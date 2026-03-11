Acasă » Știri » Cât costă un plin de carburant la benzinăriile din Ungaria. Mulți români aleg să treacă granița

Cât costă un plin de carburant la benzinăriile din Ungaria. Mulți români aleg să treacă granița

Cât costă un plin de carburant la benzinăriile din Ungaria. Mulți români aleg să treacă granița
Prețurile la carburanți din România au crescut în ultima perioadă, iar scumpirile de la pompă au devenit un subiect tot mai discutat în rândul șoferilor. În acest context, autoritățile de la Budapesta au decis să intervină pentru a limita costurile suportate de populație și de companii. Guvernul condus de Viktor Orbán a introdus un mecanism prin care prețul carburanților este plafonat, măsură menită să reducă impactul scumpirilor asupra economiei.

Potrivit deciziei adoptate de executivul ungar, benzina și motorina sunt menținute la aproximativ 600 de forinți pe litru. Calculat în lei, acest nivel se apropie de pragul de 8 lei pentru fiecare litru de combustibil. În aceste condiții, alimentarea unei mașini în Ungaria poate costa vizibil mai puțin decât în România, mai ales pentru șoferii care locuiesc aproape de graniță. Prin această măsură, Ungaria devine una dintre puținele țări din Uniunea Europeană care recurg la controlul direct al prețurilor la pompă, alături de Croatia.

Carburantul a devenit mai scump în România

În România, situația este diferită deoarece autoritățile analizează mai multe soluții pentru a evita ca prețul carburanților să depășească nivelul de 10 lei pe litru. Printre variantele discutate se numără reducerea temporară a accizelor, sprijin financiar pentru domenii puternic dependente de transport, cum ar fi agricultura sau logistica, dar și diversificarea surselor de aprovizionare cu petrol.

Nivelul ridicat al taxelor este unul dintre factorii care contribuie la prețurile mai mari din România. În timp ce în țări precum Bulgaria sau Ungaria acciza se situează în jurul valorii de 330 de euro pe tonă, în România aceasta ajunge la aproximativ 600 de euro. Diferența se reflectă direct în prețurile afișate la pompă, unde benzina și motorina au depășit în unele orașe din vestul țării pragul de 8 lei pe litru.

Chiar dacă plafonarea din Ungaria se aplică în principal cetățenilor maghiari, diferența de preț rămâne atractivă pentru șoferii din zonele de frontieră. Astfel că mulți români care locuiesc în vestul țării preferă să treacă granița pentru a face plinul la mașină cu un preț mai scăzut decât în România.

