Județul din România în care un hectar de pământ s-a vândut cu 280.000 de euro. Care este motivul prețului uriaș

De: Alina Drăgan 20/01/2026 | 09:48
În ultima perioadă se vorbește numai de scumpiri și de prețuri care au crescut amețitor. Și pe piața imobiliară prețurile au explodat în ultimii ani, iar aceeași tendință se observă și în cazul terenurilor. Într-un județ din România un hectar de pământ a ajuns să se vândă și cu 280.000 de euro. Care este motivul prețului uriaș?

Deși românii o duc destul de greu din punct de vedere financiar, prețurile de pe piața imobiliară nu au prea scăzut, așa cum se aștepta. În marile orașe, garsonierele și apartamentele au ajuns să coste aproape dublu față de anii trecuți. Iar la fel se întâmplă și în cazul terenurilor. Prețurile au crescut amețitor și aici, iar în județul Arad un hectar de pământ se vinde și cu 280.000 de euro.

În multe dintre comunele din România terenurile au ajuns să se vândă la prețuri amețitoare. De exemplu, în județul Arad, hectarul de pământ se vinde sute de mii de euro. Prețurile extrem de ridicate sunt motivate de faptul că terenurile au început să fie evaluate ca fiind unele cu potențial de investiții, pentru dezvoltări rezidențiale sau logistice.

Cel mai ridicat preț din județ a fost afișat pentru un teren din comuna arădeană Vladimirescu, unde s-a vândut hectarul cu 281.764 de euro. De altfel, și în alte comune au fost înregistrate prețuri destul de mari.

„Din datele furnizate de către UAT-uri rezultă că suprafața agricolă a județului Arad este de 490.780 ha din care 351.259 ha suprafața arabilă, 107.460 ha pășuni, 22.970 ha fânețe, 3.396 ha vii și și 5.695 ha livezi.

Principalele cauze pentru care terenurile agricole în județul Arad au fost mai scumpe în 2025 decât în 2024 sunt legate în principal de dinamica pieței locale și factori economici specifici regiunii cum ar fi: creșterea cererii și mai multe oferte de vânzare, interes din partea investitorilor pentru terenuri periurbane, extinderi rezidențiale, parcuri logistice sau industriale, dezvoltare urbană. Această cerere non-agricolă trage în sus prețul mediu pe hectar”, a explicat directorul DAJ Arad, Adrian Alda.

Prețul mediu pe hectar la nivelul anului 2025 a fost de aproximativ 8.300 de euro. Față de anul 2024 prețul mediu/ha teren agricol a crescut cu peste 10%. Fenomenul apare tot mai des în jurul municipiului Arad și în vestul țării, iar explicația ține mai puțin de agricultură și mai mult de urbanism, infrastructură și randament economic.

