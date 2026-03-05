Acasă » Știri » Vești bune pentru această categorie de români! Ilie Bolojan a făcut anunțul: „Prețurile nu vor crește”

De: Anca Chihaie 05/03/2026 | 22:46
Guvernul României a decis menținerea unui mecanism de plafonare a prețurilor la gazele naturale pentru consumatorii casnici pentru o perioadă extinsă, măsura urmând să fie aplicată până în aprilie 2027. Decizia vine într-un context energetic și geopolitic complex, autoritățile argumentând că stabilitatea prețurilor este necesară atât pentru protejarea populației, cât și pentru gestionarea unor posibile fluctuații pe piețele internaționale de energie.

Mecanismul adoptat prevede limitarea prețurilor la gazele naturale destinate locuințelor pentru încă un an, începând din aprilie anul acesta până în aprilie anul viitor, cu perspectiva menținerii cadrului de protecție până în 2027. Prin această intervenție, statul încearcă să evite creșteri bruște ale facturilor la utilități pentru gospodării, într-o perioadă în care volatilitatea piețelor energetice continuă să fie ridicată.

Autoritățile au luat în calcul mai mulți factori atunci când au decis extinderea plafonării. Unul dintre elementele importante este evoluția sectorului energetic din România, care se află într-un proces de transformare. În următorii ani, capacitatea de aprovizionare cu gaze naturale ar urma să crească semnificativ, în special ca urmare a dezvoltării unor proiecte majore de exploatare și infrastructură. Estimările indică faptul că nivelul total al capacității de alimentare ar putea ajunge aproape să se dubleze, ceea ce ar reduce considerabil dependența de importuri.

„Anul viitor România îşi va dubla aproape capacitatea de alimentare cu gaz. Vom deveni practic independenţi şi cel mai bun moment pentru liberalizare în piaţa de gaz şi pentru a nu avea niciun fel de şoc de creştere de preţuri este în momentul în care oferta gaz pe piaţă va fi suficientă. Astăzi, două treimi din consumul nostru de gaz este asigurat din producţia internă şi o treime din importuri”, a declarat Bolojan.

În prezent, o mare parte din necesarul de gaze al României este acoperit din producția internă. Aproximativ două treimi din consumul total provine din resursele interne, în timp ce restul este asigurat prin importuri. Această structură oferă o anumită stabilitate sistemului energetic, însă autoritățile consideră că momentul optim pentru liberalizarea completă a pieței va fi atunci când oferta internă va deveni suficient de mare pentru a susține concurența fără riscul unor scumpiri semnificative.

Pe lângă considerentele legate de evoluția sectorului energetic intern, decizia a fost influențată și de contextul internațional. Tensiunile din regiunea Orientului Mijlociu au generat incertitudini pe piețele globale de energie, inclusiv în ceea ce privește aprovizionarea cu petrol și gaze naturale. Chiar dacă România și Uniunea Europeană nu depind în mod direct într-o proporție majoră de resursele provenite din acea zonă, perturbările din lanțurile globale de aprovizionare pot avea efecte indirecte asupra prețurilor.

