Foștii concurenți de la Mireasa vor avea un băiețel! Decizia luată după anunțul sarcinii: „Urmează să ne mutăm în Italia”

De: Alina Drăgan 08/02/2026 | 10:48
Fericire mare pentru câștigătorii sezonului 11 Mireasa. Maria și Cristian Stanciu își continuă povestea de iubire, iar în curând urmează să devină părinți. Au făcut anunțul cel mare la finalul anului trecut, iar acum au dezvăluit și sexul bebelușului.

Maria și Cristian s-au întâlnit în cadrul sezonului 11 Mireasa, iar de atunci sunt împreună. Povestea lor de dragoste a reușit să îi impresioneze pe telespectatori, așa că aceștia au plecat acasă și cu premiul cel mare, fiind câștigătorii sezonului. Acum, cei doi își duc povestea mai departe și urmează să devină părinți.

Câștigătorii sezonului 11 Mireasa se pregătesc să devină părinți pentru prima dată. Cei doi au făcut anunțul cel mare la finalul anului trecut, chiar în cadrul emisiunii ce i-a adus împreună.

„Familia noastră se mărește! Suntem cei mai fericiți, acesta este cadoul nostru de Crăciun, ca să zicem așa. Așteptăm un bebeluș”, a spus Maria, în cadrul unei intervenții în emisiunea Mireasa.

„Nu ne-am așteptat! A fost o surpriză și pentru noi, dar ce e dat de la Dumnezeu, e o binecuvântare. Încă nu știm exact ce este, urmează să aflăm”, a completat și Cristian.

Ei bine, acum a venit momentul cel mare, iar cuplul a dezvăluit sexul bebelușului. Se pare că Maria urmează să aducă pe lume un băiețel. Cuplul așteaptă cu nerăbdare momentul în care o să își strângă copilul pentru prima oară în brațe.

Maria și Cristian vor avea un băiețel /Foto: Social media

Așadar, povestea de dragoste dintre Maria și Cristian rezistă și în afara emisiunii de la Antena 1, iar cei doi foști concurenți urmează să se mute în Italia. Acolo, Cristian își va continua cariera de instructor de fitness, iar Maria urmează să învețe și ea limba italiană și să își caute un loc de muncă.

„Urmează să ne mutăm în Italia. Trebuie să ne ducem la bunica mea, apoi mergem în Italia. Eu am vorbit deja la o sală, ea trebuie să învețe limba. Va fi puțin mai greu la început, dar văzând că ea știe spaniolă, cu siguranță se va descurca”, a declarat Cristian.

Foto: Social media

