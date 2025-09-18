L-am găsit pe iubitul Oanei Monea! Primele imagini cu Alex, tânărul tatuat care conduce un Ferrari

Oana Monea, una dintre cele mai discutate ispite de la Insula Iubirii sezonul 9, a fost surprinsă alături de iubit. Cu toate că a încercat să îi țină identitatea secretă, au apărut imagini cu ei împreună și s-a aflat cine e bărbatul care i-a cucerit inima.

Oana Monea este ispita care a reușit să îl facă pe Marius Avram să pice testul fidelității de pe insulă. Cei doi au plecat împreună din Thailanda, dar povestea lor nu a mai durat mult. El s-a întors la soție, Maria Avram, iar ea și-a găsit liniștea în brațele unui musculos tatuat din Constanța

L-am găsit pe iubitul Oanei Monea

Prima data când s-a afișat alături de el, fără să îi arate chipul însă, a fost în timp ce emisiunea Insula Iubirii încă se difuza. Mai exact, blondina a greșit pentru că nu avea voie să arate faptul că este într-o relație până în momentul în care show-ul se termina.

Mai apoi, ispita a vorbit pentru CANCAN.RO despre povestea de dragoste pe care o trăiește și a dat câteva detalii despre partener. Oana a mărturisit că îl cunoaște din anul 2023, dar și-a dat seama că este sufletul ei pereche puțin mai târziu, atunci când s-au revăzut la ziua unui prieten.

„Ne cunoșteam din 2023 și, de undeva de pe 23 septembrie, ne-am revăzut întâmplător la ziua unui prieten și atunci mi-am dat seama că este ceea ce trebuie pentru mine. Alex îl cheamă și este polițist.”, a spus blondina pentru CANCAN.RO.

Deși nu i-a arătat chipul deloc, Viperele Vesele au postat imagini cu cei doi împreună. Oana Monea și Alex au bifat deja prima vacanță împreună, în Spania și au fost văzuți împreună la o terasă din Constanța.

„Dragoste cu dovezi online! Ispita Oana și Alex C. – o relație ascunsă, dar trădată de postări! Oana și Alex încearcă să își ascundă povestea de iubire, însă detaliile din postările lor îi dau de gol. În una august au petrecut împreună o vacanță în Spania, iar în iulie au fost surprinși relaxați pe o terasă din Constanța. Mai mult, în fotografia de profil de pe Instagram, Alex, polițist în Constanța, apare într-un Ferrari roșu, aceeași mașină care se regăsește în videoclipurile postate de Oana. Indiciile coincid, iar discreția lor devine din ce în ce mai greu de păstrat.”, au transmis Viperele Vesele.

