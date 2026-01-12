Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătrânească cu doar 13.000 de euro. Terenul are 2600 de metri pătrați

Deși în ultima perioadă se vorbește numai de scumpiri și de prețuri care au crescut amețitor, mai există și surprize. Pe piața imobiliară, unde prețurile au explodat în ultimii ani, există încă locuri în România unde o locuință se poate cumpăra la un preț decent. De exemplul, o casă bătrânească se vinde la prețul 13.000 de euro.

Deși românii o duc destul de greu din punct de vedere financiar, prețurile de pe piața imobiliară nu au prea scăzut, așa cum se aștepta. În marile orașe, garsonierele și apartamentele au ajuns să coste aproape dublu față de anii trecuți. Totuși, există și excepții, în cazul caselor bătrânești prețurile nu au explodat.

Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătrânească cu doar 13.000 de euro

Piața imobiliară din România pare să aibă oferte pentru toate buzunarele. Chiar dacă prețurile nu au scăzut există și oferte accesibile. În general, prețurile pentru imobiliare sunt mari. De exemplu, în Capitală o garsonieră într-un complex rezidențial a ajuns să coste și 120.000 de euro. Însă, există oferte și pentru cei care nu au un buget atât de ridicat.

Conform unui anunț postat recent pe site-urile de profil, o casă bătrânească este scoasă la vânzare pentru suma de 13.000 de euro. Locuința se află în comuna Valea Ursului, Neamț și are o suprafață de 2600 de metri pătrați. Casa este construită din chirpici, are 3 camere și un hol, plus o bucătărie de vară.

„De vânzare casă bătrânească, situată pe un teren de 2600mp, în comuna Valea Ursului, Neamț. Casa este construită din chirpici, are 3 camere și un hol, plus o bucătărie de vară, are fântână, beci, anexe pentru animale, viță de vie și mulți pomi fructiferi. Preț 13.000€”, se arată în anunțul de vânzare.

Deși pare ciudat, prețul relativ mic este explicat de specialiști prin câțiva factori. Aceștia spun că în orașele și localitățile mai mici prețurile au ajuns atât de jos din cauza cererii scăzute, dar și din cauza scăderii populației în zonele respective.

