Acasă » Știri » Singurul oraș cu climă tropicală din România. Pe ce dată vine primăvara, potrivit meteorologilor Accuweather

Singurul oraș cu climă tropicală din România. Pe ce dată vine primăvara, potrivit meteorologilor Accuweather

De: Simona Tudorache 22/01/2026 | 08:08
Singurul oraș cu climă tropicală din România. Pe ce dată vine primăvara, potrivit meteorologilor Accuweather

În România există un oraș cu climă tropicală. Este vorba despre Băile Herculane. Aici primăvara vine abia în aprilie, mai precis pe 8 aprilie, asta dacă definim acest anotimp cu maxime de peste 15 grade și minime pozitive.

Orașul este faimos pentru izvoarele sale termale, ceea ce contribuie la o atmosferă caldă și umedă în anumite zone, iar asta te duce cu gândul la un loc exotic.

Băile Herculane este singură localitate care este adesea menționată în acest context, datorită influențelor mediteraneene foarte puternice, care o fac să aibă cele mai ridicate temperaturi medii anuale din țară. În martie temperaturile pot urca până la 13 grade, dar surpriza va veni în aprilie, când vor fi temperaturi și de 21 de grade.

În Băile Herculane și împrejurimi cresc plante care în mod normal nu rezistă în restul țării, cum ar fi migdalul, smochinul sau castanul comestibil. Băile Herculane rămâne una dintre cele mai vechi stațiuni balneare din Europa, cu vestigii care datează din vremea romană și cu clădiri construite în secolul XIX. Din păcate, astăzi, multe dintre aceste clădiri istorice au fațade deteriorate, pereți plini cu graffiti, ferestre sparte.

De ce poți vizita Băile Herculane

La Băile Herculane, una dintre cele mai vechi stațiuni balneare din Europa, unde se spune că însuși Hercule a venit să își refacă puterile, se află peste 16 izvoare de apă termominerală. Varietatea și abundența de elemente chimice naturale din ape este numai unul dintre motivele prin care se remarcă stațiunea Băile Herculane. „Cei care au mai fost în Herculane, la tratament balnear, s-au convins prin propria experiență de efectele benefice ale factorilor de cură prezenți aici. Apa sulfuroasă, cunoscută și sub numele de apă termală, este folosită ca terapie naturală pentru a menține organismul sănătos și pentru a trata diverse boli. Proprietățile apei sulfuroase sunt numeroase și beneficiile rezultate reprezintă un adevărat panaceu pentru tratarea a numeroase afecțiuni și, mai ales, pentru înlăturarea durerii.”, explică Carmen Oproiu, medic balneolog.

Așezată la doar 600 m de Munții Domogled, stațiunea Băile Herculane se bucură de o aeronizare naturală cu ioni negativi. Aici, o simplă plimbare prin pădure sau pe străzile din stațiune te ajută sa fii mai relaxat, să dormi mai bine și să gândești mai limpede. Băile termale și cele sulfuroase îți vor completa, de asemenea, starea de bine.

Citește și :Județul din România în care un hectar de pământ s-a vândut cu 280.000 de euro. Care este motivul prețului uriaș

Citește și: Raiul imobiliar din 2026 | Orașul din România în care un apartament cu 2 camere costă doar 8.000€

 

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Power Couple, „aranjat” pentru Zmărăndescu?! Acuzații grave, după eliminarea lui Mitzuu și a Arianei: „Ce teatru ieftin!”
Știri
Power Couple, „aranjat” pentru Zmărăndescu?! Acuzații grave, după eliminarea lui Mitzuu și a Arianei: „Ce teatru ieftin!”
Consiliera din umbră a legendei Luka Modrić. Femeia care a știut când să tacă și când să decidă
Știri
Consiliera din umbră a legendei Luka Modrić. Femeia care a știut când să tacă și când să decidă
HOROSCOP 22 ianuarie. Pot apărea cheltuieli neprevăzute pentru o zodie, iar alți nativi sunt favorizați în plan emoțional
Mediafax
HOROSCOP 22 ianuarie. Pot apărea cheltuieli neprevăzute pentru o zodie, iar alți nativi...
Mămăliga, „cea mai mare OTRAVĂ”! Care este combinația „fatală”
Gandul.ro
Mămăliga, „cea mai mare OTRAVĂ”! Care este combinația „fatală”
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut reclamă. Ce il nemulțumește pe patronul afacerii
Adevarul
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut...
Ce ar însemna ca UE să vândă titlurile de stat care reprezintă 50% din datoria SUA. „O recesiune cum nu au avut în 250 de ani”
Digi24
Ce ar însemna ca UE să vândă titlurile de stat care reprezintă 50%...
Cine ar putea fi viitorul AMBASADOR al României în SUA. Numele-surpriză vehiculat
Mediafax
Cine ar putea fi viitorul AMBASADOR al României în SUA. Numele-surpriză vehiculat
Parteneri
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta...
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport.ro
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Click.ro
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Șeful NATO susține că Europa ar trebui, de fapt, „să fie fericită” că Donald Trump se află la conducerea SUA
Digi24
Șeful NATO susține că Europa ar trebui, de fapt, „să fie fericită” că Donald Trump...
„Țeapă” la închirieri auto: A plătit pentru premium, a primit o mașină de buget
Promotor.ro
„Țeapă” la închirieri auto: A plătit pentru premium, a primit o mașină de buget
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Franța trimite portavionul Charles de Gaulle în Groenlanda. Alertă de invazie
go4it.ro
Franța trimite portavionul Charles de Gaulle în Groenlanda. Alertă de invazie
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
Descopera.ro
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
Filmul intră săptămâna aceasta în sălile de cinema din România
Go4Games
Filmul intră săptămâna aceasta în sălile de cinema din România
Mămăliga, „cea mai mare OTRAVĂ”! Care este combinația „fatală”
Gandul.ro
Mămăliga, „cea mai mare OTRAVĂ”! Care este combinația „fatală”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Power Couple, „aranjat” pentru Zmărăndescu?! Acuzații grave, după eliminarea lui Mitzuu ...
Power Couple, „aranjat” pentru Zmărăndescu?! Acuzații grave, după eliminarea lui Mitzuu și a Arianei: „Ce teatru ieftin!”
Consiliera din umbră a legendei Luka Modrić. Femeia care a știut când să tacă și când să decidă
Consiliera din umbră a legendei Luka Modrić. Femeia care a știut când să tacă și când să decidă
NASA trimite unelte prin e-mail în spațiu: metoda incredibilă care îi ajută pe astronauți să se ...
NASA trimite unelte prin e-mail în spațiu: metoda incredibilă care îi ajută pe astronauți să se descurce singuri
Ei sunt prietenii lui Mario Alin din Cenei, suspectați că l-ar fi ucis. A apărut și o a treia persoană
Ei sunt prietenii lui Mario Alin din Cenei, suspectați că l-ar fi ucis. A apărut și o a treia persoană
Prințul William încasează sume fabuloase! Moștenirea regală care îi aduce peste 30 de milioane ...
Prințul William încasează sume fabuloase! Moștenirea regală care îi aduce peste 30 de milioane de dolari pe an
Tiramisu cu zmeură și limoncello: desertul care aduce vara în mijlocul iernii, Mamma mia!
Tiramisu cu zmeură și limoncello: desertul care aduce vara în mijlocul iernii, Mamma mia!
Vezi toate știrile
×