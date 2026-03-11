Metodă nouă de înșelătorie în București. O femeie a fost lăsată fără 14.000 de lei după ce doi escroci s-au prezentat ca angajați ai Casei de Pensii

Tot mai mulți bătrâni sunt victimele escrocheriilor. Noua metodă depășește orice formă de umanitate care ar mai fi trebuit să existe în lume, iar infractorii intră chiar în locuințele pensionarilor. Nu prin efracție, ci din pura naivitate a oamenilor, care îi cred atunci când menționează că sunt de la Casa de Pensii. Acest lucru s-a întâmplat în Capitală, după ce două persoane, soț și soție, păcăleau pensionarii. Hoții își atribuiau funcții de contabili din cadrul instituției care le vira pensiile.

Cei doi escroci au avut un plan bine pus la punct: intrau în bloc, sunau la ușă și se recomandau drept angajați ai Casei de Pensii. Nu numai că mințeau în legătură cu slujba pe care o aveau, dar intrau în casele oamenilor și spuneau că trebuie să le recalculeze pensiile. Din nefericire, unii oameni au crezut spusele celor doi soți și au devenit victimele perfecte ale infracțiunii.

Cum acționau

Un cuplu format dintr-o femeie și un bărbat au fost reținuți, marți seara, 10 martie 2026, după ce au săvârșit fapta. Schema pe care o făceau era foarte bine organizată și pentru a le garanta succesul planului, inculpații atacau cel mai sensibil subiect al seniorilor: pensia. În acest fel, se prezentau în fața ușii drept funcționari administrativi și intrau invitați în locuințele oamenilor. Aceștia mergeau cu cei păcăliți în bucătărie. Ulterior, unul dintre ei vorbea cu victima, iar celălalt profita de neatenția omului și căuta obiecte de valoare și bani, pe care le fura.

După ce a reușit să înșele mai mulți oameni, în cele din urmă au fost prinși de organele legii. Potrivit Libertatea, o femeie din Capitală a rămas fără 14.000 de lei din cauza cuplului de hoți. După ce au fost descoperiți, infractorii au fost duși la audieri în cadrul Secției 8 de Poliție.

