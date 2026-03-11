Acasă » Știri » Cristina Pucean nu l-a uitat pe Bogdan de la Ploiești. Dansatoarea încă îl iubește pe artist

Cristina Pucean nu l-a uitat pe Bogdan de la Ploiești. Dansatoarea încă îl iubește pe artist

De: Anca Chihaie 11/03/2026 | 13:36
Cristina Pucean nu l-a uitat pe Bogdan de la Ploiești. Dansatoarea încă îl iubește pe artist
Sursa foto 1: Captură video, foto 2: Instagram

Dansatoarea Cristina Pucean a revenit recent în atenția publicului, aducând în discuție relația complicată pe care a avut-o cu manelistul Bogdan de la Ploiești. Cei doi au format un cuplu timp de mai mulți ani, iar povestea lor a fost marcată de numeroase despărțiri și împăcări, ceea ce a transformat relația într-un subiect constant pentru fanii ambilor artiști.

Cristina Pucean a dezvăluit detalii inedite despre relația pe care a avut-o cu manelistul, aspecte despre care publicul nu era conștient. Mai mult, dansatoarea a lăsat să se înțeleagă că sentimentele pentru fostul ei partener nu s-au stins complet, păstrându-l în continuare în inima ei.

Cristina Pucean încă îl mai iubește pe Bogdan de la Ploiești?

În ultimele luni, Cristina și Bogdan au ales să meargă pe drumuri separate, decizia fiind percepută de amândoi ca una necesară pentru binele lor. Cu toate acestea, trecutul lor comun și legătura puternică creată în timpul relației continuă să fie un punct de interes pentru public. Chiar dacă Bogdan de la Ploiești a început o nouă etapă în viața sa alături de Vanessa, nepoata lui Sorinel Puștiu, Cristina Pucean nu pare să fi uitat complet perioada petrecută alături de manelist.

Se pare că artista încă ar mai avea sentimente pentru Bogdan și nu se sfiește să spună aceste lucruri. Aceasta a spus în cadrul unui podcast că ea crede că îl va iubi toată viața.

„Eu cred că o să-l iubesc toată viața, nu știu cum să zic. Și probabil și el“, a transmis Cristina Pucean într-un podcast.

Acum câteva zile, dansatoarea a fost surprinsă în timp ce se filma pe o piesă a lui Bogdan, ceea ce a declanșat un val de speculații și comentarii pe rețelele sociale. Mulți dintre fani au interpretat gestul ca un semn că relația lor trecută încă îi influențează pe amândoi și au început să își exprime speranța pentru o posibilă împăcare, chiar dacă situația actuală a manelistului pare să fie stabilă alături de Vanessa.

Relația dintre Cristina și Bogdan a fost una intensă, cu urcușuri și coborâșuri, marcată de pasiune, dar și de tensiuni care, în cele din urmă, i-au determinat să se despartă. Cei care îi cunosc bine pe artiști susțin că legătura dintre ei nu s-a șters complet și că amintirile comune continuă să aibă un impact emoțional. Această dinamică a fost observată și în comportamentul Cristinei pe rețelele sociale, unde gesturile subtile și alegerea pieselor muzicale pe care le postează par să reflecte o nostalgie discretă față de perioada petrecută cu Bogdan.

Fosta lui BDLP i-a povestit finei de la Tg Jiu ce s-a întâmplat. Pucean: „S-au mutat împreună, chiar daca minte pe online”

BDLP și Vanessa: își fac viața ca în filme. Sală, vin roșu, friptură, după pe cameră!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Tot mai puțini tineri români vor să plece la muncă în străinătate. Studiul care arată de ce preferă să rămână în țară
Știri
Tot mai puțini tineri români vor să plece la muncă în străinătate. Studiul care arată de ce preferă…
Emil Rengle cu Alejandro Zandes au ales data nunții! Vor avea loc două evenimente
Știri
Emil Rengle cu Alejandro Zandes au ales data nunții! Vor avea loc două evenimente
Denunț la DNA pe numele Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu. S-a cerut ridicarea imunității
Mediafax
Denunț la DNA pe numele Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu. S-a cerut...
TOP 10 | Electrocasnicele care te lasă fără bani. Care e aparatul pentru care plătești 1.000 lei la factura la curent, anual
Gandul.ro
TOP 10 | Electrocasnicele care te lasă fără bani. Care e aparatul pentru...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
Polițiști din Oradea, trimiși în judecată după ce au fost filmați făcând sex în văzul clienţilor înmărmuriţi dintr-un club
Adevarul
Polițiști din Oradea, trimiși în judecată după ce au fost filmați făcând sex...
Ce sumă e obligat Roman Abramovici să doneze victimelor războiului din Ucraina, din vânzarea Chelsea
Digi24
Ce sumă e obligat Roman Abramovici să doneze victimelor războiului din Ucraina, din...
Oana Țoiu va da explicații azi la comisia de politică externă din Camera Deputaților
Mediafax
Oana Țoiu va da explicații azi la comisia de politică externă din Camera...
Parteneri
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa! Arată impecabil la vârsta ei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa!...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”
Click.ro
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de...
Kremlinul amenință Marea Britanie după ce ucrainenii au atacat o fabrică militară din Briansk: Vom ține cont de rolul lor
Digi 24
Kremlinul amenință Marea Britanie după ce ucrainenii au atacat o fabrică militară din Briansk: Vom...
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia autonomă: „Un eșec catastrofal”
Digi24
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia...
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Soldații americani, apărați de tehnologie militară românească în Orientul Mijlociu
go4it.ro
Soldații americani, apărați de tehnologie militară românească în Orientul Mijlociu
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
TOP 10 | Electrocasnicele care te lasă fără bani. Care e aparatul pentru care plătești 1.000 lei la factura la curent, anual
Gandul.ro
TOP 10 | Electrocasnicele care te lasă fără bani. Care e aparatul pentru care plătești...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Bella Santiago și Nicu Grigore se pregătesc să devină părinți! Planul „bebe” a fost ...
Bella Santiago și Nicu Grigore se pregătesc să devină părinți! Planul „bebe” a fost activat după Survivor!
Tot mai puțini tineri români vor să plece la muncă în străinătate. Studiul care arată de ce preferă ...
Tot mai puțini tineri români vor să plece la muncă în străinătate. Studiul care arată de ce preferă să rămână în țară
Atacul de la reședința Rihannei din Los Angeles a fost „premeditat”. Ce riscă femeia acuzată
Atacul de la reședința Rihannei din Los Angeles a fost „premeditat”. Ce riscă femeia acuzată
Emil Rengle cu Alejandro Zandes au ales data nunții! Vor avea loc două evenimente
Emil Rengle cu Alejandro Zandes au ales data nunții! Vor avea loc două evenimente
Cum să fii pregătit în caz de război. Lista de alimente pentru situații de urgență
Cum să fii pregătit în caz de război. Lista de alimente pentru situații de urgență
Soția lui Marian Godină a făcut anunțul după plecarea lui la Survivor. Mesajul publicat pe rețelele ...
Soția lui Marian Godină a făcut anunțul după plecarea lui la Survivor. Mesajul publicat pe rețelele sociale a atras imediat atenția fanilor
Vezi toate știrile