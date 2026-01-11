Cu câte sute de mii de euro se vinde această clădire din Constanța. Este chiar în Piața Ovidiu

O clădire de patrimoniu se vinde în Piața Ovidiu cu 450.000 euro. Imobilul, care poartă cu siguranță multe povești nespuse, este extrem de degradat, iar asta îl ține departe de o vânzare bună. Construită în stil francez între 1909-1916, clădirea stă parcă să se dărâme în orice clipă.

Proprietatea are o suprafața totală de 657 mp, iar terenul de care dispune se extinde până la 397 mp. Deși a fost cândva o adevărată bijuterie, casa nu a obținut titulatura de monument istoric, de aceea este păstrată în această stare deplorabilă.

Se vinde această clădire din Constanța

Proprietatea dispune de apă, curent electric, canalizare, dar cum odinioară încălzirea se realiza pe lemne, o sobă tronează și acum într-una dintre încăperi. Totul pare din alte vremuri, ca și cum timpul ar fi încremenit brusc. Scara care face legătura între camere are toate șansele să se prăbușească la primul cutremur mai puternic, dar nimeni nu pare să dea atenție acestui fapt.

Deși cu o investiție adecvată aceasta ar putea să devină casă pentru o familie care se respectă, prețul cu care a fost scoasă la vânzare o face să rămână părăsită. Nimeni nu se înghesuie să investească și să facă din această clădire un adevărat cămin. Acum, când impozitul costă tot mai mult și prețul materialelor de construcție a crescut peste măsură, acest tablou cu casa idilică pare tot mai îndepărtat.

Piata Ovidiu, atracția orașului Constanța

Piața Ovidiu adună localnici și turiști în fiecare sezon. Aceștia vizitează restaurantele și cafenelele din zonă, se plimbă și fac poze. Piața are un farmec aparte și reprezintă, de departe, atracția orașului. Piața Ovidiu găzduiește uneori expoziții, festivaluri, evenimente culturale, iar clădirile istorice din jur te poartă, uneori, într-o altă epocă.

În noiembrie 2025, la Târgul de Crăciun din Piața Ovidiu, organizatorii au montat decorațiuni pe fațadele unor clădiri vizibil deteriorate, încercând să camufleze aspectul lor, desprins parcă din altă lume. Starea proastă a imobilelor a stârnit controverse în rândul locuitorilor, mulți considerând decorul nepotrivit.

Citește și: Localitatea în care poți cumpăra o casă cu doar 2182 de euro. Terenul are peste 2500 de metri pătrați

Citește și: O vilă din Toscana se vinde la preț de penthouse în București. Are piscină, livadă și vie