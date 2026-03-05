Cine e singura persoană care l-a vizitat pe Nick Reiner în închisoare. El așteaptă sentința pentru uciderea părinților săi

Avocata lui Nick Reiner, Kimberly Greene, a fost singura persoană care l-a vizitat pe acesta în închisoare, în timp ce tânărul își așteaptă procesul pentru uciderea părinților săi, Rob și Michele Reiner.

Nimeni altcineva nu l-a vizitat pe Nick la Centrul Corecțional Twin Towers din Los Angeles, potrivit presei. Greene a preluat cazul de la Alan Jackson, care a renunțat să îl mai reprezinte pe Nick înainte de audierea acestuia în instanță, în ianuarie, scrie Page Six.

Greene a fost în instanță alături de Nick pe 23 februarie, când acesta a pledat nevinovat pentru crime. Fostul șerif al comitatului Los Angeles, Alex Villanueva, a declarat că lui Nick Reiner, în vârstă de 32 de ani, nu i se permite să interacționeze cu alți deținuți din penitenciarul din California de Sud.

„Orice caz de acest gen, un caz de mare amploare, determină autorităților să plaseze deținutul într-o izolare administrativă, menită să împiedice deținutul să fie rănit de alți deținuți”, a spus Villanueva.

Nick Reiner se consideră nevinovat

Fiul regizorului Rob Reiner a pledat nevinovat pentru uciderea părinților săi, care au fost uciși în casa lor din Los Angeles în luna decembrie.

Nick Reiner, în vârstă de 32 de ani, a apărut în fața unui tribunal din Los Angeles, acuzat de moartea părinților săi, Rob și Michele, care au fost găsiți cu multiple răni produse prin înjunghiere în casa lor din zona Brentwood, în decembrie.

Nick Reiner riscă să fie condamnat la închisoare pe viață, fără posibilitatea de eliberare condiționată, sau pedeapsa cu moartea dacă este găsit vinovat. Procurorii susțin că Reiner și-a înjunghiat mortal tatăl și mama într-un dormitor al casei lor, înainte de a fugi. Reiner, care este reținut, va apărea din nou în instanță pe 29 aprilie.

Rob Reiner, în vârstă de 78 de ani, și soția sa, Michele Singer Reiner, în vârstă de 70 de ani, au fost găsiți morți în casa lor de către fiica lor pe 14 decembrie. Cei doi a murit din cauza „multiplelor răni provocate de obiecte înțepătoare”, potrivit medicului legist.

Nick Reiner a fost arestat în Los Angeles în aceeași zi. Presa americană a relatat că el și tatăl său participaseră la o petrecere în seara precedentă și că s-au certat. El se confruntă cu două acuzații de crimă de gradul întâi.

Rob Reiner a regizat filme precum This Is Spinal Tap, Prințesa Mireasă, Când Harry a întâlnit-o pe Sally și Stand By Me.

Michele Singer Reiner a fost actriță, fotografă și producătoare, precum și fondatoarea Reiner Light, o agenție de fotografie și companie de producție.

