Acasă » Știri » Ei sunt prietenii lui Mario Alin din Cenei, suspectați că l-ar fi ucis. A apărut și o a treia persoană

Ei sunt prietenii lui Mario Alin din Cenei, suspectați că l-ar fi ucis. A apărut și o a treia persoană

De: Virgil Ionescu 22/01/2026 | 08:10
Ei sunt prietenii lui Mario Alin din Cenei, suspectați că l-ar fi ucis. A apărut și o a treia persoană

Tragedie fără margini în Cenei, după ce un tânăr în vârstă de 15 ani ar fi fost ucis de către doi dintre prietenii săi. Se numea Mario Alin Berinde și avea toată viața în față.

Mario Alin ar fi avut un conflict cu doi dintre prietenii săi încă din vară, iar cazul era cunoscut inclusiv de către psihologul școlii pe care o urmau cu toții. „Ei au avut un conflict în această vară. Presupusul agresor lupta pentru putere şi chiar au avut un conflict şi nu au mai fost prieteni”, ar fi spus aceștia.

Cine sunt suspecții în cazul morții lui Mario Alin din Cenei?

Cei doi băieți, în vârstă de 13 și 15 ani, au fost reținuți și se află în custodia poliției. Băiatul de 15 ani era chiar colegul de clasă al lui Mario. În urma audierilor, s-a aflat că a mai existat o a treia persoană, care a participat la tentativa de mușamalizare a cazului, un băiat care i-ar fi ajutat pe aceștia să îl care pe Mario și să îi sape groapa. În cele din urmă, băiatul a fost audiat și eliberat, iar autoritățile din Timiș continuă cercetările în cazul crimei din localitatea Cenei, în timp ce familia lui se pregătește de înmormântare.

Prietenii băiatului sunt devastați și nu își pot explica cum s-a produs o astfel de tragedie. Aceștia au postat sute de mesaje de durere, doliu și regret pe paginile de socializare: ”Te iubim, Mario, chiar dacă nu mai ești printre noi nu te vom uita niciodată ai fost și vei rămâne mereu cel mai bun verișor, frate copil și nepot❤️”, ”Fratele nostru s-a dus. Dumnezeu să-l odihnească. Te iubim, Mario”, ”Fii iertat , Mario nostru!🕊️”, ”Mario este un erou în Cenei, nu o să-l uit niciodată. Condoleanțe la toți”, sunt o parte din mesajele grele care circulă pe internet din ziua în care băiatul a fost descoperit fără viață.

Citește și:

Ce problemă de sănătate ar fi avut Valentin, bărbatul care a murit după ce a fost la Spitalul Județean Brașov. Afecțiunea ar fi greu de diagnosticat

Recomandarea video

Iți recomandăm
Power Couple, „aranjat” pentru Zmărăndescu?! Acuzații grave, după eliminarea lui Mitzuu și a Arianei: „Ce teatru ieftin!”
Știri
Power Couple, „aranjat” pentru Zmărăndescu?! Acuzații grave, după eliminarea lui Mitzuu și a Arianei: „Ce teatru ieftin!”
Consiliera din umbră a legendei Luka Modrić. Femeia care a știut când să tacă și când să decidă
Știri
Consiliera din umbră a legendei Luka Modrić. Femeia care a știut când să tacă și când să decidă
HOROSCOP 22 ianuarie. Pot apărea cheltuieli neprevăzute pentru o zodie, iar alți nativi sunt favorizați în plan emoțional
Mediafax
HOROSCOP 22 ianuarie. Pot apărea cheltuieli neprevăzute pentru o zodie, iar alți nativi...
Mămăliga, „cea mai mare OTRAVĂ”! Care este combinația „fatală”
Gandul.ro
Mămăliga, „cea mai mare OTRAVĂ”! Care este combinația „fatală”
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut reclamă. Ce il nemulțumește pe patronul afacerii
Adevarul
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut...
Ce ar însemna ca UE să vândă titlurile de stat care reprezintă 50% din datoria SUA. „O recesiune cum nu au avut în 250 de ani”
Digi24
Ce ar însemna ca UE să vândă titlurile de stat care reprezintă 50%...
Cine ar putea fi viitorul AMBASADOR al României în SUA. Numele-surpriză vehiculat
Mediafax
Cine ar putea fi viitorul AMBASADOR al României în SUA. Numele-surpriză vehiculat
Parteneri
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta...
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport.ro
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Click.ro
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Șeful NATO susține că Europa ar trebui, de fapt, „să fie fericită” că Donald Trump se află la conducerea SUA
Digi24
Șeful NATO susține că Europa ar trebui, de fapt, „să fie fericită” că Donald Trump...
„Țeapă” la închirieri auto: A plătit pentru premium, a primit o mașină de buget
Promotor.ro
„Țeapă” la închirieri auto: A plătit pentru premium, a primit o mașină de buget
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Franța trimite portavionul Charles de Gaulle în Groenlanda. Alertă de invazie
go4it.ro
Franța trimite portavionul Charles de Gaulle în Groenlanda. Alertă de invazie
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
Descopera.ro
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
Filmul intră săptămâna aceasta în sălile de cinema din România
Go4Games
Filmul intră săptămâna aceasta în sălile de cinema din România
Mămăliga, „cea mai mare OTRAVĂ”! Care este combinația „fatală”
Gandul.ro
Mămăliga, „cea mai mare OTRAVĂ”! Care este combinația „fatală”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Power Couple, „aranjat” pentru Zmărăndescu?! Acuzații grave, după eliminarea lui Mitzuu ...
Power Couple, „aranjat” pentru Zmărăndescu?! Acuzații grave, după eliminarea lui Mitzuu și a Arianei: „Ce teatru ieftin!”
Consiliera din umbră a legendei Luka Modrić. Femeia care a știut când să tacă și când să decidă
Consiliera din umbră a legendei Luka Modrić. Femeia care a știut când să tacă și când să decidă
NASA trimite unelte prin e-mail în spațiu: metoda incredibilă care îi ajută pe astronauți să se ...
NASA trimite unelte prin e-mail în spațiu: metoda incredibilă care îi ajută pe astronauți să se descurce singuri
Singurul oraș cu climă tropicală din România. Pe ce dată vine primăvara, potrivit meteorologilor ...
Singurul oraș cu climă tropicală din România. Pe ce dată vine primăvara, potrivit meteorologilor Accuweather
Prințul William încasează sume fabuloase! Moștenirea regală care îi aduce peste 30 de milioane ...
Prințul William încasează sume fabuloase! Moștenirea regală care îi aduce peste 30 de milioane de dolari pe an
Tiramisu cu zmeură și limoncello: desertul care aduce vara în mijlocul iernii, Mamma mia!
Tiramisu cu zmeură și limoncello: desertul care aduce vara în mijlocul iernii, Mamma mia!
Vezi toate știrile
×