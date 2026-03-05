Gafă amuzantă a Prințului William în timpul unei vizite la o brutărie. Cum a numit-o, din greșeală, pe o clientă

Prințul William al Marii Britanii a făcut o gafă amuzantă în timpul unei vizite la o brutărie din Cornwall, unde a ajutat personalul și a preluat chiar și o comandă la telefon.

Vizita a avut loc pe St Piran’s Day, ziua națională a regiunii Cornwall. Prințul a mers la Gear Farm Pasty Company, o afacere de familie cunoscută pentru Cornish pasty, o plăcintă tradițională britanică umplută cu carne și legume, scrie PEOPLE.

În timp ce se afla în brutărie, William a răspuns la telefon pentru a prelua o comandă de la un client. Când a întrebat numele persoanei pentru comandă, el a înțeles greșit, iar confuzia a stârnit râsetele celor din jur. Clienta se numea „Josie”, dar prințul a auzit „Juicy” („suculentă”).

„Scuze, Josie, am crezut că ai spus Juicy”, a spus William imediat ce și-a dat seama de confuzie.

Prințul a continuat discuția într-un ton glumeț, spunând că plăcintele vor fi „juicy” (suculente).

Vizita lui William a avut și un scop mai serios, acela de a ajuta comunitatea locală, afectată de furtuna Goretti, care în ianuarie a lăsat aproximativ 50.000 de locuințe fără curent în regiune.

Prințul William a mai trecut printr-o situație similară

Situația a amintit de o scenă similară din 2023 cu soția sa, Kate Middleton. În luna aprilie a acelui an, Prințul și Prințesa de Wales au vizitat restaurantul de familie The Indian Streatery din Birmingham în timpul unei călătorii pentru a celebra cultura diversă a orașului. Acolo, cei doi au încercat să facă roti, iar William a preluat o comandă telefonică.

Moștenitorul tronului a preluat atunci un apel pentru a ajuta un client să rezerve o masă pentru două persoane, iar modul în care acesta i-a dat indicații clientului a stârnit amuzamentul celor prezenți.

„Sper că i-am spus acestui client să vină la locul potrivit…!”, a glumit Palatul Kensington pe X, distribuind o fotografie cu Prințul William ținând telefonul la piept în timp ce Prințesa Kate râdea cu poftă.

