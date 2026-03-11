EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Este Mirel Rădoi cea mai bună variantă pentru campioana României? Își riscă antrenorul cariera după o nouă colaborare cu Gigi Becali? 

Mirel Rădoi este noul antrenor de la FCSB! Aceasta-i știrea săptămânii pe care o vom analiza la EXCLUSIV FCSB, o producție marca ProSport. Emisiunea revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora 16:45, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport.

Ratarea play-off-ului pare să fi intrat în plan secund, după mișcarea reușită de Gigi Becali prin care l-a adus la cârma echipei pe Mirel Rădoi.

Fostul căpitan al roș-albaștrilor este la a doua experiență ca antrenor la FCSB, după cea din sezonul 2015-2016, când nu s-a încheiat prea bine pentru el. Tot atunci s-a și certat cu nașul său Gigi Becali.

Acum, Mirel Rădoi speră să fi găsit un alt gen de patron în persoana lui Gigi Becali, după cum chiar el a declarat la conferința de presă prin care a fost prezentat oficial.

Analizăm venirea lui Mirel Rădoi, dar și măsurile imediate pe care acesta le-a luat la FCSB cu Ion Toma, fostul șef al Centrului de Copii și Juniori de la roș-albaștri, jurnalistul Christi Luță și preparatorul fizic Robert Panduru.

Discutăm cu aceștia de la ora 18:00, live la EXCLUSIV FCSB, emisiune unde și voi veți putea participa direct prin întrebările pe care le veți adresa invitaților pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real.

Urmăriți-ne, distribuiți emisiunea prietenilor, pentru că veți afla informații exclusive din interiorul campioanei FCSB.