Lovitură decisivă pentru Dani Mocanu și fratele său! Instanța supremă din Italia a decis extrădarea în România

De: Anca Chihaie 05/03/2026 | 23:17
Situația juridică a manelistului Dani Mocanu și a fratelui său, Ionuț Nando Mocanu, a ajuns într-un punct decisiv după ce instanța supremă din Italia a hotărât predarea lor către autoritățile române. Decizia a fost pronunțată de Corte Suprema di Cassazione, cea mai înaltă instanță italiană, și este definitivă, ceea ce înseamnă că procedura de extrădare nu mai poate fi contestată. În urma acestei hotărâri, cei doi urmează să fie aduși în România pentru a executa pedepsele primite într-un dosar penal soluționat anul trecut.

Artistul și fratele său au fost condamnați definitiv de magistrații de la Curtea de Apel Brașov. Sentința a fost pronunțată pe 6 noiembrie 2025 și stabilea o pedeapsă de patru ani de închisoare cu executare pentru Dani Mocanu, în timp ce fratele său a primit o condamnare de șapte ani de detenție. Dosarul viza un episod violent petrecut în vara anului 2022, într-o benzinărie din Brașov, unde un bărbat a fost agresat brutal.

Dani Mocanu și fratele său vor fi aduși în România

Potrivit datelor din dosar, conflictul a escaladat rapid, iar victima a fost lovită în repetate rânduri. Ancheta a arătat că agresiunea a fost extrem de violentă, fiind folosite inclusiv obiecte contondente. În urma atacului, bărbatul a suferit răni grave, iar medicii au stabilit că unele dintre leziuni vor avea consecințe permanente asupra stării sale de sănătate.

După pronunțarea sentinței definitive, autoritățile române au încercat să pună în executare mandatele de arestare. În momentul în care polițiștii au mers la adresele celor doi pentru a-i duce la penitenciar, aceștia nu au mai fost găsiți. Dispariția lor a declanșat procedurile de urmărire internațională, iar numele lor au fost introduse în bazele de date ale poliției pentru persoane căutate.

”Ministerul Justiţiei informează că astăzi, Corte Suprema di Cassazione, instanţa supremă din Italia, a pronunţat hotărârea definitivă privind predarea numiţilor Mocanu Ionuţ Nando şi Mocanu Daniel, în baza solicitării autorităţilor române. Această decizie confirmă încă o dată eficienţa cooperării judiciare internaţionale în materie penală şi buna colaborare dintre autorităţile judiciare din România şi cele din Republica Italiană”, potrivit Ministerul Justiției într-un comunicat.

BREAKING! Dani Mocanu, condamnat la 4 ani de închisoare cu executare. Decizia este definitivă

IREAL! După ce a fentat legea, Dani Mocanu a fost premiat cu diplomă de excelență de un primar PNL

