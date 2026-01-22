Acasă » Știri » Ce s-a descoperit în soba din casa groazei? Detaliul care schimbă cursul anchetei în cazul morții lui Mario Alin

Ce s-a descoperit în soba din casa groazei? Detaliul care schimbă cursul anchetei în cazul morții lui Mario Alin

De: Anca Chihaie 22/01/2026 | 12:37
Ce s-a descoperit în soba din casa groazei? Detaliul care schimbă cursul anchetei în cazul morții lui Mario Alin
Ce s-a descoperit în soba locuinței unde a fost găsit minorul/foto: captură video

Ancheta privind moartea adolescentului de 15 ani din Cenei, județul Timiș, continuă să aducă la lumină detalii tulburătoare despre ultimele ore din viața victimei. Băiatul, dat dispărut de familie după ce a plecat să se plimbe cu trotineta electrică, a fost găsit ulterior decedat, îngropat în grădina unuia dintre suspecți.

Dispariția adolescentului a fost raportată imediat după ce familia a realizat că acesta nu se mai întorsese acasă. Primele verificări au început în localitate, inclusiv căutări în zonele pe care băiatul le frecventa și evaluarea anturajului său apropiat. Ancheta s-a concentrat rapid asupra unui grup de trei adolescenți, colegi de școală ai victimei, care se aflau în același interval de vârstă, între 13 și 15 ani.

Ce s-a descoperit în soba locuinței unde a fost găsit minorul

În urma cercetărilor preliminare, anchetatorii au reconstruit un scenariu violent: adolescentul ar fi fost agresat fizic, fiind lovit cu mai multe obiecte tăietoare. Ulterior, victimei i-ar fi fost ascunse urmele și trupul a fost scos din locul agresiunii și ascuns într-un spațiu exterior, respectiv grădina unuia dintre suspecți.

Un element central al anchetei îl constituie descoperirea unui cuțit în soba locuinței unde ar fi avut loc agresiunea principală. Criminaliștii tratează această descoperire ca pe o probă esențială, încercând să stabilească dacă obiectul a fost folosit în timpul atacului sau dacă a fost ascuns ulterior. Alte probe, precum urmele biologice, obiectele mutate și traseul victimei, sunt analizate pentru a reconstrui cu exactitate succesiunea faptelor și rolul fiecărui participant.

Potrivit investigațiilor preliminare, după atac, adolescenții ar fi încercat să scape de consecințele acțiunilor lor prin gesturi extreme, inclusiv încercarea de a da foc victimei, înainte de a o îngropa. Acțiunile suspectului minor, care se afla singur acasă în acel moment, ridică întrebări suplimentare cu privire la modul în care incidentul a putut avea loc fără să fie observat și cine ar fi putut interveni sau observa ceva în timpul nopții.

Ancheta se concentrează acum pe clarificarea tuturor circumstanțelor: identificarea obiectelor folosite, ordinea exactă a evenimentelor și participarea fiecărui adolescent implicat. Autoritățile urmăresc, de asemenea, să stabilească dacă faptele au fost comise spontan, pe fondul unui conflict escaladat, sau dacă au existat elemente de premeditare.

Ce problemă de sănătate ar fi avut Valentin, bărbatul care a murit după ce a fost la Spitalul Județean Brașov. Afecțiunea ar fi greu de diagnosticat

EI SUNT PRIETENII LUI MARIO ALIN DIN CENEI, SUSPECTAȚI CĂ L-AR FI UCIS. A APĂRUT ȘI O A TREIA PERSOANĂ

