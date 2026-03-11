Acasă » Știri » Tichete cadou Paște 2026. Cine poate să primească și care este suma acestora

Tichete cadou Paște 2026. Cine poate să primească și care este suma acestora

De: Denisa Crăciun 11/03/2026 | 12:08
Tichete cadou Paște 2026. Cine poate să primească și care este suma acestora

Ca în fiecare an de Paște, românii primesc tichete cadou. Valoarea acestora diferă de la an la an și nu toată lumea le va putea beneficia. Tichetele care se oferă angajaților sunt din ce în ce mai puține. 

Sărbătorile Pascale se apropie cu pași repezi. Din acest motiv, în următoarea perioadă românii vor da startul cumpărăturilor. Anual sumele cheltuite pentru Paște sunt foarte mari din cauza scumpirilor la diferite produse, în special la miel, alimentul care este nelipsit de pe masa oamenilor.

Pentru că salariile sunt destul de mici, statul vine în ajutorul românilor și le oferă tichete cadou. Acestea se dau mai rar, însă este o compensație esențială pentru mulți dintre angajați.

Se dau vouchere de Paște
O primărie din România oferă vouchere de Paște cetățenilor / Foto: Facebook

Cine poate să primească vouchere cadou și care este valoarea lor

Aceste ajutoare date angajaților se pot oferi în diverse situații. Suma pe care are un tichet cadou este de 300 de lei, asta după ce în 2021, a fost majorat de la 150 de lei. Ele se dau fie pe card, fie bani cash.

Tichetele de 300 de lei în acest an pot fi acordate în următoarele situații: Angajaților cu copii minori, la sărbători precum Crăciun și Paște, în ziua de 8 martie, 1 iunie. Pentru cele de Paște situația este diferită. Unii angajatori oferă fie această sumă pentru a face cumpărăturile necesare, iar banii vor intra până pe data de 20 aprilie, fie le oferă un coș cu diferse produse specifice sărbătorilor Pascale.

În afară de aceste tichete, unii angajatori pun la dispoziție și alte bonusuri. Printre acestea se numără

  • 100-200 lei: acordaţi de aproximativ 17% dintre angajatori.
  • 201-400 lei: suma oferită cel mai frecvent.
  • 401-600 lei: aproape 15% dintre firme aleg această variantă.
  •  601-800 lei şi peste 800 lei: mai puţin frecvente, dar oferite în companii mai mari.

Părinții primesc 300 de lei pentru fiecare copil

Pentru ocazii precum Crăciun și Paște, angajații cu copii minori pot primi 300 de lei netaxabili pentru fiecare copil. Același lucru se întâmplă și în cazul sărbătorilor de tipul Ziua Femeii sau Ziua Copilului. Așadar, dacă părinții au, de exemplu, 5 copii vor primi la fiecare sărbătoare de acest tip în jur de 1.800 de lei. Cei care angajații au copii cu vârste mai mari de 18 ani nu vor mai beneficia de această sumă.

VEZI ȘI: Primăria care acordă tichete sociale pentru copiii care merg la grădiniță. Ce valoare vor avea

O nouă schimbare la voucherele de vacanță. Cine le va mai primi începând din 2026

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce nu s-a văzut la TV despre Adrian Kaan la Survivor. Concurentul povestește momentele grele și scandalurile din culisele competiției
Știri
Ce nu s-a văzut la TV despre Adrian Kaan la Survivor. Concurentul povestește momentele grele și scandalurile din…
Un șofer a stat prea mult la spălătoria auto și a plătit scump. Amenda primită a ajuns la 360 de euro
Știri
Un șofer a stat prea mult la spălătoria auto și a plătit scump. Amenda primită a ajuns la…
Denunț la DNA pe numele Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu. S-a cerut ridicarea imunității
Mediafax
Denunț la DNA pe numele Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu. S-a cerut...
TOP 10 | Electrocasnicele care te lasă fără bani. Care e aparatul pentru care plătești 1.000 lei la factura la curent, anual
Gandul.ro
TOP 10 | Electrocasnicele care te lasă fără bani. Care e aparatul pentru...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
Polițiști din Oradea, trimiși în judecată după ce au fost filmați făcând sex în văzul clienţilor înmărmuriţi dintr-un club
Adevarul
Polițiști din Oradea, trimiși în judecată după ce au fost filmați făcând sex...
Prima reacție a Casei Albe după ce Washington Post a scris că Moscova a dat informații Iranului în legătură cu loviturile americane
Digi24
Prima reacție a Casei Albe după ce Washington Post a scris că Moscova...
Oana Țoiu va da explicații azi la comisia de politică externă din Camera Deputaților
Mediafax
Oana Țoiu va da explicații azi la comisia de politică externă din Camera...
Parteneri
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa! Arată impecabil la vârsta ei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa!...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”
Click.ro
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de...
Câți români vor ca PSD să iasă de la guvernare: sondaj INSCOP
Digi 24
Câți români vor ca PSD să iasă de la guvernare: sondaj INSCOP
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia autonomă: „Un eșec catastrofal”
Digi24
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia...
Adio C-Neo, bun venit Striker! Noul model Dacia apare pentru prima dată fără camuflaj
Promotor.ro
Adio C-Neo, bun venit Striker! Noul model Dacia apare pentru prima dată fără camuflaj
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Gadgetul de la Lidl care te ajută să slăbești sănătos: Costă doar 179 de lei
go4it.ro
Gadgetul de la Lidl care te ajută să slăbești sănătos: Costă doar 179 de lei
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
TOP 10 | Electrocasnicele care te lasă fără bani. Care e aparatul pentru care plătești 1.000 lei la factura la curent, anual
Gandul.ro
TOP 10 | Electrocasnicele care te lasă fără bani. Care e aparatul pentru care plătești...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce a făcut, de fapt, Dorian Popa în Japonia. Adevărul despre escapada influencerului: „Nu a fost ...
Ce a făcut, de fapt, Dorian Popa în Japonia. Adevărul despre escapada influencerului: „Nu a fost o vacanță”
Ce nu s-a văzut la TV despre Adrian Kaan la Survivor. Concurentul povestește momentele grele și scandalurile ...
Ce nu s-a văzut la TV despre Adrian Kaan la Survivor. Concurentul povestește momentele grele și scandalurile din culisele competiției
Un șofer a stat prea mult la spălătoria auto și a plătit scump. Amenda primită a ajuns la 360 de ...
Un șofer a stat prea mult la spălătoria auto și a plătit scump. Amenda primită a ajuns la 360 de euro
Val de concedieri într-o industrie cunoscută. O companie restructurează 50.000 de locuri de muncă
Val de concedieri într-o industrie cunoscută. O companie restructurează 50.000 de locuri de muncă
Cum reușește Dana Săvuică să fie în formă la 56 de ani! Fostul fotomodel a dezvăluit rutina care ...
Cum reușește Dana Săvuică să fie în formă la 56 de ani! Fostul fotomodel a dezvăluit rutina care îi menține tinerețea
Metodă nouă de înșelătorie în București. O femeie a fost lăsată fără 14.000 de lei după ce ...
Metodă nouă de înșelătorie în București. O femeie a fost lăsată fără 14.000 de lei după ce doi escroci s-au prezentat ca angajați ai Casei de Pensii
Vezi toate știrile