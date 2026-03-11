Acasă » Știri » Polul căldurii în România. Singura localitate cu temperaturi de 20 grade Celsius, potrivit meteorologilor ANM

De: Irina Vlad 11/03/2026 | 20:39
Potrivit prognozei meteo emise de Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vreama caldă și-a făcut simțită prezența în toată țară. După o perioadă cu temperaturi specifice iernii, în următoarele zile, valorile medii se vor situa peste normalul perioadei. Care este singura localitate unde au fost înregistrate cu temperaturi de 20 grade Celsius. 

Cele mai crescute temperaturi din această primăvară au fost înregistrate în ziua de miercuri, 11 martie. România a fost învăluită de un val de căldură, cu temperaturi cuprinse între 17 și 20 de grade Celsius. În Văradia de Mureș, o comună din județul Arad, a fost singurul loc de pe harta țării unde au fost înregistrate cele mai ridicate valori: 20 de grade Celsius. În restul regiunilor, temperaturile au fost asemănătoare.

Singura localitate cu temperaturi de 20 grade Celsius, potrivit meteorologilor ANM/ sursă foto: social media

Localitatea unde au fost 20 de grade Celsius

În Timișoara, Alba Iulia, Botoșani, Lugoj, Caransebeș, Gurahonț, Sighetu Marmației și Oravița au fost înregistrate 19 grade Celsius.  Potrivit ANM, în Sibiu, Reșița, Jimbolia, Banloc, Țebea, Boița și Săcuieni, gradele în termometre au urcat până la 17 unități.

Locuitorii din Iași, Oradea, Târgu Mureș, Baia Mare, Arad, Satu Mare, Rădăuți, Roman, Târgu Ocna și Târgu Secuiesc s-au bucurat de o zi însorită și temperaturi de până la 17 grade Celsius.

ANM: Prognoza meteo pentru luna martie 2026

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru următoarele săptămâni. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în intervalul 12-15 martie, mai ales în jumătatea de vest a țării. După o perioadă cu temperaturi de până la 18 grade Celsius, vremea începe să se mai răcească și sunt șanse mari de precipitații în aproape toată țara, începând cu 16 martie.

„În perioada 9 – 23 martie, estimările indică temperaturi maxime peste medie, cuprinse între 10 și 18 grade. Cele mai ridicate valori fiind așteptate în intervalul 12-15 martie, mai ales în jumătatea de vest a țării. Media temperaturilor minime va fi negativă în depresiunile montane, astfel că valorile minime vor fi cuprinse între -8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 6…7 grade în Dealurile de Vest. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va crește după data de 16 martie”, spun specialiștii ANM.

Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate

Vom avea cea mai caniculară vară din ultimii 100 de ani, în România. Meteorologii Easeweather eu emis prognoza pentru iunie, iulie și august 2026

