Tichete cadou Paște 2026. Cine poate să primească și care este suma acestora

Ca în fiecare an de Paște, românii primesc tichete cadou. Valoarea acestora diferă de la an la an și nu toată lumea le va putea beneficia. Tichetele care se oferă angajaților sunt din ce în ce mai puține.

Sărbătorile Pascale se apropie cu pași repezi. Din acest motiv, în următoarea perioadă românii vor da startul cumpărăturilor. Anual sumele cheltuite pentru Paște sunt foarte mari din cauza scumpirilor la diferite produse, în special la miel, alimentul care este nelipsit de pe masa oamenilor.

Pentru că salariile sunt destul de mici, statul vine în ajutorul românilor și le oferă tichete cadou. Acestea se dau mai rar, însă este o compensație esențială pentru mulți dintre angajați.

Cine poate să primească vouchere cadou și care este valoarea lor

Aceste ajutoare date angajaților se pot oferi în diverse situații. Suma pe care are un tichet cadou este de 300 de lei, asta după ce în 2021, a fost majorat de la 150 de lei. Ele se dau fie pe card, fie bani cash.

Tichetele de 300 de lei în acest an pot fi acordate în următoarele situații: Angajaților cu copii minori, la sărbători precum Crăciun și Paște, în ziua de 8 martie, 1 iunie. Pentru cele de Paște situația este diferită. Unii angajatori oferă fie această sumă pentru a face cumpărăturile necesare, iar banii vor intra până pe data de 20 aprilie, fie le oferă un coș cu diferse produse specifice sărbătorilor Pascale.

În afară de aceste tichete, unii angajatori pun la dispoziție și alte bonusuri. Printre acestea se numără

100-200 lei: acordaţi de aproximativ 17% dintre angajatori.

201-400 lei: suma oferită cel mai frecvent.

401-600 lei: aproape 15% dintre firme aleg această variantă.

601-800 lei şi peste 800 lei: mai puţin frecvente, dar oferite în companii mai mari.

Părinții primesc 300 de lei pentru fiecare copil

Pentru ocazii precum Crăciun și Paște, angajații cu copii minori pot primi 300 de lei netaxabili pentru fiecare copil. Același lucru se întâmplă și în cazul sărbătorilor de tipul Ziua Femeii sau Ziua Copilului. Așadar, dacă părinții au, de exemplu, 5 copii vor primi la fiecare sărbătoare de acest tip în jur de 1.800 de lei. Cei care angajații au copii cu vârste mai mari de 18 ani nu vor mai beneficia de această sumă.

VEZI ȘI: Primăria care acordă tichete sociale pentru copiii care merg la grădiniță. Ce valoare vor avea

O nouă schimbare la voucherele de vacanță. Cine le va mai primi începând din 2026