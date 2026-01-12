Acasă » Știri » Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătrânească cu doar 13.000 de euro. Terenul are 2600 de metri pătrați

Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătrânească cu doar 13.000 de euro. Terenul are 2600 de metri pătrați

De: Alina Drăgan 12/01/2026 | 16:30
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătrânească cu doar 13.000 de euro. Terenul are 2600 de metri pătrați
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătrânească cu doar 13.000 de euro

Deși în ultima perioadă se vorbește numai de scumpiri și de prețuri care au crescut amețitor, mai există și surprize. Pe piața imobiliară, unde prețurile au explodat în ultimii ani, există încă locuri în România unde o locuință se poate cumpăra la un preț decent. De exemplul, o casă bătrânească se vinde la prețul 13.000 de euro.

Deși românii o duc destul de greu din punct de vedere financiar, prețurile de pe piața imobiliară nu au prea scăzut, așa cum se aștepta. În marile orașe, garsonierele și apartamentele au ajuns să coste aproape dublu față de anii trecuți. Totuși, există și excepții, în cazul caselor bătrânești prețurile nu au explodat.

Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătrânească cu doar 13.000 de euro

Piața imobiliară din România pare să aibă oferte pentru toate buzunarele. Chiar dacă prețurile nu au scăzut există și oferte accesibile. În general, prețurile pentru imobiliare sunt mari. De exemplu, în Capitală o garsonieră într-un complex rezidențial a ajuns să coste și 120.000 de euro. Însă, există oferte și pentru cei care nu au un buget atât de ridicat.

Conform unui anunț postat recent pe site-urile de profil, o casă bătrânească este scoasă la vânzare pentru suma de 13.000 de euro. Locuința se află în comuna Valea Ursului, Neamț și are o suprafață de 2600 de metri pătrați. Casa este construită din chirpici, are 3 camere și un hol, plus o bucătărie de vară.

„De vânzare casă bătrânească, situată pe un teren de 2600mp, în comuna Valea Ursului, Neamț. Casa este construită din chirpici, are 3 camere și un hol, plus o bucătărie de vară, are fântână, beci, anexe pentru animale, viță de vie și mulți pomi fructiferi. Preț 13.000€”, se arată în anunțul de vânzare.

Poți cumpăra o casă bătrânească cu doar 13.000 de euro

Deși pare ciudat, prețul relativ mic este explicat de specialiști prin câțiva factori. Aceștia spun că în orașele și localitățile mai mici prețurile au ajuns atât de jos din cauza cererii scăzute, dar și din cauza scăderii populației în zonele respective.

Localitatea din România în care poți cumpăra o fermă de 4000 m² cu 50.000 de euro. E la doar o oră de București

Livadă de 3000 de mp la doar 11.000 de euro. Localitatea unde o poți cumpăra

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Sidonia, o româncă de 36 de ani, a murit într-un accident rutier cumplit. Doi copii au rămas acum orfani de mamă
Știri
Sidonia, o româncă de 36 de ani, a murit într-un accident rutier cumplit. Doi copii au rămas acum…
Alertă medicală în România. Autoritățile sanitare recomandă vaccinarea cât mai repede
Știri
Alertă medicală în România. Autoritățile sanitare recomandă vaccinarea cât mai repede
Viitorul mașinilor chinezești în Europa: UE a luat decizia momentului
Mediafax
Viitorul mașinilor chinezești în Europa: UE a luat decizia momentului
Cât îi costă pe români un plin la mașină, în ianuarie 2026, la un rezervor de 50 de litri
Gandul.ro
Cât îi costă pe români un plin la mașină, în ianuarie 2026, la...
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Lui Gigi Nețoiu îi mor vacile Black Angus și oile de rasă. Ferma de milioane a „Comandantului” a fost inundată
Adevarul
Lui Gigi Nețoiu îi mor vacile Black Angus și oile de rasă. Ferma...
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
Digi24
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american...
Criză în America! Cât a ajuns să coste o banală pizza cu brânză
Mediafax
Criză în America! Cât a ajuns să coste o banală pizza cu brânză
Parteneri
Rezultatele necropsiei lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău care a murit la doar 25 de ani. Ajunsese pe mâna medicilor cu o fractură de femur
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rezultatele necropsiei lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău care a murit la doar 25 de...
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
Click.ro
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să...
Slovacia oprește întreg ajutorul pe care-l acorda Ucrainei
Digi 24
Slovacia oprește întreg ajutorul pe care-l acorda Ucrainei
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu ajungă pe mâinile Beijingului
Digi24
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să...
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Promotor.ro
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
„Revoluționara” rachetă rusă Oreșnik folosește tehnologie de pe vremea lui Gagarin – analiză a experților de la Kiev
go4it.ro
„Revoluționara” rachetă rusă Oreșnik folosește tehnologie de pe vremea lui Gagarin – analiză a experților...
De ce au fost interziși câinii în Antarctica?
Descopera.ro
De ce au fost interziși câinii în Antarctica?
Accesorii de neratat pentru fanii PlayStation
Go4Games
Accesorii de neratat pentru fanii PlayStation
Cât îi costă pe români un plin la mașină, în ianuarie 2026, la un rezervor de 50 de litri
Gandul.ro
Cât îi costă pe români un plin la mașină, în ianuarie 2026, la un rezervor...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Sidonia, o româncă de 36 de ani, a murit într-un accident rutier cumplit. Doi copii au rămas acum ...
Sidonia, o româncă de 36 de ani, a murit într-un accident rutier cumplit. Doi copii au rămas acum orfani de mamă
Alertă medicală în România. Autoritățile sanitare recomandă vaccinarea cât mai repede
Alertă medicală în România. Autoritățile sanitare recomandă vaccinarea cât mai repede
Iustin HVNDS, primele declarații după eliminarea de la Survivor 2026. Ce l-a scos din lupta pentru ...
Iustin HVNDS, primele declarații după eliminarea de la Survivor 2026. Ce l-a scos din lupta pentru 100.000 de euro
Vouchere de vacanță 2026. Ce valoare au și cine le primește
Vouchere de vacanță 2026. Ce valoare au și cine le primește
Test de inteligență | 3 diferențe în maximum 75 de secunde: Le puteți identifica pe toate?
Test de inteligență | 3 diferențe în maximum 75 de secunde: Le puteți identifica pe toate?
Această cerșetoare era, în urmă cu mulți ani, una dintre cele mai faimoase femei. Acum, a ajuns ...
Această cerșetoare era, în urmă cu mulți ani, una dintre cele mai faimoase femei. Acum, a ajuns de nerecunoscut
Vezi toate știrile
×