 Insula Iubirii. Ca și în sezoanele trecute, blondina și-a făcut treaba ca la carte. De această dată, cel care a căzut pradă farmecelor sale a fost Marius Avram, alături de care a și plecat din Thailanda. Deși au plecat ca un cuplu, legătura dintre cei doi s-a rupt la scurt timp după terminarea filmărilor. Marius s-a întors la soția lui, Maria, iar Oana s-a afișat alături de un musculos-tatuat. Ispita supremă a vorbit în cadrul interviului pe care ni l-a oferit despre partenerul său. În plus, așa cum știm, în Thailanda ar fi existat și un scandal între Maria și Oana Monea, din care ispita supremă a ieșit cam șifonată. O acuză pe fosta concurentă de denigrare și i-a cerut daune morale de 30.000 de euro. Despre ce se întâmplă în procesul dintre cele două aflăm de la Oana Monea în cadrul interviului exclusiv oferit pentru CANCAN.RO

Insula Iubirii s-a încheiat, însă nu și dramele de pe ea. Oana Monea a fost prezentă la avanpremiera filmului Situationship, iar noi nu puteam rata ocazia de a lămuri câteva curiozități de-ale cititorilor noștri cu ea. Vedeta a dezvăluit care este acum relația cu Marius după terminarea filmărilor, dar și despre procesul pe care i l-a intentat „rivalei” de pe Insulă. Ispita este convinsă că are probele necesare pentru a câștiga procesul. În plus, aceasta a dezvăluit și că a fost contactată de Maria chiar și după ce a ajuns în România. Despre toate acestea, dar și despre bărbatul care îi stă alături vedetei, aflați în râdurile următoare.

Oana Monea, despre procesul intentat Mariei Avram: „Am toate dovezile din lume”

CANCAN.RO: Oana, spune-mi cum a fost sezonul 9 Insula Iubirii față de celelalte sezoane? 

Oana Monea: A fost diferit. Cred că de fiecare dată este ceva diferit, dar de data aceasta a fost super diferit și neașteptat pentru mine.

CANCAN.RO: Ai pus sentimente acolo, față de alte dăți când spuneai: Sunt doar o ispită, acum a fost altceva. 

Oana Monea: Acum a fost altceva pentru că îmi susțin părerea. Marius este un bărbat extraordinar, este un om bun, chiar dacă lumea din fața televizorului nu a înțeles asta. Chiar dacă relațiile nu sunt excelente, nu am decât cuvinte de laudă față de el.

Oana Monea a oferit toate detaliile despre procesul cu Maria și relația cu Marius
Oana Monea a oferit toate detaliile despre procesul cu Maria și relația cu Marius

CANCAN.RO: Te-a mai contactat? 

Oana Monea: Noi am discutat între episoade, într-adevăr mi-a zis bine, i-am dat un mesaj de susținere. Văd prin ce a trecut, chiar dacă știu că are o relație și el s-a împăcat cu Maria. Apoi am vorbit undeva la 30 de minute, nu cinci minute cum a zis el și am mai povestit câte ceva.

CANCAN.RO: Ce se întâmplă cu procesul pe care i l-ai intentat Mariei? 

Oana Monea: Așteptăm, aștept de la avocata mea vești. Totul este cât se poate de real, nu este nimic inventat, așa cum a declarat cine a declarat. Vedem ce se va întâmpla pentru că nu cred că putem să vorbim orice despre oricine fără să existe consecințe.

CANCAN.RO: Ai strâns dovezi? Avocatul este sigur că vei câștiga procesul? 

Oana Monea: În momentul în care am decis să fac acest lucru, m-am văzut cu avocata mea, am pus pe masă toate dovezile și mi-a zis că da, avem șanse reale. Aici mă refer inclusiv la acel apel de 30 de minute pe care l-am avut cu Marius și el spune că nu s-a întâmplat nimic acolo, așa că am toate dovezile din lume mai puțin ceea ce a spus ea că s-ar fi întâmplat ceva.

CANCAN.RO: Dar după ce a aflat că ai dat-o în judecată, te-a contactat? 

Oana Monea: Mi-a trimis un mesaj, am apucat să citesc o parte din el, dar l-a șters foarte repede.

Ispita supremă a oferit toate detaliile despre povestea de iubire cu iubitul polițist: „Sper că sunt cea mai bună versiune pentru el”

CANCAN.RO: Spune-mi despre noua ta relație. Cum ești? 

Oana Monea: Sunt foarte bine, sunt foarte fericită. Am lângă mine un bărbat extraordinar, așa cum nici nu credeam că există, un om matur emoțional și mereu mă gândesc câte am de învățat de la omul acesta.

CANCAN.RO: Să înțeleg că în sezonul 10 nu te vom găsi acolo pentru că ești într-o relație. 

Oana Monea: Aș prefera să mă retrag în glorie, chiar dacă, voi fi sau nu într-o relație, aș prefera să mă retrag așa cum m-ați văzut.

Iubitul Oanei Monea este polițist, iar ispita supermă este topită după el
Iubitul Oanei Monea este polițist, iar ispita supermă este topită după el

CANCAN.RO: Cum v-ați cunoscut tu și iubitul tău? 

Oana Monea: Ne cunoșteam din 2023 și, de undeva de pe 23 septembrie, ne-am revăzut întâmplător la ziua unui prieten și atunci mi-am dat seama că este ceea ce trebuie pentru mine.

CANCAN.RO: Cum este Oana ispita supremă, cum este Oana acasă, ca femeie? 

Oana Monea: Oana este o femeie stăpână pe sine, dar și femeie, gătesc, fac curat, am o doamnă care se ocupă de lucrurile astea, dar când nu este ea, pot să fac și eu. Eu sper că sunt cea mai bună versiune pentru bărbatul de lângă mine.

CANCAN.RO: Cum îl cheamă? Cu ce se ocupă? 

Oana Monea: Alex îl cheamă și este polițist.

CANCAN.RO: Îți mulțumesc. Mă bucur că ai trecut cu bine peste toate etapele acestea de după filmări. 

Oana Monea: Mulțumesc, trebuia să trec, orice ar fi, eu voi trece cu bine peste orice.

