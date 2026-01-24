Acasă » Știri » Drama prin care trec Mihaela și Ștefan de la Mireasa. Casa în care locuiau a ars din temelii!

Drama prin care trec Mihaela și Ștefan de la Mireasa. Casa în care locuiau a ars din temelii!

De: Simona Tudorache 24/01/2026 | 20:12
Drama prin care trec Mihaela și Ștefan de la Mireasa. Casa în care locuiau a ars din temelii!
Mihaela și Ștefan de la Mireasa încearcă să lase să lase în urmă șocul trăit și să își reia viața. În urmă cu câteva zile, cei doi și-au văzut casa cum arde din temelii și cum toate amintirile se distrug complet.

Incendiul a distrus tot, iar eu au rămas doar cu câteva lucruri, ocolite parcă de foc. O pușculiță și câteva icoane care se aflau în camera lor sunt printre obiectele care nu au fost arse. Și albumul lui din liceu a rămas aproape intact. Mihaela și Ștefan de la Mireasa locuiau în Vărbilău, Prahova.

Ce vor să facă Mihaela și Ștefan de la Mireasa cu banii strânși de la oameni

Cu puținii bani strânși din donații, Mihaela și Ștefan speră să își ridice acum un acoperiș deasupra capului. Strigătul lor de pe rețelele de socializare a fost auzit și oamenii au sărit să îi ajute așa cum au putut. Ștefan a recunoscut că momentul dificil prin care trec îi face să apeleze la această soluție. Din fericire, niciun membru al familiei nu a pățit nimic, dar pagubele sunt imense. Au rămas fără mobilier, fără electrocasnice și fără lucruri, toată agonseala lor a dispărut într-un moment.

„După cum știți, aseară pe la ora 20.00, am fost loviți de o tragedie. S-a întâmplat ce s-a întâmplat, ne-a luat casa foc. A ars tot, după cum puteți, este casa în care am copilărit, în care am crescut. Vin cu un apel către dumneavoastră, dacă se poate. Nu îmi stă în caracter. Orice e ajutor e binevenit și vă rugăm dacă puteți cu orice sumă, orice lucru, haine… Orice este binevenit”, a spus Ștefan după incendiul care le-a marcat viața.

Unde stau acum Mihaela și Ștefan de la Mireasa

Fanii și apropiații au sărit să îi ajute cu câțiva bănuți. Mihaela și Ștefan au dezvăluit că vor încerca să construiască o casă mai mică cu suma strânsă din donații în această perioadă.

”Nu știu unde stau acum, dar probabil la mama lui. Nu am vorbit prea mult, pentru că e stresat, e supărat acum Ștefan, vă dați seama, îl mai lăsăm un pic (…) Nu știu de la ce. Știu că am vorbit, dar nu l-am întrebat de la ce. Nu știm foarte multe. Am înțeles că e casa de la țară a tatălui său, nu a mamei lui”, a declarat Andrei, pe TikTok.

