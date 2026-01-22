Ei sunt prietenii lui Mario Alin din Cenei, suspectați că l-ar fi ucis. A apărut și o a treia persoană

Tragedie fără margini în Cenei, după ce un tânăr în vârstă de 15 ani ar fi fost ucis de către doi dintre prietenii săi. Se numea Mario Alin Berinde și avea toată viața în față.

Mario Alin ar fi avut un conflict cu doi dintre prietenii săi încă din vară, iar cazul era cunoscut inclusiv de către psihologul școlii pe care o urmau cu toții. „Ei au avut un conflict în această vară. Presupusul agresor lupta pentru putere şi chiar au avut un conflict şi nu au mai fost prieteni”, ar fi spus aceștia.

Cine sunt suspecții în cazul morții lui Mario Alin din Cenei?

Cei doi băieți, în vârstă de 13 și 15 ani, au fost reținuți și se află în custodia poliției. Băiatul de 15 ani era chiar colegul de clasă al lui Mario. În urma audierilor, s-a aflat că a mai existat o a treia persoană, care a participat la tentativa de mușamalizare a cazului, un băiat care i-ar fi ajutat pe aceștia să îl care pe Mario și să îi sape groapa. În cele din urmă, băiatul a fost audiat și eliberat, iar autoritățile din Timiș continuă cercetările în cazul crimei din localitatea Cenei, în timp ce familia lui se pregătește de înmormântare.

Prietenii băiatului sunt devastați și nu își pot explica cum s-a produs o astfel de tragedie. Aceștia au postat sute de mesaje de durere, doliu și regret pe paginile de socializare: ”Te iubim, Mario, chiar dacă nu mai ești printre noi nu te vom uita niciodată ai fost și vei rămâne mereu cel mai bun verișor, frate copil și nepot❤️”, ”Fratele nostru s-a dus. Dumnezeu să-l odihnească. Te iubim, Mario”, ”Fii iertat , Mario nostru!🕊️”, ”Mario este un erou în Cenei, nu o să-l uit niciodată. Condoleanțe la toți”, sunt o parte din mesajele grele care circulă pe internet din ziua în care băiatul a fost descoperit fără viață.

