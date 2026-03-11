Acasă » Știri » Despărțire neașteptată la Mireasa! Concurenții și-au spus adio după un scandal monstru

De: David Ioan 11/03/2026 | 21:55
Emisiunea „Mireasa” continuă să atragă atenția publicului, însă ediția de astăzi a adus o veste neașteptată pentru telespectatori. Doi dintre concurenți au decis să își încheie relația, după un conflict puternic care a avut loc în timpul unui task.

Despărțirea dintre Claudia și Daniel nu i-a surprins pe ceilalți participanți, care au observat tensiunile dintre cei doi în ultimele zile. Momentul rupturii a venit după ce Claudia s-a simțit rănită de comportamentul partenerului ei, considerând că acesta nu a tratat-o cu respect în timpul unei probe.

Cuplul de la Mireasa care şi-a spus „Adio!”

Claudia a explicat că a fost profund afectată de reacția lui Daniel și că nu a simțit sprijinul de care avea nevoie.

Claudia şi Daniel. Foto: Captură Youtube

Aceasta a mărturisit că se gândea de mai mult timp la posibilitatea unei despărțiri, însă spera ca relația să se îmbunătățească.

„Simt ceva pentru Daniel, dar faptul că mie mi-a venit să plâng și nu m-a întrebat dacă sunt ok, ba mai mult a spus că mă victimizez…adică, nu consider că trebuie să-i faci chestiile astea partenerului tău. Eu niciodată nu voi face așa cu partenerul meu, pentru că consideră că trebuie să îmi pese și de el nu numai de mine. (…) Din prima săptămână am simțit că undeva nu este bine. Mă gândeam la despărțire de câteva zile, o săptămână. Eu refuzam să cred că nu am fi potriviți, pentru că îmi doream să ne înțelegem, să fie ceva”, a declarat Claudia, la Mireasa – Capriciile Iubirii.

Care este motivul despărţirii

La rândul său, Daniel a oferit propria versiune asupra situației și a afirmat că, în opinia lui, Claudia ar fi așteptat un pretext pentru a pune capăt relației. Concurentul consideră că decizia acesteia a venit în urma unor greșeli minore pe care le-a făcut.

„O persoană, dacă plânge nu este suficient. Eu trebuie să mai am o conversație cu ea, pentru că plânsul poate fi folosit și în alte scopuri. Eu așa am simțit, să am o conversație cu ea. (…) Eu consider că ea a așteptat momentul potrivit să ne despărțim. A așteptat ca eu să greșesc, pentru că și eu sunt un om care greșește. S-a agățat de două-trei lucruri. Eu cred că ea nu avea sentimente față de mine”, a mărturisit Daniel.

