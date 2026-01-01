Localitatea în care poți cumpăra o casă cu doar 2182 de euro. Terenul are peste 2500 de metri pătrați

În timp ce construcțiile continuă să se scumpească, există o localitate în România unde o casă cu trei camere se vinde cu 2182 de euro. Aceasta beneficiază ș de teren, care are peste 2500 de metri pătrați.

Dacă îți dorești să ai un loc al tău, departe de agitația din Capitală, care să îți amintească de zilele petrecute la bunici, la țară, acum poți achiziționa o astfel de proprietate. Casa pe care posesorul o scoate la vânzare se află în satul Lipia, are curent electric, dar nu are apă și gaze.

Casă la țară cu 2182 de euro

Dacă vrei să descoperi parfumul unei case de la țară, în 2026 poți ajunge să îți împlinești visul. Totul e să urmărești ofertele și anunțurile care îți fac cu ochiul.

„De vânzare, casă bătrânească și teren în satul Lipia comuna Merei. județul Buzau. Suprafața este de 2548 mp, având deschidere de 68 mp și lungime de 46 mp. Construcție casă 56 mp din paiantă. Anexe 26 mp.

Beneficiază de curent electric, fântână în curte, existând posibilitatea de conectare la apa de la rețea și la gaze.Se poate parcela .

Ideal pentru un viitor proiect de patru case cu drum de acces privat”, așa sună un anunț de pe Olx.

Costurile construcțiilor cresc de la 1 ianuarie

De la 1 ianuarie 2026, costurile construcțiilor vor crește simțitor, ca urmare a aplicării taxei de carbon pentru materiile prime importate din afara Uniunii Europene. Cele mai afectate vor fi materialele de bază – cimentul, fierul, oțelul și aluminiul – esențiale în majoritatea proiectelor de construcții din România.

Noua taxă face parte din Mecanismul de Ajustare a Carbonului la Frontieră (CBAM) și va introduce un cost suplimentar pentru materiile prime și produsele semifinite provenite din state non-UE. Acest cost va fi transferat, etapizat, în prețurile materialelor și, ulterior, în costul final al construcțiilor.

„Pentru foarte multe materiale folosite în România, materia primă sau produsele semifinite vin din afara Uniunii Europene. Odată cu aplicarea taxei de carbon, aceste costuri vor intra direct în calculele de preț. 2026 va fi anul în care scumpirile nu vor mai putea fi absorbite”, explică Cosmin Răileanu, fondatorul Depozit Virtual.

Potrivit estimărilor din industrie, luna ianuarie 2026 va fi, practic, singura perioadă în care vor mai putea fi accesate prețurile actuale, însă doar pentru materialele aflate deja în producție sau în stocuri.

Cât ar putea să coste în acest an o casă care în 2025 era 100.000 de euro

Scumpirile nu vor apărea brusc odată cu publicarea unor liste noi de preț. Producătorii și importatorii pregătesc deja noile structuri de cost, care vor fi introduse treptat, pe măsură ce intră în producție loturil realizate cu materia primă achiziționată la costuri mai mari. O casă care ar fi costat în 2025 nu mai puțin de 100.000 de euro, ar putea ajunge în 2026 la 115.000 de euro, fără modificări de proiect sau de standard, exclusiv ca efect al creșterii costurilor.

