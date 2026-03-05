Acasă » Știri » Știri externe » Gafă amuzantă a Prințului William în timpul unei vizite la o brutărie. Cum a numit-o, din greșeală, pe o clientă

05/03/2026
Prințul William al Marii Britanii a făcut o gafă amuzantă în timpul unei vizite la o brutărie din Cornwall, unde a ajutat personalul și a preluat chiar și o comandă la telefon.

Vizita a avut loc pe St Piran’s Day, ziua națională a regiunii Cornwall. Prințul a mers la Gear Farm Pasty Company, o afacere de familie cunoscută pentru Cornish pasty, o plăcintă tradițională britanică umplută cu carne și legume, scrie PEOPLE.

În timp ce se afla în brutărie, William a răspuns la telefon pentru a prelua o comandă de la un client. Când a întrebat numele persoanei pentru comandă, el a înțeles greșit, iar confuzia a stârnit râsetele celor din jur. Clienta se numea „Josie”, dar prințul a auzit „Juicy” („suculentă”).

„Scuze, Josie, am crezut că ai spus Juicy”, a spus William imediat ce și-a dat seama de confuzie.

Prințul a continuat discuția într-un ton glumeț, spunând că plăcintele vor fi „juicy” (suculente).

Vizita lui William a avut și un scop mai serios, acela de a ajuta comunitatea locală, afectată de furtuna Goretti, care în ianuarie a lăsat aproximativ 50.000 de locuințe fără curent în regiune.

Prințul William a mai trecut printr-o situație similară

Situația a amintit de o scenă similară din 2023 cu soția sa, Kate Middleton. În luna aprilie a acelui an, Prințul și Prințesa de Wales au vizitat restaurantul de familie The Indian Streatery din Birmingham în timpul unei călătorii pentru a celebra cultura diversă a orașului. Acolo, cei doi au încercat să facă roti, iar William a preluat o comandă telefonică.

Moștenitorul tronului a preluat atunci un apel pentru a ajuta un client să rezerve o masă pentru două persoane, iar modul în care acesta i-a dat indicații clientului a stârnit amuzamentul celor prezenți.

„Sper că i-am spus acestui client să vină la locul potrivit…!”, a glumit Palatul Kensington pe X, distribuind o fotografie cu Prințul William ținând telefonul la piept în timp ce Prințesa Kate râdea cu poftă.

Prințul William îl considera pe unchiul său, Andrew, „o amenințare”. Care erau temerile viitorului rege

Regele Charles intervine în scandalul Epstein. Monarhul e „pregătit să sprijine” autoritățile în ancheta care îl vizează pe fratele său

