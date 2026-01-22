Singurul oraș cu climă tropicală din România. Pe ce dată vine primăvara, potrivit meteorologilor Accuweather

În România există un oraș cu climă tropicală. Este vorba despre Băile Herculane. Aici primăvara vine abia în aprilie, mai precis pe 8 aprilie, asta dacă definim acest anotimp cu maxime de peste 15 grade și minime pozitive.

Orașul este faimos pentru izvoarele sale termale, ceea ce contribuie la o atmosferă caldă și umedă în anumite zone, iar asta te duce cu gândul la un loc exotic.

Băile Herculane este singură localitate care este adesea menționată în acest context, datorită influențelor mediteraneene foarte puternice, care o fac să aibă cele mai ridicate temperaturi medii anuale din țară. În martie temperaturile pot urca până la 13 grade, dar surpriza va veni în aprilie, când vor fi temperaturi și de 21 de grade.

În Băile Herculane și împrejurimi cresc plante care în mod normal nu rezistă în restul țării, cum ar fi migdalul, smochinul sau castanul comestibil. Băile Herculane rămâne una dintre cele mai vechi stațiuni balneare din Europa, cu vestigii care datează din vremea romană și cu clădiri construite în secolul XIX. Din păcate, astăzi, multe dintre aceste clădiri istorice au fațade deteriorate, pereți plini cu graffiti, ferestre sparte.

De ce poți vizita Băile Herculane

La Băile Herculane, una dintre cele mai vechi stațiuni balneare din Europa, unde se spune că însuși Hercule a venit să își refacă puterile, se află peste 16 izvoare de apă termominerală. Varietatea și abundența de elemente chimice naturale din ape este numai unul dintre motivele prin care se remarcă stațiunea Băile Herculane. „Cei care au mai fost în Herculane, la tratament balnear, s-au convins prin propria experiență de efectele benefice ale factorilor de cură prezenți aici. Apa sulfuroasă, cunoscută și sub numele de apă termală, este folosită ca terapie naturală pentru a menține organismul sănătos și pentru a trata diverse boli. Proprietățile apei sulfuroase sunt numeroase și beneficiile rezultate reprezintă un adevărat panaceu pentru tratarea a numeroase afecțiuni și, mai ales, pentru înlăturarea durerii.”, explică Carmen Oproiu, medic balneolog.

Așezată la doar 600 m de Munții Domogled, stațiunea Băile Herculane se bucură de o aeronizare naturală cu ioni negativi. Aici, o simplă plimbare prin pădure sau pe străzile din stațiune te ajută sa fii mai relaxat, să dormi mai bine și să gândești mai limpede. Băile termale și cele sulfuroase îți vor completa, de asemenea, starea de bine.

